HER YERE GİDEN KABLOSUZ EKRAN | LG STANDBYME 2 İNCELEMESİ

Konforlu kullanımı ve işlevsel özellikleriyle öne çıkan taşınabilir ekranlar Türkiye'de pek yaygın değil, henüz çok bilinmiyorlar ama keyifli kullanım sunan, çok amaçlı ürünler olarak karşımıza çıkıyorlar. LG StanbyME 2 de bu ürünler arasında 27 inçlik ekranıyla tasarım açısından en çok öne çıkan, WebOS işletim sistemiyle hem bir akıllı ekran olarak hem de ikinci ekran olarak bir "monitör" gibi çalışabilen bir taşınabilir ekran.

Evde yanımızdan ayırmadığımız, adeta "tekerlekli dev bir tablet" kıvamına gelen LG StanbyME 2 modeline yakından bakıyoruz. İlk nesliyle oldukça ses getiren ve "evde ekran taşıma" alışkanlığımızı değiştiren bu seri, ikinci neslinde özellikle görüntü kalitesi tarafındaki eksiklerini kapatarak çok daha iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tasarım yine o alışık olduğumuz minimalist ve modern çizgilerini korurken, cihazın altındaki beşli tekerlek sistemi sayesinde mutfaktan balkona, yatak odasından çalışma masasına kadar her yere zahmetsizce sürüklenmeye devam ediyor.

Cihazın en can alıcı noktası, çözünürlüğün Full HD’den QHD seviyesine yükseltilmiş olması. 27 inçlik bir panelde 2K görüntü kalitesi, özellikle yakından kullanımda ve dokunmatik deneyiminde çok daha keskin bir görsel şölen sunuyor. Ekranın hem yatay hem dikey formda kullanılabilmesi, sosyal medya içeriklerini veya dikey videoları takip etmeyi inanılmaz keyifli hale getiriyor. Üstelik bu sefer ekranı standdan tamamen ayırıp yanınızda taşıyabiliyor olmanız, mobiliteyi bambaşka bir seviyeye taşımış. İçerisindeki güncel webOS işletim sistemi ise bildiğimiz akıllı TV uygulamalarını dokunmatik bir akıcılıkla sunarak kumandayı bir kenara fırlatmanıza neden oluyor.

Tabii her teknolojik güzelliğin bir bedeli var. StanbyME 2, sunduğu konfor ve lifestyle odaklı yaklaşımı nedeniyle yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. Yaklaşık 4 saatlik pil ömrü tek bir film maratonu için yeterli olsa da yoğun kullanımlarda şarj kablosunu aramaya başlıyorsunuz. Eğer "Benim için saf panel gücü ve devasa ekran önemli" diyorsanız bu bütçeye çok üst düzey OLED televizyonlar bulabilirsiniz; ancak ev içerisinde ekran özgürlüğü, modern bir tasarım objesi ve her an elinizin altında bir eğlence merkezi arıyorsanız LG StanbyME 2 şu an pazarın en karizmatik oyuncusu konumunda.