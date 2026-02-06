HBO İmzalı Baldur's Gate Dizisi Geliyor! The Last of Us Dizisinin Yaratıcısı Çekecek

HBO, Baldur's Gate'ten uyarlanan dizi çekmek için kolları sıvadı. Diziyi, The Last of Us dizisini de yapan Craig Mazin çekecek.

Larian Studios tarafından geliştirilen RPG türündeki oyun Baldur’s Gate 3, 2023 yılında piyasaya sürülmüş ve dünyayı kasıp kavurmayı başarmıştı. Oynayanlar tarafından çok sevilen yapım, Yılın Oyunu ödülü de dahil birçok ödülün de sahibi olmuştu. Şimdi ise Baldur’s Gate serisini sevenleri çok mutlu edecek bir gelişme yaşandı.

Deadline tarafından edinilen bilgilere göre HBO, Baldur’s Gate’ten esinlenen bir dizi geliştirmek için kolları sıvadı. Diziden ilk bilgiler de paylaşıldı. Yaratıcısının kim olacağı şimdiden belli ve konusundan bazı detaylar var.

The Last of Us dizisini yapan Craig Mazin, Baldur’s Gate dizisinin başında olacak

Gelen bilgilere göre çok sevilen oyun uyarlaması The Last of Us dizisini yapan Craig Mazin, Baldur’s Gate dizisinin de yapımcısı, yazarı, yaratıcısı ve başındaki isim olacak. Larian Studios’un diziye dahil olmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Mazin tarafından çekilecek Baldur’s Gate dizisi, HBO Max üzerinden yayımlanacak. Dizinin yeni karakterler tanıtırken Baldur’s Gate 3’ten bildiğimiz eski karakterleri de içereceği aktarıyor. Konusunun ne olacağına dair tam bilgi yok ancak Baldur’s Gate 3’ten ziyade onun devamı niteliğinde olacağına dair bilgiler var. Mazin, Baldur’s Gate 3 karakterlerini oynayan isimlere ulaşacağını ve diziye dahil olmalarını isteyeceğini söylüyor.

HBO’nun Baldur’s Gate dizisiyle ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, ne zaman prodüksiyona başlayacağı gibi konularda henüz bir bilgi bulunmuyor.