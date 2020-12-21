Darwin’in Evrim Teorisi 161 yıl Sonra Haklı Bulundu

Monash Üniversitesi, Darwin'in böceklerin rüzgarın da etkisiyle uçma yetilerini kaybettiğine dair açıklamış olduğu evrim teorisini kanıtlar cinsten bir araştırma yürüttü.

Charles Darwin, 1858 yılında ortaya sunmuş olduğu evrim teorisinde, tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla evrim geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini söylemiştir. Bu evrim türlerini kanıtlayan birçok unsur sunulsa da Darwin’in teorisi birçok bilim insanı tarafından tartışmalara sebep olmuş, bazı insanlar tarafından ise reddedilmiştir.

Darwin’in evrim teorisinin içinde, böceklerin de evrim geçirdikleri, dünyada zamanla uçma yetisini kaybedip artık uçamayan böceklerin de var olduğu bulunuyordu. Monash Üniversitesi’nde görev yapan bir grup bilim insanı, 161 yıl sonra Darwin’in bu teorisini kanıtlayacak bir araştırma yürüttü.

Sert rüzgarlar, böceklerin uçma yetilerini kaybetmelerine yol açtı

Darwin, adalarda yaşayan ve uçmaya çalışan böceklerin rüzgarın etkisiyle denize savrulduğunu, uçmaktan en çok kaçınan türlerin ise karada kalıp soylarını devam ettirdiklerini belirtiyor. Adalarda bulunan yoğun rüzgarların kanatların işlevselliğine olumsuz yönde etkide bulunduğunu belirten bu teori, Monash Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada göz önünde bulunduruldu.

Monash Üniversitesi araştırmacıları, son derece sert rüzgarlara sahip olan Subantarktik bölgesinde yaşayan ve artık uçamayan böcekleri inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, rüzgarın gerçekten de böceklerin kanatlarına etkide bulunduğu gözlemlendi. Araştırma, rüzgarların böceklerin uçmasını zor hale getirdiğini, böceklerin de bu koşullara uyabilmek için daha fazla kanat çırpmak yerine başka bir yola başvurmak zorunda kaldıklarını gösterdi. Bu alışkanlığı edinen böcekler, zamanla kanat çırpma kaslarını yitirerek, artık uçamayan böcek türleri arasında yer almaya başladı.