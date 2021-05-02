Hamilelik Süreci Nasıl İlerliyor? - Dönem Dönem Anlatım

Özellikle ilk hamilelikte, anne ve baba adayları son derece heyecanlı bir şekilde neler olacağını merak ederler. Anne adayının vücudu, içinde büyüyen yavrusu ile birlikte günden güne değişir ve o güzel güne kadar hem kendini hem de bebeği hazırlar. Hamilelik süreci nasıl ilerliyor, dönem dönem anlattık.

Hamilelik şüphesiz doğanın en büyük mucizesi. Ortada hiçbir şey yokken bir bakıyorsunuz yaklaşık 40 hafta sonra sizin kanınızdan bir canlı dünyaya gelmiş. Hamilelik süreci büyülü bir yolculuktur. Hem anne adayları hem de baba adayları bu süreçte oldukça heyecanlıdır. Çünkü hamilelik süreci boyunca neredeyse hafta hafta annenin vücudu değişirken aynı zamanda bebek de büyür, gelişir ve yaşama hazır bir vücuda sahip olur.

Hamilelik süreci genel olarak 3 dönem üzerinden değerlendirilebilir; ilk 3 ay, ikinci 3 ay ve son 3 ay. Her 3 aylık dönemde anne adayının yaşadıkları ve bebeğin yaşadıkları farklıdır hatta haftalık olarak değişiklik gösterir. Gelin büyülü bir yolculuk dediğimiz hamilelik süreci dönemlerine yakından bakalım ve genel olarak annede ve bebekte değişen, gelişen durumların neler olabileceğini görelim.

Dönem dönem hamilelik süreci:

İlk 3 aylık dönem

İkinci 3 aylık dönem

Son 3 aylık dönem

Her şeyin başladığı ilk 3 ay:

Hamilelik süreci genel olarak 40 hafta üzerinden hesaplanır. Ancak ilk hafta anne adayı hamile değildir. Doktorlar tarafından annenin son adet dönemi de hamilelik süreci içinde değerlendirilir. İlk 3 aylık dönem, her şeyin oldukça hızlı ilerlediği ve gözle görülmesi bile zor olan ufak bir hücrenin bebek olmak için ilk adımları attığı dönemdir.

2. hafta yumurta döllenir.

3. hafta bebek oluşumu başlar.

4. hafta bebeğiniz artık bir pirinç boyutundadır.

5. haftada, sonunda omurilik haline gelecek olan nöral tüp oluşmaya başlar.

6. haftada bebek, 3mm boyunda bir embriyodur. Anne adaylarının adet görmemesi için vücut tarafından özel bir hormon salgılanır.

7. hafta bebeğinizin kalbi atmaya başlar. Plasenta ve amniyotik kesesi gelişerek annenin besinlerinden yararlanma başlar.

8. haftada embriyo 1.3 cm uzunluğundadır, omurilik hızla büyür ve büyük bir kafası vardır.

9. haftada dil, gözler ve ağız oluşur. Küçük kaslar sayesinde embriyo hareket eder ve karaciğer gelişmeye başlar.

10. haftada artık embriyo, 2.5 cm boyunda bir fetüstür. Tüm organlar oluşmuş, el ve ayaklar ortaya çıkmış, beyin aktif hale gelmiştir.

11. haftada diş etleri gelişmeye başlar ve kalp daha da gelişir.

12. haftada el ve ayaklar belirginleşir. Anne ve bebek sağlığı için bazı önemli testler bu hafta yapılır.

13. haftada fetüs, 7 cm uzunluğunu geçmiştir ve baya baya yüzebiilir.

14. haftada göz kapakları ve ses telleri oluşmuştur. Parmağını emebilir, tırnakları uzar.

Gözle görülür değişimler ikinci 3 ayda ortaya çıkıyor:

İkinci 3 ay dediğimiz ve genel olarak 15. hafta ile birlikte başlayan dönemde, bebekte tam anlamıyla gözle görülür değişimler ve gelişmeler olacaktır. Fetüs, bildiğimiz bebek haline bu dönemde geliyor. Bebeğin büyümesi ile birlikte anne adayları da bazıları can sıkıcı olabilecek ancak zamanla alışılan değişimler yaşayacaklardır.

15. haftada bebek bir portakal büyüklüğündedir. Anne adayında şişlik ve hazımsızlık olabilir.

16. haftada fetüs 14 cm uzunluğundadır. Kaşları ve kirpikleri oluşmuştur. Anne ve bebek sağlığı için bazı önemli testler bu hafta yapılır.

17. haftada bebek bir nar büyüklüğündedir. Anne adayında hızlı kilo alma ve nedeni bilinmeyen garip rüyalar görme durumu olabilir.

18. - 20. haftada önemli ultrason görüntülemeleri yapılır. Bu haftalarda bebekte hıçkırıklar görülebilir.

20. haftada fetüs, yaklaşık 21 cm uzunluğundadır. Kulakları duymaya başlar. Parmak izi oluşur. Üreme organları ultrasonda görülebilir.

21. haftada anne adayı, bebeğin hareketlerini iyiden iyiye hissetmeye başlar.

22. haftada anne adayının hamileliği gözle görülür bir hale gelir, karında çatlaklar oluşmaya başlar.

23. haftada bir greyfurt büyüklüğünde olan bebek artık tam bir bebek gibi görünmeye başlıyor.

24. haftada fetüs yaklaşık 33 cm uzunluğundadır. Alt ve üst göz kapakları oluştuğu için göz kırpar. Deri üzerinde ince kıllar oluşur.

25. haftada bebek bir karnıbahar kadardır. Anne adayında uyku problemleri ve bazı bağırsak problemleri görülebilir.

26. haftada anne adayında gebelik beyni olarak isimlendirilen, hormon dalgalanmalarının fizyolojik belirtisi görülebilir.

27. haftada bebeğin ağırlaşmaya başlaması ile birlikte anne adayında bacak, sırt ve bel ağrısı görülebilir.

Son 3 aylık dönemde gelişim son halini alıyor:

Son 3 aylık dönemde artık bebek, bebek haline gelmiştir. Anne adayı bu durumu net bir şekilde hissedebilir. Bu dönemde her şey oluşmuş ve gelişmeye başlamıştır. 40. - 42. hafta arasında doğum beklenir. Birkaç hafta önce de doğum olabilir ancak bebeğin organlarının gelişim durumu bu süreçte dikkatle takip edilir.

28. haftada bebek yaklaşık 1 kilogram ağırlığındadır. Boyu yaklaşık 37 cm uzunluğundadır. Kafa boyu ile vücut boyu artık orantılır.

29. haftada bebek giderek büyüyor ve anne adayı da neredeyse gün gün bu büyümeyi hissedebiliyor.

30. haftada anne adayı uyuma pozisyonu bulmakta zorlanabilir ve hormon değişiminin farklı etkileri görülebilir.

31. haftada bebek hızla büyümeye devam ettiği için anne adayının saç, cilt ve tırnak sağlığında bozulmalar olabilir. Ekstra vitaminlere ihtiyaç duyulabilir.

32. haftada bebek bol bol uyur. Doğuma hazır olmak için yavaş yavaş baş aşağı pozisyona gelmektedir.

33. haftada anne adayında hamilelik beyni belirtileri tekrar görülebilir ve fazlasıyla sıcak hissedebilir.

34. haftada bebeğinize ninni ve şarkı söylerseniz doğduğu zaman sesinizi tanıyacaktır.

35. haftada bebek ortalama bir ananas kadardır. Anne adayında Braxton Hicks kasılmaları başlar.

36. haftada bebek yaklaşık 46 cm uzunluğundadır. Başı pelvistedir ya da yakındır. Bu dönemde doğabilir ancak akciğerlerin tam gelişimi için birkaç hafta daha gereklidir.

37. haftada anne adayı kasılmalar ve karnında baskı hissedebilir. Aynı zamanda içgüdüsel olarak evi çocuk için hazırlama çalışmaları hız kazanır.

38. haftada anne adayının bileklerinde ve ayaklarında şişme görülebilir. Aynı şekilde bebeğin giderek büyümesi ile karında kaşınmalar olacaktır.

39. haftada doğum giderek yaklaştığı için anne adayında kasılmalar sıklaşır ve pelvik baskı artar.

40. haftada bebek artık 51 cm uzunluğundadır ve doğuma hazırdır. Her an doğabilir. Doğum nedeni tam olarak bilinmese de fiziksel, duygusal ve hormonal nedenler olarak görülmektedir.

Hem anne hem de baba adayları için son derece heyecanlı geçen hamilelik süreci dönemlerini inceledik ve bilmeniz gereken önemli noktaları anlattık. Burada bahsettiğimiz gelişim süreçleri bilgilendirme amaçlıdır. Her anne adayı ve bebek, kendilerine özel süreçlerden geçebilirler. Bu önemli süreçte doktorunuzla sık sık iletişim kurmayı ihmal etmeyin.