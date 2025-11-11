Tümü Webekno
Hepsiburada Çıldırdı! 11.11 İndirimlerinde 126.000 TL İndirimli Araba Satıyor!

Hepsiburada, 11.11 indirimlerinde bomba bir kampanya başlattı. Şirket, Türkiye'de çok sevilen küçük şehir otomobili Kia Picanto'yu indirime soktu. Kampanya kapsamında Picanto, yüzde 10 gibi önemli bir iskonto oranıyla satın alınabilecek! İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 11.11 kampanyasını resmen başlattı. Şirket, başlatılan kampanya kapsamında binlerce ürüne indirim uyguladı. Ancak öyle bir kampanya var ki belki de tüm zamanların en iyi 11.11 indirimi.

Hepsiburada, 11.11 indirimleri kapsamında Kia Picanto için bir kampanya başlatmış durumda. Kia'nın Bursa'daki yetkili satıcısı İnallar aracılığıyla başlatılan bu kampanya kapsamında Picanto, yüz binlerce TL indirimle satılıyor. Rakam o kadar iyi bir seviyeye düşmüş durumda ki şu an bu paraya daha iyi bir sıfır araba alma şansınız yok. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara bakalım.

Kia Picanto Cool fiyatı, 1.179.000 TL'ye düşüyor!

Başlıksız-1

Kampanya kapsamına baktığımız zaman normal fiyatı 1.305.000 TL olan Kia Picanto Cool'un fiyatının 1.179.000 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Bu da 126.000 TL gibi bir indirim anlamına geliyor. 120 bin TL, Kia Picanto modeli için kabaca yüzde 10 iskonto demek ki bu oran hiç fena değil.

Hemen şu detayı paylaşalım. Hepsiburada'nın kampanya sayfasında ÖTV, KDV, plaka ve ruhsat masraflarının bu fiyata dahil olduğu ifade ediliyor. Otomobili satın aldıktan sonra sadece kasko ve trafik sigortası için ödeme yapıyorsunuz.

Ödeme nasıl yapılacak?

Başlıksız-1

Hepsiburada'nın 11.11 kampanyası kapsamında Kia Picanto satın almak isteyen tüketiciler,

  • anında havale,
  • banka veya kredi kartı,
  • Hepsipay cüzdanım,
  • Garantipay,
  • Worldpay,
  • en fazla 2 olmak üzere çoklu kredi kartı

yöntemlerinden biriyle ödeme yapabiliyorlar.

Kia Picanto teslimatları nasıl gerçekleştirilecek?

1.179.000 TL'lik ödemeyi yaptıktan sonra satın aldığınız Kia Picanto, 10 Aralık 2025 tarihinde Kia'nın Bursa'daki yetkili satıcısı İnallar'dan teslim alınabilecek. Bu arada; Hepsiburada kampanyasında sadece 25 adet stok sunulduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Kia Picanto nasıl bir araba?

Başlıksız-1

Türkiye'deki en ucuz otomobillerden biri olan Kia Picanto, yıllardır üretilen ve kendini ispatlamış otomobillerden bir tanesi. İndirimli olarak satılan versiyonda 1.0 litrelik 68 PS motor bulunuyor. Bu da bu otomobilin şehir içi kullanıma daha uygun olduğu anlamına geliyor. AMT şanzıman ile donatılan otomobil, araba kullanmaya yeni başlayanlar, işe veya okula giderken ayağımı yerden kessin yeter diyenler ve eşine, evin ikinci arabasını almak isteyenler için çok ideal bir model. Düşük yakıt tüketimi, sorunsuzluğu ve küçük yapısı ile park sorununu ortadan kaldıran Kia Picanto, başlatılan kampanya kapsamında kaçırılmaması gereken modellerden diyebiliriz.

Hepsiburada'nın Kia Picanto kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Araba

