Her Gün ‘Fast Food’ Yemenin Geri Dönüşü Olmayan 8 Yan Etkisi

Fast food gıdalar özellikle zamanımız olmadığında hayatımızı kurtarabiliyor. Peki gerçekten de bu gıdalar hayatımızı kurtarabilir mi? Uzmanlara göre hayır. Her gün fast food yemenin uzun ve kısa vadede vücudumuza birçok zararı bulunuyor. Fast food gıdaların verdiği zararlara yakından bir göz atıyoruz.

Birçoğumuzun günlük yaşantısında tükettiği veya tüketmek zorunda kaldığı fast food merkezli öğünler bulunuyor. Peki ya bunu alışkanlık hâline getirirsek? Fast food yemenin zararları asıl olarak bunu her gün olacak şekilde bir alışkanlık hâline getirirsek ortaya çıkıyor.

Fast food dediğimizde her ne kadar aklımıza burger, döner, pizza ve benzeri yiyecekler gelse de aslında dondurulmuş hazır gıdaların bir çoğu da fast food kategorisine girebiliyor. Bu yönden baktığımızda günlük olarak tükettiğimiz birçok ürün aslında fast food olmuş oluyor. Fast food yemenin zararları nelerdir? Her gün fast food tüketmek uzun vadede sağlığımızı nasıl tehdit ediyor? Bilimsel cevaplarına yakından bakıyoruz.

Her gün ‘Fast Food’ yemenin zararları:

Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) hastası olma riskiniz artar.

Kalp krizi geçirme olasılığınız yükselir.

Fast food, besin ve vitamin eksikliğine neden olur.

Tip 2 diyabet hastası olma riskiniz artar.

Sürekli fast food tüketmek kanser riskini yükseltir.

Yoğun fast food tüketimi sonucunda vücudun şişkinlik oranı artar.

Şeker ve asit diş çürüme hızında artışlar meydana getirir.

Yüksek kolesterole yakalanma ihtimaliniz artar.

Yüksek tansiyon (Hipertansiyon) hastası olma riskiniz artar:

Amerikan Kalp Derneği verilerine göre birçoğumuz yediğimiz fast food gıdaların içerisindeki ne kadar fazla tuz bulunduğundan haberdar değiliz. Yediğimiz hazır patates kızartmaları, cipsler ve benzeri birçok gıdada, sağlıklı bir bireyin günlük tüketim miktarı olan 2.300 mg sodyumun çok çok üstü değerlerde tuz bulunuyor. Bir burger zincirinde tüketeceğiniz ortalama bir menüde 2.000 mg değerine yakın sodyum bulunuyor ve bu sodyum tüketimi sadece tek bir öğünde gerçekleşiyor.

Eğer her gün bir şekilde günlük sodyum miktarının üzerine çıkmaya devam ederseniz, yüksek tansiyon hastası olma ihtimaliniz her geçen gün eş orantılı şekilde artıyor. Yapılan araştırmalara göre haftada 4 veya daha fazla gün hazır patates kızartması tüketen bireyler, %17 daha fazla Hipertansiyon hastası olma riski taşıyor.

Kalp krizi geçirme olasılığınız yükselir:

Yüksek tansiyona neden olan yüksek sodyum miktarı, aynı zamanda kalp krizi ihtimalini de arttırıyor. Fakat fast food gıdaların içerisinde kalp krizi riskini arttıran başka etken maddeler de bulunuyor. Burgerler, patates kızartmaları, pizzalar ve benzeri birçok hazır gıda yüksek miktarda doymuş yağ içeriyor. Bu doymuş yağlar ise zaman içerisinde ana arter damarlarda birikerek tıkanmalara yol açabiliyor. Damar tıkanıklığı ise kalp krizini ve inmeleri tetikleyen en büyük etkenlerden.

Klinik araştırmalarına göre bir insanın günlük olarak tüketmesi gereken yağ miktarı 44 ile 78 gram arasında yer alıyor. Bir burger zincirinde tüketebileceğiniz ortalama bir hamburgerin veya çizburgerin içerisinde ise 89 gram değerine yakında doymuş yağ bulunuyor. Bu gıdaları her gün tükettiğinizde ise yüksek kalp krizi riski ile karşı karşıya kalmak işten bile olmuyor.

Fast food, besin ve vitamin eksikliğine neden olur:

Günlük olarak düzenli şekilde fast food tüketirken, gıda yönünden tabi ki eksik kalmayacaksınız. Hatta ihtiyacınız olandan daha fazla kalori içeren besini vücudunuza alacaksınız. Fakat yararlı besinler ve vitaminler yönünden vücudunuz bir hâyli eksik kalacak.

İleride oluşabilecek ciddi hastalıkları önlemek için uygulamanız gereken yöntem ise çok basit. Fast food tüketimini tamamen bırakmadan bile tüketim sıklığını azaltarak boşlukları sebze tabanlı besleyiciliği yüksek gıdalarla doldurmak yeterli olacaktır.

Tip 2 diyabet hastası olma riskiniz artar:

Şeker, sodyum, doymuş yağ ve yüksek karbonhidrat, Tip 2 diyabet hastalığına neden olan maddelerin başında geliyor. Tabi diyabet hastası olma konusunda bulunduğunuz yaşın, ailenizde bu hastalığı taşıyanların sayısı ve yüksek tansiyon gibi durumlarda etkili oluyor. Fakat yüksek yağ, şeker ve sodyuma dayalı beslenme şekli, kanınızda bulunan trigliserit miktarını arttırarak tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskini yükseltiyor.

Bu hastalıktan korunmak istiyorsanız, özellikle yüksek miktarda şeker içeren içecekleri bırakmanız gerekiyor. Klasik kola çeşitlerinde 100 ml başına 10,6 gram şeker bulunurken enerji içeceklerinde bu miktar 13 grama kadar çıkabiliyor. Ayrıca yüksek şeker miktarı sadece içeceklerle sınırlı kalmıyor. Yediğimiz burgerlerin ekmeklerinde, patates kızartmasında, dondur ve türevi fast food gıdalarda çok yüksek oranda şeker bulunuyor. Günlük sağlıklı bir insan için tüketilmesi gereken şeker miktarı 36 gram olarak açıklanıyor. Bir gün içerisinde sadece 2 bardak kola içerek bile aslında almamız gereken şekerin iki katını tüketmiş oluyoruz.

Sürekli fast food tüketmek kanser riskini yükseltir:

Her gün fast food yemenin zararları bu kadar fazlayken, kanser riskini yükseltmesi de kaçınılmaz oluyor. Son 10 yıllık dönemde görülen kolon, prostat ve göğüs kanserlerinin birçoğu tüketilen fast food gıdaların etleriyle ilişkilendiriliyor. 2008 yılında yapılan araştırmada fast foodlarda bulunan PhIP maddesinin kansere yol açtığı ortaya çıkmış ve açılan dava sonucu fast food zincirleri ürünlerine PhIP uyarısı koymak zorunda kalmıştı.

Uzmanlar ise fast food tüketmeyi tamamen bırakmak yerine, fast food tüketim sıklığını mümkün olan mertebede en aza indirmeyi tavsiye ediyor, çünkü fast food tüketmek her ne kadar sağlığı etkilese de hiç tüketmemek de bireylerde ruhsal sıkıntılara neden olabiliyor. Bu yüzden bireylerin sağlık durumlarını korumak için fast food tüketimini minimum seviyede tutması gerekiyor.

Yoğun fast food tüketimi sonucunda vücudun şişkinlik oranı artar:

Her gün fast food tüketmenin daha çok yaşam kalitesini ve vücut dengesini etkileyen yan etkilerine baktığımızda artan vücut şişkinlik oranı karşımıza çıkıyor. Şişkinlik artmasına neden olan şey ise daha önce belirttiğimiz fast food gıdalarda bulunan yüksek sodyum yani tuz miktarı oluyor. Günlük tüketim miktarı olan 2.300 mg sodyumu geçmek, vücutta gözle görülür sodyum öbeklerinin ve ödemlerin oluşmasına neden oluyor.

Şeker ve asit diş çürüme hızında artışlar meydana getirir:

Her ne kadar düzenli olarak dişlerinizi fırçalasanız ve diş bakım ürünleri kullansanız da düzenli fast food tüketimi, yaptığınız bu diş bakımının boşa gitmesine neden olacaktır. Özellikle kola, gazoz gibi şekerli ve gazlı içeceklerin ve fast food tatlı tüketimi fazla ise diş sağlığınız büyük ölçüde olumsuz etkilenecektir.

Yüksek kolesterole yakalanma ihtimaliniz artar:

Piyasada bulunan pek çok fast food gıdada aşırı düzeyde hayvansal yan ürünler ve hayvansal yağlar bulunuyor. Sindirimi epey zor olan bu yağlar ise bağırsaklarda sindirilmeden direkt olarak kana karışıyor ve damarlarımıza taşınıyor. Sindirilmemiş şekilde damarlarda biriken bu yağlar ise yüksek kolesterol değerleri görmemize neden oluyor. Yüksek kolesterolün bir sonraki yıkıcı etkisi ise damar tıkanıklığı ve sonucunda gelen kalp krizleri veya inmeler olabiliyor.

Her gün fast food yemenin zararları ortada olduğu hâlde, sundukları kolaylık ve haz nedeniyle fast food gıdalar günlük yaşantımızda büyük bir yere sahip. En azından tamamen fast food tüketimini bırakmak yerine, tüketim sıklığını azaltmakta fayda var. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fast food tüketme sıklığı nasıl azaltılabilir? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.