Hayvanlar Üzerindeki Deneylere Son Verecek Yapay Organlar

Wake Forest Rejeneratif Tıp Enstitüsü’ndeki (WFRİM) bilim insanları, gerçek insan vücuduna benzer yapay vücut sistemi tasarladı. Tasarlanan bu yapay vücut sisteminde minyatür organlar bulunuyor. Bilim insanları, yeni tedavileri ve ilaçları, insanlardan önce yapay organlarda deniyor.

Tedavi ve deneylerin hayvanlar üzerinde yapılması sık sık tartışmaların çıkmasına neden oluyor. Geçmiş zamandan beri hayvanlar üzerinde uygulanan tedavi yöntemine WFRİM’deki bilim insanları "dur" demeye hazırlanıyor. Bilim insanları, minyatür organlar tasarlayarak ilaçların yan etkilerini ve iyileştirme gücünü bu yapay organlarda test etmeye başladı.

Araştırmacılara göre, potansiyel ilaçların taranmasında böyle bir sistemin kullanılması, yeni ilaçların piyasaya sürülmesini hızlandırmada, klinik çalışmaların maliyetini düşürmede ve hayvan testlerinin azaltılması veya ortadan kaldırmasında önemli bir rol oynayacak.

ABD Savunma Tehditlerini Azaltma Ajansı (DTRA) tarafından finanse edilen projede kalp, karaciğer ve akciğer gibi organların minyatür versiyonları kullanılıyor. Bu minyatür organların her biri, yetişkin bir insan organına benzer özelliklere sahip. Sistem, dokuları ve organları taklit etmek için etkin bir şekilde kullanılıyor.

WFRİM'deki araştırmacılardan Anthony Atala, "Bilim insanlarımız tarafından geliştirilen “insan organ dokusu” sisteminin en önemli yeteneği, bir ilacın gelişimini erkenden gözlemleyebilmektir. İlacın, insanlar için zararlı olup olmadığını ve kişiselleştirilmiş tıpta potansiyel bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını bu sayede öğrenmiş oluyoruz " dedi. Bu sistem sayesinde sorunlu ilaçlar tespit ediliyor. Böylece bilim insanları milyarlarca dolar tasarruf sağlıyor ve daha çok hayat kurtarma fırsatı yakalamış oluyor.

Atala cümlelerine şu şekilde devam etti:

“WFIRM'in insan organı doku sistemini geliştirmesi hiç de kolay olmadı. Enstitüdeki bilim insanları, hastalara daha iyi hizmet verebilmek ve büyük ölçekli insan organları oluşturmak için otuz yıla yakın bir süredir çalışıyorlar. Bilim insanlarımız bugüne kadar kas, mesane ve vajinal organlar da dahil olmak üzere 15'ten fazla doku ve organ geliştirdi. Geliştirilen bu dokular, klinik çalışmalarda test edilerek insanlara sunuldu.”