7 Eylül’de ilk kez borsada işlem görmeye başlayan ebebek, halka arz olurken 2024 yılında İngiltere’de mağaza açma ve Almanya üzerinden Avrupa'ya e-ticarete başlamak gibi hedeflerle yola çıkmıştı.

Çalışanlarını da unutmayarak 800.000 adet hisseyi halka arza katılan 1.107 çalışanına dağıttı. Böylece kişi başı ortalama 722 adet hisse dağıtmış oldu. Bunun ise değerini halka arz fiyatı olan 46,50 TL ile hesaplayabiliriz. Bu durumda toplam maliyet 33.573 TL olmaktadır.

Bireysel yatırımcılar ise "rekor katılımdan dolayı" maksimum 6 adet yani 279 TL değerindeki ebebek hissesine sahip olabildiler.

Peki 722 adet hisse alarak 33.573 TL maliyetle hisseleri elinde tutan ebebek çalışanı ve bireysel bir yatırımcı ne kadar kâr/zarar etti?

7 Eylül’de borsada ilk kez işlem görmeye başlayan ebebek, 14 Eylül’e kadar tavan görerek zirve fiyatını yakalamıştı. Bu içerik yazılırkenki en güncele bakarsak bu fiyat 66,45 TL ile 20 Ekim Cuma kapanış fiyatlarıdır. Bu düşüşün birçok sebebi olarak malum İsrail-Filistin olayları gibi gündemler gösteriliyor ancak o bizim bugünkü konumuz değil. O yüzden içeriğimize devam edelim.

Kaynak: Midas

Zirve fiyata göre halka arza katılan ve ortalama lot alan bir çalışan 59.385 TL’lik bir portföy değerine ulaşmış bu değerden maliyetimizi düştüğümüzde net kazanca ulaşıyoruz ve bu tam olarak 25.811 TL! Yani halka arza 1 Eylül’de başlayan ve 7 Eylül’de işlem görmeye başlayan bu hissede; şirket çalışanı olan yatırımcımız, 14 gün sonra 25.811 net kazanca ulaşabilmiş.

Kimisi öncesinde kimisi de günümüze kadar tutmuş olabilir. Bir de çalkantılı bu dönemde borsa endeksi bu kadar düşmüş iken güncel fiyatlara göre kazancına bakalım ve ona göre konuşalım:

En güncel hisse değeri 20 Ekim kapanış fiyatlarına göre 66,45 TL, bu noktada toplam portföy değerimiz 49.976 TL’ye düştü. Ancak şunu belirtmeliyiz ki maliyeti düştüğümüzde geriye kalan net kazanç 14.403 TL. Yani yatırımcımız 20 Ekim güncel fiyatlara göre bu halka arzdan 14.403 TL kazanabilmiş.

Zirve fiyata göre çok ciddi bir fark olsa da endeksin bu denli düştüğü ve savaşların patlak verdiği bu dönemde "bireysel yatırımcılarla kıyaslandığında" pek de fena olmayan bir kazanç. Tabii ki uzun vadede ne yapar onu bilemeyiz ancak zirve fiyat ve güncel fiyata göre durum bu.

Bir de bireysel yatırımcıya bakalım;

İçeriğimizin başında bireysel yatırımcının maksimum 6 lot alabildiğini söylemiştik ve bunun maliyeti de 279 TL’ydi. Zirve fiyattan satsaydı 214 TL net kazancı bulunan küçük yatırımcının güncel rakamlara göre net kârı ise tam olarak 120 TL!