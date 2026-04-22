Adalet Bakanı Açıkladı: Sosyal Medyaya e-Devlet ile Girilecek, "Takma Ad" Kullanmak Serbest Olacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyalara gelecek olan yeni giriş sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı yeni düzenlemeye göre Instagram’dan TikTok’a kadar milyonlarca kullanıcı, sosyal medya hesaplarına giriş için artık klasik yöntemleri kullanamayacak.

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte sosyal medya hesaplarına giriş, e-Devlet üzerinden yapılacak kimlik doğrulamasıyla mümkün olacak.

2
2
2

Sosyal medya hesaplarına nasıl gireceğiz?

2

Yeni sistemle birlikte ülkemizde günlük erişimi 1 milyonu aşan platformlarda kullanıcılar, hesap açarken ya da giriş yaparken e-Devlet’e yönlendirilecek.

Kullanıcının kimlik bilgileri doğrudan sosyal medya platformlarıyla paylaşılmayacak. Bunun yerine e-Devlet, sadece doğrulama yapıldığını gösteren özel bir “anahtar” üretecek. Yani sistem, hem kimlik doğrulaması sağlayacak hem de gizliliği korumayı hedefleyecek.

Kişisel veriler güvende olacak mı?

2

En çok merak edilen konulardan biri de veri güvenliği. Bakan Gürlek’e göre sistem, kullanıcı bilgilerini koruyacak şekilde tasarlanıyor.

Kimlik verileri sosyal medya şirketlerine aktarılmayacak, bu bilgiler BTK bünyesinde saklanacak.

Düzenleme için 9 aylık takvim

2

Düzenlemenin hayata geçmesi için yaklaşık 9 aylık bir takvim öngörülüyor:

  • İlk 3 ay: Yönetmelik ve teknik altyapı hazırlanacak.
  • İkinci 3 ay: Sosyal medya platformları sistemlerini uyarlayacak.
  • Son 3 ay: Mevcut kullanıcılar yeni sisteme entegre edilecek.
Tekno Mehmet 55 dakika önce
15 yaş altı yasak, e-devlet girişi zorunlu. Peki 15-18 yaş arası nasıl girecek o zaman e-devlet 18 yaş üzeri?
E
Emre Emre 1 saat önce
İnternette troll'lük yapanlar ve hakaret edenler için üzücü bir haber! Fakat bunun başka bir yolu olması gerekir; sürekli vatandaşın kimlik bilgileri dünyaya sunuluyor (çalınıyor), halkın hiçbir gizliliği kalmadı. Bakan bile itiraf etti, kimlik bilgilerimizin çalındığını! Bu işin dünyadaki örnekleri incelenmeli!
