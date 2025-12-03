HELLDIVERS 2’nin PC sürümünde depolama alanı 154 GB’tan 23 GB’a düştü

HELLDIVERS 2’nin dosya boyutu 154 GB’tan 23 GB’a indi. Veri çoğaltımı kaldırıldı ve gerçek ölçümlere göre yükleme süreleri yalnızca birkaç saniye etkileniyor.

HELLDIVERS 2 geliştiricileri, oyunun PC sürümündeki veri çoğaltımını kaldırarak kurulum boyutunu 154 GB’tan 23 GB’a düşürdü. Bu değişiklik, özellikle SSD kullanıcıları için önemli bir depolama tasarrufu sağlıyor ve teknik beta kapsamında test edilebiliyor.

Ekip, geçmişte HDD’lerde yükleme sürelerinin çok artabileceğini düşünse de gerçek ölçümler bunun sadece birkaç saniyelik fark yarattığını gösterdi. Bunun nedeni, oyundaki yükleme süresinin büyük bölümünü aslında disk erişimi değil, “seviye üretimi”nin belirlemesi. Bu süreç hem SSD hem HDD kullanıcılarında paralel çalıştığı için büyük fark oluşmuyor.

Son verilere göre oyuncuların yalnızca %11’i HDD kullanıyor ve veri çoğaltımı olmadan bile bu kullanıcıların yükleme süreleri beklenenden çok daha iyi. Önceki tahminler sektör verilerine dayanıyordu ancak oyuna özel ölçümler, sorunların sanıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koydu.

Sonuç olarak HELLDIVERS 2 artık hem çok daha az yer kaplıyor hem de yükleme sürelerinde kayda değer bir olumsuzluk yaşatmıyor. Bu da PC kullanıcıları için hem performans hem kullanım kolaylığı anlamında büyük bir kazanım.