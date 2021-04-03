Hamileliğini Öğrendiğin Anda Satın Alman Gereken 7 Cihaz

'Allah allah regl tarihim gecikti, bu aralar çok da duygusallaştım...', 'Olur mu ki ya bu sefer, lütfen olsun...' ya da 'Yok ya değildir herhalde, stresten gecikmiştir Dolunay var şişkinlik de ondan zaten'... Bu iç monologlar tanıdık geldi mi? Aylardır o çift çizgiyi bekliyordunuz ya da hiç beklemiyordunuz, bilemiyoruz. Ama sonuç olarak işte buradayız, hamileliğinizi öğrendiniz. Yine de bir kan testi yaptırmak da yarar var deriz. İşte asıl film buradan sonra başlıyor. Bebeğin üstü başı, emziği, biberonu kolay. Peki en iyi ateşölçer hangisi, bebek telsizi almak o kadar da gerekli mi, peki ya elektronik cihaz mevzuu? Hepsine bir bütçe ayıracak ve belki de yıllarca kullanacaksınız. En çok hak edene paranızı ayırmak istiyorsunuz ya da en basitinden bir elektronik cihaz alışveriş listesine. İşte, karşınızda!

Anne babalığın duygusal tarafıyla ilgili bir endişemiz olmuyor. Zaten içgülerimiz var, kendi anne ve babalarımız var, kimilerimizin yardımcıları var. Bebek yeni doğduğunda eğitimine dair zaten film başlamamış oluyor henüz, ona daha çok var. Yani birkaç temel amacımız var. Bu çocuk nasıl uyuyacak, gazı nasıl çıkacak, nasıl doyuracağız, nasıl temizleyeceğiz... Temel olarak şunu diyebiliriz 'Bebeğimin karnı tok, sırtı pek olduğu sürece ben de ilk birkaç sene huzurlu bir uyku uyuyabilirim.

2021’deyiz, tüm bu saydıklarım için elbette teknolojik yardımcılarımız olacak. Bebeğin ateşini kendi dönemimizde kalma cıvalı ateş ölçerlerle ölçecek değiliz, bebeğin asıl sesiyle uzaktan yakından alakası olmayan bebek telsizlerinin de devri geçti. Y-Z uşağı ebeveynleriyiz, bize yakışanı yapmalı, elimizdeki telefonların hakkını vermeli, bebeğimizin bakımı için teknolojik ürünlere yatırım yapmalıyız.

Belki de çocuğumuz büyüyünce o süt sağma cihazını saklayacak ve flörtlerine artistlik yapacak. Çift çizgiyi gördüğünüz anda artık ara teknoloji marketlere uğrama vakti. Sadece bez ve mama alışverişi yaptığınız bir birkaç sene mi düşünüyordunuz yoksa, sizi erkenden gerçeklerle yüzleştireyim, buyrun. Doğuma kadar tamamlamanız gereken 10 cihazlık elektronik eşya listeniz. Umarım biraz işinizi kolaylaştırabilirim.

NOT: Ürünlerin fiyatlarına başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Temelden başlayalım. Yani ateşölçerle. Bizim zamanımızda her evde ateşölçer bulunmaz, apartmandaki tek ateşölçer daire daire gezerdi. Şimdi -belki biraz da Covid 19 etkisiyle- herkesin evine girdi temassız ateşölçerler. Sadece şu anı düşünün, bebek elinize biraz sıcak geldi ve biraz da huzursuz. Dışarıdan yeni geldiniz, elleriniz soğuk. 10 tane çocuk da büyütmediniz, hemen elinizi alnına koyduğunuz anda anlayacak durumda değilsiniz. Yakınlarda deneyimli bir ebeveyn yoksa, panikleyip bebeği koştur koştur doktora götürmemek için en temel ihtiyacınız.

Konu ateşölçer olunca seçenek derya deniz. Temassız ateş ölçer dediğiniz cihaz 50 TL’ye de var, 500 TL’ye de. Acil durumda kalıp eczaneden minimum seçenek içinden maksimum fiyata satın almak istemiyorsanız önceden çözmekte yarar var. Cihazdan tek beklentimiz, vücut sıcaklığını ‘doğru’ şekilde ölçmekse çok yükseklerden uçmaya gerek yok.

E-bebek kendi ürünü olan Baby Plus Temassız Infrared Ateş Ölçer size sadece ihtiyacınız olanı veriyor, bütçenizi zorlamıyor, işinizi görüyor, -ancak belki bir gün üçüncü bebeğinizde- bozulursa da cebinizi yakmıyor, canınızı sıkmıyor. Tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.

2. Bebek kamerası: Xiaomi Mijia Smart Home 360 Derece Dönebilen Kızılötesi Gece Görüşlü IP Kamera

Öncelikle şunu belirtmeliyim. Cihaz aslında ‘anne-bebek kategorisi’nde bir ürün değil. Bu aslında bir güvenlik kamerası. Yani ev dışında olduğunuz zamanlarda aklınız yuvanızda kalmasın diye üretilmiş. Ancak piyasadaki çoğu bebek telsizi kendinden tek bekleneni bile düzgün karşılayamayınca çoğu anne baba işte bu ev güvenlik kameralarına kaydı.

En büyük avantajı cep telefonunuzla eşleşiyor ve beşiğin içindeki bebeğinizi nerede olursanız olun yüksek çözünürlükte izletiyor olması. Yüksek çözünürlük dediğim, ortalama bir akıllı telefonun kamerasının kalitesinde. Eğer nispeten büyük bir evde yaşıyor ve telsizin çekmeyecek olmasından endişeleniyorsanız, bebeğinize sizin dışında bakıcı ya da büyükanne gibi kişiler bakıyorsa siz ofisteyken, pazardayken, komşudayken ya da banyoda işiniz uzun sürdüğünde içinizi bir hayli rahatlatacak bir ürün.

3. Otomatik beşik: 4moms

Muhtemelen sen de o çok bilinçli anne babalardansın, 'Ben bebeğimi hayatta ayakta sallamam' demiş gibi bir halin var. Dolayısıyla o bebeğini otomatik olarak olarak sallayan beşiklere para dökmeye niyetin yok. Ancak bazı şeylerin yetiştirme ilgili olmadığını, bebeğinin sallanarak uykuya dalmasının çok daha deliksiz bir uykuya yardımcı olabileceğini biliyor muydun?

Peki ya bebeğe annenin ya da kayınvalidenin baktığı senaryo? Bebeğin rahatlamasına yardımcı olan anne karnındaki sesleri gerçekçiye en yakın şekilde taklit eden, telefonundaki müziklere erişebilen ve bir hoparlör görevi de göre otomatik beşikleri kesinlikle değerlendirmelisin. Üstelik bebeğin maksimum bir yaşına kadar kullanacağı için ürün eskimeyecek, dolayısıyla da bebeğin büyüyünce satmak gibi bir şansın olacak.

4moms'ın aslında otomatik ana kucağı/beşik pazarı içinde en uygun fiyatlısı olmadığını biliyorum. Hatta en pahalısı da diyebiliriz. Ancak 4moms’ı bu kategorinin iPhone’u gibi düşünelim. Kullanıcısının ciddi para verdiği ancak verdiği paranın da her kuruşuna değdiği bir ürün. Üstelik bebeğiniz büyüdükten sonra da -temiz kullandıysanız- iyi bir fiyata elden çıkarabilirsiniz. Daha uygun bir fiyatlının ise ikinci el pazarında genelde gideri yok.

4. Göğüs pompası: Lansinoh kompakt Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

Elbette bebek beklerken anne babalığın en keyifli kısımları için heyecanlanıyoruz. Kafamızda hep güzel senaryolar var. Ama anne babalığın görev tanımında ‘acil durumlara en hızlı çözümü getirmek’ de var. Özellikle doğumun ardından gelen birkaç ayda annenin ruhsal ya fiziksel durumundan ya da bebekle ilgili pek çok problem sonucu sağlıklı bir emme süreci gerçekleşmeyebilir. Bu durumda en pratik ve sağlıklı yol süt sağmak. Bebeğiniz aynı kaynakla beslenecek, tek fark pınara ağzını dayayamayacak ve insan işi bir araca ihtiyaç duracak.

Konu süt sağma işlemi olunca maalesef yukarıdakiler kadar seçeneğiniz yok. Birileri size elbette ‘Kiralasana, birkaç için o kadar para verilir mi?’ diyecek. Desinler. Eğer bir hamilelik daha düşünüyorsanız zaten kesinlikle iyi bir göğüs pompasına yatırım yapmalısınız. Buna çocuğuna kardeş yapmış her anne katılacaktır. Diğer tarafta, pandemi koşulları var.

Onca sterilizasyona rağmen yine de kiraladığı cihazları gönül rahatlığıyla kullanamayan, içine sinmeyen çok fazla kadını okudum internette. Bir fiyat performans ürünü daha. Lansinoh bu konuda tek geçiliyor zaten, boşuna değil. Hem elektrikle hem pille çalışan bir cihaz. Kullanıcıya seçenek sunuyor. Eğer göğüsleriniz çok hassas değilse, göğüs ucu yarası da yapmayacaktır.

5. Bebek buhar makinesi: Kanz KZ-0626 Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Geceleri uykudan uyandığınızda o hissi bilirsiniz. Kupkuru bir ağız, huzursuzluk verici derecede nemini kaybetmiş bir burun. Dışarıdan burun kanatlarınıza bastırdığınızda sabah kanayan bir burunla uyanabileceğinizi siz yetişkin bir birey olarak bilebilirsiniz. Belki kaloriferin üzerine koyduğunuz bir bardak su da sizin işinizi görür. Peki bebeğiniz? Kaloriferin neden olduğu boğaz ve burun kuruluğunun ileride solunum problemlerini tetikleyebileceğini unutmayın. Bir bardak suyu bir bebek için yeterli olduğunu düşünmeyin, bir buhar makinesi edinin ve tüm aile rahat etsin.

Sabah uyandığınızda yüzeylerde damlacıklarla uyanmanıza neden olmayan, sessiz çalışan, çalıştırdığınız odanın büyüklüğüne göre 3 farklı modu bulunan bir ürün. Kullandıktan sonra 'Alman yapmış abi' dedirtmeyi başaran bir ürün. Fazla söze gerek sanıyorum.

Aslında buhar makinesini amacına uygun bir şekilde kullanmanın tek yolu bir nemölçer edinmek. Elbette her evin havası nemsiz ve kuru olacak diye bir kaide yok, belki de evinizdeki hava -büyük ihtimalle yaşadığınız yerin ikliminden- gayet temiz. Bu durumda evinizdeki havayı daha nemli hale getirmek için kaloriferin üzerine koyacağınız bir bardak su da yeterli gelebilir. Bu durumda neden buhar makinesine bütçe ayırasanız. Ev içinde olması gereken nem % 40-50 arasıdır. % 40’ın altında nem oranında bebeklerde kuru havaya bağlı burun tıkanıklığı ve solunum yolu problemleri yaşanabilir. Nemölçere neden ihtiyacınız var? Bu yüzden.

Bir nemölçere 50 TL'den fazla bütçe ayırmamanızı öneririm. Tabi bu öneri 2021 yılı için geçerli, biliyorsunuz ışıktan da hızlı bir enflasyonumuz var. 2022 için yeniden konuşuruz. Siz de benim gibi fonksiyonel ürünlere para vermeyi seviyorsunuz sadece 45 TL'ye hem saati, hem açık hava ve içerideki nemi; hem masanın üstüne hem de duvara sabitleyeceğiniz bu ürünle öğrenebilirsiniz.

Baştan söyleyeyim, aslında edinilmesi şart bir ürün değil. Neden? Çünkü bebeğin emziğini, biberonunu sterilize etmenin 'anam babam usulü' dediğimiz bir yolu da var: Bir tencerede bu 'alet edavatı' uzun uzun kaynatmak. Ama dikkatini çekerim, sterilazatör dışındaki tek yöntem bu. 'Ya ne olacak, yemek pişirirken ben bir yandan biberonları kaynatırım' diyor olabilirsin.

Peki ya mutfakta saatlerce kaynamanın neden olacağı terleme, saatlerce kaynayan tencerenin ocağının üstünde kapladığı yer? Her şeyi geçtim, tamam evde rahatsın, 'Ayol ocakta bir tencerenin kapladığı yeri mi hesaplayacağım' diyorsun. Bunun tatili var, misafirliği var... Haydi emzik, biberon tencereye sığdı, peki göğüs pompan örneğin?

En temel görevini yerine getiren bir ürün. Kafa karıştırmıyor, sana onlarca düğmeyle onlarca seçenek sunmuyor. Sen evde yokken telefonda dakikalarca kullanımını anlatman gerekmiyor. Tek tuşla çalışıyor ve bence en güzel yanı bu. 'Tak fişi bitir işi' diyebiliriz.