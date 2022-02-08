HONOR, üst düzey özelliklerle donattığı dizüstü bilgisayarı MagicBook 15 için özel bir kampanya başlattı. Dizüstü bilgisayarın fiyatını düşüren şirket, arayışta olan tüketicilere hoş bir jest yapmış oldu.

Son dönemlerde ülkemizdeki ürün gamını genişleten HONOR, üst düzey özelliklerde donattığı MagicBook 15 için özel bir kampanya başlattı. Vatan Computer iş birliğinde başlatılan bu kampanya kapsamında HONOR’un dizüstü bilgisayarı, çok daha uygun fiyatlarla satın alınabilecek. Peki HONOR MagicBook 15, tüketiciye neler vadediyor?

Adından da anlaşılabileceği üzere 15,6 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen HONOR MagicBook 15; nispeten ince çerçevelere, 1080p çözünürlüğe ve 180 derece açılabilen menteşelere sahip. Yalnızca 1,52 kilogram ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, mobiliteyi artırıyor oluşu ile de dikkat çekiyor.

Karşınızda HONOR MagicBook 15

MagicBook 15, 3. nesil AMD Ryzen işlemcilerden güç alıyor. 3,7 GHz’ye kadar ulaşabilen AMD Ryzen 5 3500U işlemci, MagicBook 15’in hem günlük ihtiyaçlar için hem de yüksek performans gerektiren yazılımlar için uygun olduğunu gözler önüne seriyor. Radeon Vega 8 GPU ile desteklenen dizüstü bilgisayar, oyunlarda da hiç fena olmayan bir performans sergiliyor.

8 GB DDR 4 RAM ve 256 GB PCIe NVME SSD depolama alanı ile desteklenen HONOR MagicBook 15, Ryzen işlemcinin gücünü adeta tamamlıyor. Dizüstü bilgisayarın diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise Bluetooth 5.0 ve açılabilir webcam gibi detaylarla karşılaşıyoruz. Son olarak, bu dizüstü bilgisayarın 7,5 saate kadar kullanım imkanı sunduğunu, 65 wattlık şarj cihazının ise yarım saat gibi kısa bir sürede yüzde 53 şarj imkanı sağladığını belirtelim.

Eğer siz de HONOR MagicBook 15 ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve yeni bir dizüstü bilgisayar sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz.