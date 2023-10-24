Halka arz trendi önce ebebek, daha sonra TAB Gıda ile rekor üstüne rekor kırarken arka planda “çalışanlarına” özel kontenjan ayırıp tabiri caizse “kıyak” geçen şirketlere bir bakalım.
Halka arzların da büyük etkisiyle borsadaki yatırımcı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Öyle ki 15 Ağustos'ta 5 milyon 636 bin 160 yatırımcı bulunurken 17 Ekim itibarıyla bu sayının 8.035.700 ile tarihi zirvesine ulaştığını, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.
TAB Gıda, halka arz olurken çalışanlarını da düşünmeyi ihmal etmedi.
18-20 Ekim tarihleri arasında halka arz talebi toplamaya başlayan TAB Gıda, 22 Ekim’de halka arz sonuçlarını duyurdu. Toplamda 4.949.462 kişiye dağıtım yapılan hissede tarihi rekor kırıldı.
Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle dağıtımı yapılan TAB Gıda halka arzının sonuçları ise şu şekilde:
Tablodan da anlayacağınız üzere bireysel yatırımcıya kişi başı maksimum 9 lot (adet) dağıtım gerçekleşmiş. Bunun haricinde asıl konumuz olan “Grup Çalışanları” kontenjanı ise SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından onaylı izahnamede 1.050.000 olarak ayrılmıştı ancak dağıtım planında 1.016.828 adet hisse 5.673 kişiye dağıtıldı.
Böylece TAB Gıda altında çalışıp halka arza katılan bir kişi, ortalama olarak 179 adet alma hakkında sahip olarak #TABGD hissesini 23.270 TL maliyetle almış oldu. Şimdilik bu halka arz yeni duyurulduğu için ne kadar kazanç elde ettiğini hesaplayamıyoruz ancak yazımızın devamında son aylarda halka arz olup şirket çalışanlarına tabiri caizse “kıyak” geçerek özel kontenjan ayıran şirketlerin, çalışanlarına ne kadar kazandırdıklarını ele alacağız. (ebebek ve Tatlıpınar Enerji)
Sosyal medyada viral olan ebebek de halka arz trendine katılmış, çalışanlarına kıyak geçmişti:
7 Eylül’de ilk kez borsada işlem görmeye başlayan ebebek, halka arz olurken 2024 yılında İngiltere’de mağaza açma ve Almanya üzerinden Avrupa'ya e-ticarete başlamak gibi hedeflerle yola çıkmıştı.
Çalışanlarını da unutmayarak 800.000 adet hisseyi halka arza katılan 1.107 çalışanına dağıttı. Böylece kişi başı ortalama 722 adet hisse dağıtmış oldu. Bunun ise değerini halka arz fiyatı olan 46,50 TL ile hesaplayabiliriz. Bu durumda toplam maliyet 33.573 TL olmaktadır.
Bireysel yatırımcılar ise "rekor katılımdan dolayı" maksimum 6 adet yani 279 TL değerindeki ebebek hissesine sahip olabildiler.
Peki 722 adet hisse alarak 33.573 TL maliyetle hisseleri elinde tutan ebebek çalışanı ve bireysel bir yatırımcı ne kadar kâr/zarar etti?
7 Eylül’de borsada ilk kez işlem görmeye başlayan ebebek, 14 Eylül’e kadar tavan görerek zirve fiyatını yakalamıştı. Bu içerik yazılırkenki en güncele bakarsak bu fiyat 66,45 TL ile 20 Ekim Cuma kapanış fiyatlarıdır. Bu düşüşün birçok sebebi olarak malum İsrail-Filistin olayları gibi gündemler gösteriliyor ancak o bizim bugünkü konumuz değil. O yüzden içeriğimize devam edelim.
Zirve fiyata göre halka arza katılan ve ortalama lot alan bir çalışan 59.385 TL’lik bir portföy değerine ulaşmış bu değerden maliyetimizi düştüğümüzde net kazanca ulaşıyoruz ve bu tam olarak 25.811 TL! Yani halka arza 1 Eylül’de başlayan ve 7 Eylül’de işlem görmeye başlayan bu hissede; şirket çalışanı olan yatırımcımız, 14 gün sonra 25.811 net kazanca ulaşabilmiş.
Kimisi öncesinde kimisi de günümüze kadar tutmuş olabilir. Bir de çalkantılı bu dönemde borsa endeksi bu kadar düşmüş iken güncel fiyatlara göre kazancına bakalım ve ona göre konuşalım:
En güncel hisse değeri 20 Ekim kapanış fiyatlarına göre 66,45 TL, bu noktada toplam portföy değerimiz 49.976 TL’ye düştü. Ancak şunu belirtmeliyiz ki maliyeti düştüğümüzde geriye kalan net kazanç 14.403 TL. Yani yatırımcımız 20 Ekim güncel fiyatlara göre bu halka arzdan 14.403 TL kazanabilmiş.
Zirve fiyata göre çok ciddi bir fark olsa da endeksin bu denli düştüğü ve savaşların patlak verdiği bu dönemde "bireysel yatırımcılarla kıyaslandığında" pek de fena olmayan bir kazanç. Tabii ki uzun vadede ne yapar onu bilemeyiz ancak zirve fiyat ve güncel fiyata göre durum bu.
Bir de bireysel yatırımcıya bakalım;
İçeriğimizin başında bireysel yatırımcının maksimum 6 lot alabildiğini söylemiştik ve bunun maliyeti de 279 TL’ydi. Zirve fiyattan satsaydı 214 TL net kazancı bulunan küçük yatırımcının güncel rakamlara göre net kârı ise tam olarak 120 TL!
Durumu bir de enerji şirketi olan “Tatlıpınar Enerji” ile ele alalım:
Türkiye’nin en zengin iş adamlarından Ali Ağaoğlu’na ait olan ve ağustos ayında halka arz olan Tatlıpınar Enerji Üretim ise çalışanlarına halka arz fiyatı olan 22,50 TL’den toplam 682.126 adet hisse dağıtımı gerçekleştirmişti.
Halka arz sonuçlarına göre 237 şirket çalışanının katıldığı halka arzda, kişi başı maksimum 2.878 adet hisse dağıtımı gerçekleşti. Bireysel yatırımcıya ise maksimum 23 lot hisse verildi, bunun maliyeti ise tam olarak 517 TL.
Yani halka arza 10-11 Ağustos'ta talep toplamaya başlayan Tatlıpınar Enerji, 17 Ağustos’ta borsada ilk kez işlem görmeye başlamıştı. 6 Eylül tarihine kadar üst üste tavan görerek zirve fiyatını bu noktada yakalamış gözüküyor. Bu içerik yazılırkenki en güncel hisse değerine bakarsak bu fiyat 39,36 TL ile 20 Ekim Cuma kapanış fiyatlarıdır.
Zirve fiyata göre halka arza katılan ve maksimum lot alan bir çalışan bu sefer tamı tamına 244.630 TL’lik bir portföy değerine ulaşmış. Bu portföyden ise maliyeti çıkarttığımızda (22,50 TL x 2878 adet hisse) net kazancı elde ediyoruz: 179.875 TL
En güncel hisse değeri 20 Ekim kapanış fiyatlarına göre 39,36 TL, bu noktada toplam portföy değerimiz 113.278 TL’ye düştü ve güncel net kazancımıza bakmak için tekrar maliyetimizi çıkartıyoruz: 48.522 TL (güncel net kazanç)
Yani yatırımcımız, 20 Ekim haftalık kapanış fiyatlarına göre bu #TATEN halka arzından 48.522 TL kazanabilmiş. Zirve fiyata göre çok ciddi bir fark olsa da endeksin bu denli düştüğü bir ortamda hiç de azımsanacak bir miktar olmadığı ortada.
Peki aynı durum bireysel yatırımcı için geçerli miydi bir de ona bakalım?
Kişi başı maksimum 23 adet hissenin dağıtıldığı bireysel dağıtım planında ise 517 TL maliyet ile bireysel yatırımcı zirve fiyattan satsaydı 1437 TL net kazanç elde edebilirdi. Güncel istatistiklere baktığımızda ise küçük yatırımcının bu halka arzdan kazancı ise sadece 387 TL.
Kurumsal yatırımcıların kârları ise bir başka içeriğin konusu olacaktır belki de. Çünkü o apayrı bir konu. Ancak fazla lot alabilen yatırımcıların kârlarının ne denli büyüdüğü ortada. Hele hele yılbaşından beri halka arz olan şirketlerin "halka arz fiyatının" altına henüz inmediği bu dönemde kimisi için “ev ekonomisine destek” kimisi için ise “harçlık” niteliği taşıyan bu trendin, büyük yatırımcılar için de ciddi bir yatırım kaynağı olduğunu söylesek yanlış olmaz herhâlde.