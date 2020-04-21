Oyuncular, Halo: Reach'teki Easter Egg'e 10 Yıl Sonra Ulaştı

2010 yılında Xbox 360 konsollarına çıkan Halo: Reach oyununda yer alan Master Chief heykeline ulaşmak için 10 yıl boyunca çabalayan oyuncular, en sonunda bu hedefe ulaştı.

Oyun yapımcıları, bazı oyunlarına 'easter egg' olarak adlandırılan sürprizler yerleştiriyor. İşte bunlardan bir tanesi de 2010 yılında çıkan Halo: Reach oyununa yerleştirilmişti. Oyuncular, bu Master Chief easter egg’ini keşfetse de oynanabilir alanın dışarısında kalan bu heykele nasıl ulaşabileceklerini aramışlardı. Bu arayış, tam 10 yıl sonra 2020 yılında nihayete erdi.

Halo: Reach’in son görevi olan Lone Wolf, oyunun fiziğini büken 'trick jumpers' adı verilen oyuncular için oldukça zahmetli bir bölüm. Bu bölümün zahmetli olmasının sebebiniyse Termacious Trickocity grubundan Aaron Sekala şöyle açıklıyor: “Oyun ve ana karakter için görev olması sebebiyle herhangi bir kayıt noktanız yok, sadece bir canınız var. Yeniden doğamıyorsunuz ve cephaneniz sınırlı.”

Master Chief heykeline ulaşmak:

Son görevde Halo: Reach’te yer alan görevlerin çoğunda bulunan kaynaklar ve kolaylık bulunmuyor. Oyunun haritasının sınırlarının ötesinde bulunan bir şeye ulaşmak için gerekenden çok daha hassas olmak gerekiyor. Bir kere hata yapılırsa yeniden başlanması gerekiyor ve oyunun bu son seviyesinin tasarımı da oyunculara bu konuda pek yardımcı olmuyor.

Sekala, sonsuz düşman dalgalarından gelen yaylım ateşinin durumu daha da zorlaştırdığını dile getiriyor. Bu heykele ulaşmak için çok fazla oyuncuya ihtiyaç duyuluyor; böylece başarısızlığa uğramak için daha fazla şansa sahip olunabiliyor.

Termacious Trikocity, ilk başlarda bu mücadeleden zaferle ayrılmayı bir türlü başaramamış. Oyuncular, cephanelerin özelliklerini kullanarak aylar boyunca sınırları kırmaya çalışmışlar ve daha geniş bir haritayı keşfetmeyi başarmışlar ancak bu, heykele ulaşmak için yeterli olmamış. Dolayısıyla Master Chief heykeline ulaşmak 'imkânsız' bir görev olarak adlandırılıyordu

Yıllar boyunca bu heykele ulaşmak için çaba sarf edildi ancak 9 yıl sonra yani 2019 yılında bir grup, oyunu manipüle edecek yeni teknikler bularak önemli bir yol kat etti. Bu grup, oyunun haritasının dışında kalan The Lone Phantom isimli gemiye inmeyi başardı. Tabii bu, hedefe biraz daha yaklaşıldığı anlamına geliyordu.

Yine de asıl hedefe çok fazla yaklaşıldığını söylemek pek de mümkün değildi. Gemiye ulaşmak, yolun sadece üçte birinin kat edildiği anlamına geliyordu ancak buraya ulaşıldıktan sonra yüksek noktalardan düşüldüğünde karakterin hasar almadığı ve süre kısıtlamasının kaybolduğu keşfedilmişti. Sekala, heykele ulaşmak için sürekli olarak zıplama hareketlerinin yapılması gerektiğini ve bu zıplamaların 30 dakikadan birkaç saate uzayabildiğini söylüyor.

Termacious Trickocity grubu, 25 Mart tarihinde 10 yıldır uğraşılan bu görevi tamamlamayı başardı. Yukarıda sizlerle paylaştığımız videoyu izlediğinizde aslında bu hedefe ulaşmanın neden bu kadar uzun sürdüğünü anlayabilirsiniz.