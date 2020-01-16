Hepsiburada 3 Gün 3 Gece Fırsatları'ndan Alınabilir 28 Ürün

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Hepsiburada, yeni bir kampanya başlattı. Bizler de sizler için, "3 Gün 3 Gece Fırsatları" olarak isimlendirilen bu kampanya kapsamında satın alabileceğiniz 28 teknolojik ürünü derledik.

İnternet ve akıllı telefon gibi mobil cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler, istedikleri her şeye birkaç dokunuş olur hale geldiler. Artık hemen her sektör internet üzerinden hizmet veriyor ancak bunların en popüler olanı şüphesiz e-ticaret platformları. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan e-ticaret platformları, uygun fiyatları ve zaman zaman yaptıkları kampanyaları ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar.

Türkiye'nin en popüler e-ticaret platformlarından bir tanesi de Hepsiburada. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı "3 Gün 3 Gece Fırsatları" ismindeki kampanyasını yenileyen Hepsiburada, yine pek çok teknolojik ürünü uygun fiyatlarla tüketicilerin hizmetine sunacak.

Şimdi sizlerle, Hepsiburada'nın an itibarıyla başlamış olan 3 Gün 3 Gece kampanyası kapsamında satın alabileceğiniz bazı teknolojik ürünlerden bahsedeceğiz. Eğer son dönemlerde arayış içerisinde olduğunuz bir ihtiyacınız varsa, sizlerle az sonra paylaşacağımız ürünlerden bir tanesini tercih etmek isteyebileceğinize eminiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, kampanya kapsamındaki ürünlere yakından bakalım.

Akıllı telefon kategorisinde tercih edebileceğiniz ürünler

Xiaomi Redmi Note 8

Eski Fiyat: 1.999 TL

Yeni Fiyat: 1.599 TL

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 194 g

Xiaomi'nin popüler modellerinden bir tanesi olan Redmi Note 8, günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayacak bir akıllı telefon modeli. Eğer son dönemlerde orta segment bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız, Redmi Note 8 akıllıca bir tercih olabilir.

Telefonu satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Mi 9T

Eski Fiyat: 3.799 TL

Yeni Fiyat: 2.708 TL

6,39 inç ekran

6 GB RAM

64 GB dahili depolama

48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera

20 MP ön kamera

4.000 mAh batarya

3,5 mm kulaklık girişi

Xiaomi'nin 2019 yılındaki popüler modellerinden bir tanesi de Mi 9T'ydi. Bu telefon, hala fazlasıyla şık bir yapıya sahip ve teknik özellikleri, uzun bir süre daha kullanım imkanı sunuyor. Eğer Hepsiburada'nın indirimleri kapsamında bu telefona sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Huawei P30 Lite

Eski Fiyat: 3.499 TL

Yeni Fiyat: 2.379 TL

Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU

6GB RAM, 128GB depolama

6.15 inç (2312 x 1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

24 MP, f/1.8 + 2 MP + 8MP üçlü arka kamera

24 MP, f/2.0 ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS

Hızlı şarj destekli 3340mAh batarya

Huawei, 2019 yılının ortalarında piyasaya sürdüğü P30 serisi ile büyük ses getirdi. Şirketin P30 serisindeki modellerinden bir tanesi de P30 Lite oldu. Bu amiral gemisi serisinin uygun fiyatlı modeli orta segment modeli olarak karşımıza çıkan P30 Lite'ı satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu arada, Huawei P30 Lite'ın Google Servisleri'yle ilgili herhangi bir problemi olmadığını da belirtelim.

Samsung Galaxy A50

Eski Fiyat: 2.999 TL

Yeni Fiyat: 2.169 TL

6.4 inç Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekran

6GB RAM, 64GB depolama

Exynos 9610

25 MP + 5MP + 8 MP üç arka kamera

25MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

4.000 mAh batarya

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S ve Galaxy Note serileriyle olduğu kadar Galaxy A serisiyle de tüketicileri cezbetmeyi başarıyor. Şirket, Galaxy A serisiyle daha çok fiyat performans ürünleri ortaya koyuyor ve böylelikle de kısıtlı bütçesi olan tüketicilerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Eğer sizler de bir akıllı telefona yüksek miktarlarda para dökmek istemiyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Galaxy A50'yi satın alabilirsiniz.

Oppo Reno2 Z

Eski Fiyat: 3.799 TL

Yeni Fiyat: 3.099 TL

48MP + 8MP + 2MP + 2MP dörtlü kamera kurulumu

Mediatek MT6779 Helio P90 işlemci

8GB RAM

128GB dahili depolama alanı

6,53 inç AMOLED ekran

4.000mAh batarya

Android 9.0 işletim sistemi

Bir süre önce Türkiye pazarına etkileyici bir giriş yapan Oppo'nun popüler modellerinden bir tanesi olan Reno2 Z, pek çok tüketicinin tercih ettiği bir model. Eğer sizler de hemen her özelliğiyle güçlü bir akıllı telefona sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayar kategorisinde tercih edebileceğiniz ürünler

Acer A315-42

Eski Fiyat: 3.799 TL

Yeni Fiyat: 2.799 TL

15.6 inç FHD ekran

AMD Ryzen 5 3500U işlemci

4 GB RAM

256 GB SSD

AMD Radeon 540 ekran kartı (2 GB)

Linux işletim sistemi

Dizüstü bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Acer'ın bu modeli, günlük işlemleriniz için fazlasıyla ideal. Bu dizüstü bilgisayarda Linux işletim sisteminin kullanılıyor olması ilk bakışta gözünüzü korkutabilir ancak Linux, genel hatlarıyla Windows'a benzer bir işletim sistemi. Ancak oyun oynamak istiyorsanız, işletim sisteminizi Windows yapabilirsiniz.

Ürüne sahip olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

HP Pavilion 15-EC0005NT

Eski Fiyat: 5.299 TL

Yeni Fiyat: 3.999 TL

15.6 inç FHD ekran

AMD Ryzen 5 3550H işlemci

8 GB RAM

256 GB SSD

Nvidia GeForce GTX 1050 ekran kartı (3 GB)

İşletim sistemi yok

Eğer güçlü bir oyuncu dizüstü bilgisayarı satın almak istiyorsanız, HP'nin bu ürünü işinizi fazlasıyla görecektir. Hem işlemci hem RAM hem de ekran kartı açısından fazlasıyla güçlü olan bu dizüstü bilgisayar, tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Çevre birimleri kategorisinde tercih edebileceğiniz ürünler

HP 200 Kablosuz Fare

Eski Fiyat: 95 TL

Yeni Fiyat: 59.90 TL

Fazlasıyla klasik bir kablosuz fare modeli olarak karşımıza çıkan HP 200, ergonomik tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fazlasıyla kullanışlı ve günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan bu fareyi, burada bulunan bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz.

Logitech G300s Kablolu Oyuncu Faresi

Eski Fiyat: 221 TL

Yeni Fiyat: 152.91 TL

Özellikle de oyunseverler için geliştirdiği çevre birimleriyle ön plana çıkan Logitech'in en popüler ürünlerinden bir tanesi şüphesiz G300s. Ergonomik yapısı, tuş atanabilirliği ve kaygan zeminiyle oyuncuların bir numaralı ekipmanlarından bir tanesi haline gelen G300s, tercih edebileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Eğer bu oyuncu faresine sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Logitech G300s + Pad + Sticker + Bardak Altlığı Set

Eski Fiyat: 220 TL

Yeni Fiyat: 161,67 TL

Oyunlarla fazlasıyla haşır neşir olan birisi olarak sizlere verebileceğim tavsiye, piyasanın en iyi oyuncu faresine sahip olsanız bile bu farenin pad olmadan bir işe yaramadığıdır. İşte bu durumun farkında olan Logitech, G300s için bir de farklı bir set sunuyor. Bu setin içerisinde bardak altlığı, sticker ve en önemlisi de bir adet pad bulunuyor. Böylelikle G300s'iniz, adeta yağın üzerinde duruyormuş gibi kayıyor.

Eğer sizler de Logitech G300s satın almayı düşünüyorsanız, bu seti almak biraz daha avantajlı olacaktır. Bu sete hemen sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

HP 300 Klavye + Fare Set

Eski Fiyat: 220 TL

Yeni Fiyat: 144.93 TL

Listemizde yer alan bir diğer sette HP'den geliyor. HP 300 olarak isimlendirilen bu set hem kablosuz bir klavyeyi hem de kablosuz fareyi içeriyor. Bu sete sahip olarak hem günlük işlerinizi rahatça halledebilir hem de kablo yığınından kurtulabilirsiniz. Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Monitör kategorisinde tercih edebileceğiniz ürünler

Samsung LC27F391FHMXUF

Eski Fiyat: 1.723 TL

Yeni Fiyat: 1.182 TL

Kavisli ekrana sahip olan monitörler, son dönemlerde sık sık tercih edilmeye başladı. 27 inç boyutundaki bu kavisli monitör, FHD çözünürlük sunuyor ve gayet net bir görüntü sunuyor. 4 ms gecikme süresine sahip olan ürün, oyuncular için de fiyat açısından tercih nedeni olabilir. Ürüne sahip olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Dell SE2717H

Eski Fiyat: 1.624 TL

Yeni Fiyat: 898.99 TL

Dell'in en popüler monitörlerinden bir tanesi olan SE2717H, 27 inç boyutu ve 75 Hz ekran tazeleme boyutuyla dikkatleri üzerine çekiyor. IPS yapıdaki monitör, tüketicilere FHD çözünürlük ve 6 ms gecikme süresi sunuyor. FreeSync desteğine de sahip olan monitör, özellikle de AMD ekran kartına sahip olan oyuncular için iyi bir tercih olabilir. Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kulaklık kategorisinde tercih edebileceğiniz ürünler

Anker Soundcore Life Q10

Eski Fiyat: 499.90 TL

Yeni Fiyat: 299.90 TL

Anker, tüketicilere sunduğu ses kalitesi ile kendisini ispatlamış olan şirketlerden bir tanesi. Şirketin popüler modellerinden olan Soundcore Life Q10 da Hepsiburada'nın indirim kapsamında sunduğu ürünler arasında yer alıyor. Üstelik bu kulaklık 60 saate varan da kullanım imkanı sunuyor. Eğer sizler de bu kablosuz kulaküstü kulaklığa sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Hp Pavilion 600

Eski Fiyat: 270 TL

Yeni Fiyat: 211.24 TL

Listemizde yer alan başka bir HP ürünü de bu kablosuz kulaklık. tek şarjla 12 saat boyunca kullanabileceğiniz HP Pavilion 600'e hemen sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Haylou GT2

Eski Fiyat: 299 TL

Yeni Fiyat: 179.90 TL

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kablosuz kulak içi kulaklık modellerinden bir tanesi olan Haylou GT2, 3.5 saat kullanım imkanı sunuyor. Ancak kulaklığın sahip olduğu stand, kulaklığı hızlı bir şekilde şarj ediyor. Ürüne sahip olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

JBL T500

Eski Fiyat: 349 TL

Yeni Fiyat: 199 TL

Kablosuz kulaklıklar, son dönemlerin en popüler teknolojik ürün grubundan bir tanesi. Ancak herkes, kablosuz kulaklıkları kullanmak ve sevmek zorunda değil. İşte sizler de kablosuz kulaklıklardan hoşlanmıyorsanız, JBL T500'ü tercih edebilir ve kesintisiz bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Eğer hemen yeni bir JBL T500 sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Oyun konsolları kategorisinde tercih edebileceğiniz ürünler

Sony PlayStation 4 Slim

Eski Fiyat: 2.499 TL

Yeni Fiyat: 2.299 TL

Oyunseverler şu sıralar, Sony'nin yıl sonunda piyasaya süreceği PlayStation 5'i merak ediyorlar. Ancak Sony tarafından yapılan açıklamalar, PlayStation 5 çıktıktan sonra dünyanın en çok satan oyun konsollarından bir tanesi olan PlayStation 4'ün kullanılamaz hale gelmeyeceğini ortaya koyuyor. Yani şu sıralar kafanız karışıksa, 500 GB kapasiteli bu PlayStation 4'ü gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Microsoft Xbox One S All Digital Edition (3 önyüklü oyun dahil)

Eski Fiyat: 2.299 TL

Yeni Fiyat: 1.399 TL

PlayStation'ın en büyük rakibi olan Xbox One S de Hepsiburada'nın indirim yaptığı ürünlerden bir tanesi. Tamamen internet üzerinden indirdiğiniz oyunları oynayabildiğiniz bu ürün, Minecraft, Fortnite ve Sea of Thieves oyunlarını da içerisinde bulundurarak geliyor. Eğer bu ürüne sahip olmak istiyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Nintendo Switch

Eski Fiyat: 3.299 TL

Yeni Fiyat: 2.457 TL

Nintendo Switch, Türkiye'de çok popüler olmasa da pek çok ülkede oyunseverlerin tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. Eğer oyun konsollarından ya da bilgisayarınızdan sıkıldıysanız ve yeni bir heyecan arıyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ve hemen bir Nintendo Switch sahibi olabilirsiniz.

Bluetooth hoparlör kategorisinde tercih edebileceğiniz ürünler

LG PH1

Eski Fiyat: 169 TL

Yeni Fiyat: 98.99 TL

LG'nin yeni nesil kablosuz hoparlörü, müzik dinlerken güzel bir görsel şölen sunuyor. Fazlasıyla kaliteli bir ses ve tek şarjla 3 saat kullanım imkanı sunan ürün, gayet makul bir fiyata da sahip. Eğer bu ürünü hemen satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sony SRS-XB01

Eski Fiyat: 353.47 TL

Yeni Fiyat: 139 TL

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin tek şarjla 6 saate kadar kullanım imkanı sunan SRS-XB01 modeli, küçük ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Eğer sizler de bu şık tasarımlı ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Philips BT110A Pixelpop

Eski Fiyat: 320.85 TL

Yeni Fiyat: 179.90 TL

Yine modüler ve taşınabilir başka bir ürünle karşınızdayız. Philips'in BT110A Pixelpop modeli, tek şarjla 8 saate kadar kullanım imkanı sunuyor ve sahip olduğu IPX 4 sertifikasıyla da iyi bir dayanıklılık vadediyor. Ürüne sahip olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

JBL Go 2

Eski Fiyat: 299 TL

Yeni Fiyat: 192.93 TL

IPX 7 su geçirmezlik sertifikasına sahip olan bu kablosuz hoparlör, 5 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Eğer sizler de JBL Go sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Televizyon kategorisinde tercih edebileceğiniz ürünler

Toshiba 55V6863

Eski Fiyat: 4.799 TL

Yeni Fiyat: 3.599 TL

Televizyonlar, artık eskisi kadar popüler değil. Çünkü yapılan araştırmalar, insanların televizyon yayınları yerine çevrimiçi dizi ve film platformları tercih ettiğini gösteriyor. Bu sektörün bir numaralı isminin de Netflix olduğunu düşünürsek, yeni bir televizyon arayışındaysanız Toshiba 55V6863 satın almak için hiçbir engeliniz yok demektir.

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak satın alabileceğiniz 55V6863, 4K çözünürlük sunuyor ve 55 inç boyutunda. Ayrıca bu televizyon, dahili uydu alıcısını da içeriyor.

Yumatu YMT32

Eski Fiyat: 1.055 TL

Yeni Fiyat: 832 TL

Eğer uygun fiyatlı bir televizyon arıyorsanız, Yumatu YMT32, mantıklı bir tercih olabilir. 32 inç boyutunda olan televizyon, dahili uydu alıcısına da sahip. Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak isteyebileceğiniz diğer teknolojik ürünler

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box

Eski Fiyat: 699.90 TL

Yeni Fiyat: 378.99 TL

Televizyonunuz hiç ya da istediğiniz kadar akıllı olmayabilir. İşte Xiaomi'nin Mi Box S modeli, televizyonunuzu fazlasıyla akıllı bir hale getiriyor. 4K çözünürlük desteğine sahip olan ürün, Android işletim sisteminin tüm nimetlerine, televizyonunuz üzerinden erişmenizi sağlıyor. Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Spigen Essential 30W Hızlı Şarj Cihazı

Eski Fiyat: 129.89 TL

Yeni Fiyat: 45.90 TL

Hızlı şarj, bir süredir akıllı telefon sektörünün en önemli konularından bir tanesi. Teknoloji üreticileri, yeni telefonlarını hızlı şarj desteğiyle donatıyorlar ancak bu hıza uygun adaptörler sunmuyorlar. İşte bu ürün, 30 watt hızlı şarj desteği sunuyor ve akıllı telefonunuzu güvenli bir şekilde şarj etmenize yardımcı oluyor. Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Hepsiburada'nın "3 Gün 3 Gece Fırsatları" kampanyası, elbette bu ürünlerle sınırlı değil. Eğer daha farklı ürünlere ihtiyacınız varsa sizleri, burada bulunan bağlantıya davet ediyoruz.