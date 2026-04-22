Adalet Bakanı Açıkladı: Sosyal Medyaya e-Devlet ile Girilecek, "Takma Ad" Kullanmak Serbest Olacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyalara gelecek olan yeni giriş sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı yeni düzenlemeye göre Instagram’dan TikTok’a kadar milyonlarca kullanıcı, sosyal medya hesaplarına giriş için artık klasik yöntemleri kullanamayacak.

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte sosyal medya hesaplarına giriş, e-Devlet üzerinden yapılacak kimlik doğrulamasıyla mümkün olacak.

Sosyal medya hesaplarına nasıl gireceğiz?

Yeni sistemle birlikte ülkemizde günlük erişimi 1 milyonu aşan platformlarda kullanıcılar, hesap açarken ya da giriş yaparken e-Devlet’e yönlendirilecek.

Kullanıcının kimlik bilgileri doğrudan sosyal medya platformlarıyla paylaşılmayacak. Bunun yerine e-Devlet, sadece doğrulama yapıldığını gösteren özel bir “anahtar” üretecek. Yani sistem, hem kimlik doğrulaması sağlayacak hem de gizliliği korumayı hedefleyecek.

Kişisel veriler güvende olacak mı?

En çok merak edilen konulardan biri de veri güvenliği. Bakan Gürlek’e göre sistem, kullanıcı bilgilerini koruyacak şekilde tasarlanıyor.

Kimlik verileri sosyal medya şirketlerine aktarılmayacak, bu bilgiler BTK bünyesinde saklanacak.

Düzenleme için 9 aylık takvim

Düzenlemenin hayata geçmesi için yaklaşık 9 aylık bir takvim öngörülüyor: