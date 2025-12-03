Tümü Webekno
Hindistan, devlet uygulamasını telefonlarda zorunlu hale getirdi, Apple isyan etti

Hindistan, tüm telefonlara Sanchar Saathi uygulamasını ön yüklü şart koştu. Apple ise gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle karara uymayacağını açıkladı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Hindistan’ın 28 Kasım’da yayımladığı karara göre Sanchar Saathi, tüm yeni ve hatta eski cihazlarda zorunlu hale geliyor. Kullanıcıların uygulamayı kaldıramayacağı; eski telefonlara bile güncellemeyle yükleneceği belirtiliyor.

Sanchar Saathi, çalınan veya kaybolan telefonları uzaktan bloke edebilen, sahte IMEI numaralarını tespit eden ve dolandırıcılık amaçlı iletişim girişimlerini engelleyen devlet destekli bir güvenlik uygulaması. Hükümet, ülkedeki yoğun hırsızlık ve mobil dolandırıcılık nedeniyle bu uygulamayı zorunlu tutuyor.

Apple ise iOS’ta üçüncü taraf ya da devlet uygulamalarının kullanıcı izni olmadan telefonlara eklenmesini reddediyor. Şirket, gizlilik ve güvenlik prensiplerinin riske gireceğini belirterek zorunlu yüklemeye uymayacağını açıkladı.

Bu karar, Hindistan’ın güvenlik önceliğiyle kullanıcı mahremiyeti arasındaki tartışmayı büyütürken; Apple’ın resti diğer üreticilerin atacağı adımları da belirleyecek gibi duruyor.

