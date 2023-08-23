Gerek tasarımı, gerek lüks yaşam alanı gerekse üst düzey güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken lüks SUV HONGQI E-HS9, Türkiye'de satışa sunuldu.

Çinli otomobil üreticisi FAV Group'un Çin Devlet Başkanı tarafından da kullanılan ultra lüks SUV modeli HONGQI E-HS9, D&D Motorlu Araçlar A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye'de satışa sunuldu. Yeniköy Motors'un resmi web sitesi üzerinden satışa sunulan araç, görünce pek da hoşunuza gitmeyecek bir fiyat etiketine sahip.

Bir SUV'da görebileceğimiz en lüks tasarımlardan birini sunan HONGQI E-HS9, tasarımın yanı sıra üst düzey konfor ve teknolojik özellikler de sunuyor. HONGQI E-HS9'da heybetli ve yüksek bir Rolls-Royce havası var desek yanlış olmaz.

Karşınızda HONGQI E-HS9

HONGQI E-HS9'un yolda gördüğünüz herhangi bir otomobile benzemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Araç, özellikle ön tarafta son derece sert ancak karizmatik tasarım çizgilerine sahip. 7 kişilik bir araç olması nedeniyle ekstra uzun bir gövdeye sahip olan HONGQI E-HS9, arka tarafta küçük de olsa Volvo esintisi de sunuyor.

21 veya 22 inçlik devasa jantlara sahip otomobil, endüktif gizli kapı kolları ile aerodinamiği daha da yukarı taşıyor. Temelde siyah, zarif beyaz ve kuantum gümüş gri şeklinde üç farklı renk seçeneği sunan araç, Buz beyazı + kuantum gümüş grisi, siyah + zarif beyaz ve siyah + kuantum gümüş gri şeklinde çift renkli üç seçenek daha sunuyor ve toplam renk seçeneği altıya yükselmiş oluyor.

Alcantara veya Nappa deri koltuklar ile şık bir iç mekana sahip olan SUV, panoramik cam tavan ve LED ortam aydınlatması ile ferah bir yolculuk sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra kilit açma, sıcaklık düzenleme, akıllı ses kontrolü cep telefonu aracılığıyla sahne navigasyonu ve uzaktan araç kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirebilen akıllı sensörlü direksiyon simidine ve altı akıllı ekrana sahip.

Elbetteki yeni nesil otomobillerde güvenlik, ekstra dikkat çeken unsurlar oluyor. HONGQI E-HS9'un güvenlik özellikleri şu şekilde:

Süper uyarlanabilir hız sabitleyici

Otomatik park yardımı

Eller serbest algılama

Sürücü durumu ve duygu monitörü

Hava yastıkları

Akustik araç uyarı sistemi

Lastik basınç gözetim sistemi

Elektronik Stabilite Programı

Ön çarpışma uyarısı

Arka çapraz trafik uyarısı

Şeritten ayrılma uyarı sistemi

Şeritte kalma yardımı

Otonom acil frenleme

Kör nokta tespiti

HONGQI E-HS9, Çin'in elektrikli otomobil sektöründeki rekabetçi ürünlerinin en yeni örneklerinden bir tanesi. 99kWh batarya kapasitesi sunan araç, 551 beygir güç ve 750Nm tork sunarken 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyede çıkabiliyor. Aracın "Uzun yol, Konfor, Spor, Allroad, Offroad ve Custom" şeklinde 6 farklı sürüş modu olduğunu da belirtelim.

Yeniköy Motors'un web sitesine baktığımızda HONGQI E-HS9 için 8.100.000 TL'lik fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz. Bu fiyatın herhangi birimiz için fazlasıyla yüksek olduğunu söylemeye bile gerek yok ancak HONGQI'nin hedef kitlesinin devlet başkanları gibi üst düzey yetkililer ve iş insanları olduğunu unutmamak gerek.