BEST Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen HOBI Game Jam yarışması, 17-18-19 Haziran tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Hackathon Of Best Isparta (HOBI) tarafından düzenlenen Game Jam, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından ekipleri ağırlayacak ve onlara başarılı bir Game Jam deneyimi yaşatacak.

En fazla 5 kişilik ekiplerin katılabileceği yarışmada ekipler, kendilerine verilen süre içinde belirli temada bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacaklar. Etkinlikte ayrıca her takıma etkinlik öncesi ve sırasında fikir alabilecekleri birer danışman da atanacak.

Yarışmanın kazananlarını birçok ödül bekliyor

Yarışma, en fazla 5 kişiden oluşan ekiplerin kendilerine özel olarak açılacak Discord kanallarında bulunarak online ortamda oyunu hazırlaması üzerine gerçekleşecek. Daha sonrasında projelerini tamamlayan ekipler kendilerine verilen 4 dakikada oyunlarını jüriye tanıtacaklar. Uygun tema ile başarılı oyunlar yapan ekipler ise çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Eğer sizde 17-18-19 Haziran tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan HOBI Game Jam’e katılmak veya etkinlik hakkında detaylı bilgi almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.