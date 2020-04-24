Futbol Hakemi Koronavirüsten Korunmak İçin 2 Cihaz Tasarladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, öğretmen arkadaşlarının yardımıyla çeşitli materyaller kullanarak 'akıllı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' geliştiren Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde futbol hakemi Cem Yavuz, tasarlamış olduğu bu cihazlarla sürekli vücut ısısını kontrol ederken, birisi yanına 1,5 metreden fazla yaklaştığında ve kendisi ellerini kafasına yaklaştırdığında sesli uyarı veriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Cem Yavuz, öğretmen arkadaşlarının da destekleriyle koronavirüsle mücadele için 'akıllı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' üretti. Vücut ısısı ölçtüğü gibi eller kafaya yaklaştığında ve her 25 dakikada bir uyarı veren akıllı bileklik, ateş ölçer, ivme ve zamanlayıcı sensörleri ve pilden oluşuyor. 'Covid-19 mesafe kiti' ise pil ve mesafe sensöründen oluşuyor. Cihaz, üzerine takılı olduğu kişinin yanına yaklaşan biri olduğunda uyarı sinyali veriyor. Hakem Cem bu kit sayesinde günlük hayatında sosyal mesafeyi korurken, 'akıllı bileklik' sayesinde elleriyle yüzüne, gözlerine, ağzına ve kulaklarına dokunmayı engelliyor. Yine 'akıllı bileklik' sayesine 25 dakikada bir ellerini dezenfekte eden Cem Yavuz'un geliştirdiği ürünler sayesinde ateşi 37,5 dereceye yaklaştığında da bilgisi olacak.

Mesafe 1,5 Metreye Düşünce Uyarı Veriyor

Covid-19 mesafe kiti üretiminde mesafe sensörü, akıllı bileklik üretiminde de ivme ve zamanlayıcı sensörle ateş ölçer kullanıldığını belirten Cem Yavuz, "Biz futbolcuları sahada tutmak için elimizden gelen gayreti yaparız. Belli bir mesafe koyarız. Covid-19'dan da mesafeyle korunabileceğimizi biliyoruz. Kendimizi korumak amaçlı öğretmen arkadaşlarımızla Covid-19 mesafe kiti ve akıllı bileklik yaptık. Covid-19 kiti bir başka insan bize yaklaştığında ötmekte ve sinyal vermektedir. Mesafe 1,5 metreden fazla azaldığında sinyal sesi daha da artmaktadır. Akıllı bilekliğin özelliği ise elimiz yüzümüze yaklaştığı zaman ötmekte. Bu şekilde elimizi yüzümüze, burnumuza ve kulaklarımıza temas etmesini engelliyor. Ayrıca dakikada bir sinyal vererek, ellerimizi dezenfekte etmemiz için bizi uyarıyor. Arkasına yerleştirilen ateş ölçerle de vücut ısımız 37,5'a ulaştığı zaman sinyal vererek ışık yanıyor. Covid-19 mesafe kitinde mesafe sensörü kullanıldı. Akıllı bileklikte ise ivme sensörü, ateş ölçer kullanılarak yapıldı" dedi.

'Sosyal Mesafeni Koru, Evde Kal'

Cem Yavuz, hakem olarak sahada futbolcularla karşı karşıya geldiklerinde aralarında mesafe bulunması gerektiğini belirtip, "Mesela bir futbolcu kural ihlal ettiği zaman kart, göstereceğimiz zaman belirli bir mesafeye açılması gerekir. Sosyal hayatta da Covid-19'dan korunmak için 1,5 metre aralığını kullanmamız gerekir. Sosyal mesafeni koru, zorunlu olmadıkça evden çıkma, evde kal Türkiye" diye konuştu.