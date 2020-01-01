Half-Life'ın Gizemli Karakteri G-Man'den Yeni Yıl Mesajı

Half-Life oyunlarının takım elbiseli, gizemli karakteri G-man, yeni yılda hayranlara mesaj gönderdi. G-man, mesajında o tüyler ürperten sesiyle geri döneceğinin sinyallerini veriyor.

G-man'ın derin ve gizemli sesinin arkasındaki isim olan seslendirme sanatçısı Mike Shapiro, pazartesi günü Twitter'da yeni bir video paylaştı. Half-Life'ta Black Mesa'nın deney programının arkasındaki takım elbiseli karakter olarak tanıdığımız G-man, karanlık bir yeni yıl mesajı veriyor.

Half Life'ın ikonik karakterleri yeni yıl mesajında, "Eski tanıdıklar unutulmalı mı? Aradan çok fazla zaman geçtikten sonra, bazı şeylerin hatırlanması zor olabilir. Yeni yılda görüşürüz. Ve... sonuçlara hazır olun..." diyor. Mesajı dinlerken G-man'in yüzüne kötü bir sırıtmanın yerleştiğini hissedebiliyoruz.

G-man'ın sesini 12 yıl sonra tekrar duymak, her ne kadar tehditkar ve ürkütücü olsa da bahsettiği 'sonuçlar', Half-Life hayranları için iyi bir haber olabilir. Takım elbiseli fenomen tekrar dünyamıza geri dönebilir ve yayınlanan mesaj bu noktada güven veriyor. Mesaj, Valve'ın Half-Life serisinin uzun süren sessizliğinin ardından VR oyunu olarak gelecek Half-Life: Alyx'e atıfta bulunuyor gibi görünüyor.

G-man, Opposing Force'taki bir sahnede, "Her şeye rağmen adapte olan ve hayatta kalanlara karşı bir hayranlık duyduğumu itiraf ediyorum. Bana kendimi hatırlatıyorlar." demişti. Belki de 2020, Half-Life Alyx ile birlikte onun yılı olabilir. Yıllar süren hasretin ardından heyecanla beklenen yeni oyun, mart ayında Steam'de piyasaya sürülecek.

Half-Life: Alyx, Valve'ın SteamVR yazılımı tarafından destekleniyor ve Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive ve Windows Mixed Reality dahil PC'de çalışan tüm VR kulaklıklarıyla uyumlu olacak. Valve'ın Index VR gözlüğüne sahip olan oyunculara ücretsiz sunulacak oyun, Steam'de 82 liradan ön siparişe açıldı.

G-man'in Half-Life hayranlarına gönderdiği mesaj: