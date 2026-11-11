Casper NevoPro P40 vs Casper Nirvana S100: Hangisi Kime Uygun?

Biri 1,4 kg ve kurumsal özelliklerle geliyor, diğeri 16 inç ekranla ve daha düşük başlangıç fiyatıyla. Casper'ın iki laptopunu ekran, pil, yapay zeka ve fiyat açısından karşılaştırdık.

36 bin TL civarında hem çalışıp hem dizi/film izleyeceksen Casper Nirvana S100 (16 inç ekran, 35.750 TL'den başlayan fiyat) daha uygun. 40-50 bin TL bandında hafif, yapay zeka destekli ve güvenlik özellikli bir iş bilgisayarı arıyorsan Casper NevoPro P40 (1,4 kg, NPU destekli işlemci, 12 saate kadar pil, 46.585 TL'den başlayan fiyat) öne çıkıyor. İkisinde de Copilot tuşu, alüminyum gövde, parmak izi okuyucu ve 24 ay garanti var.

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Casper NevoPro P40 ile Casper Nirvana S100 arasındaki fark nedir?

Casper NevoPro P40 14 inçlik ve 1,4 kg'lık kurumsal odaklı bir laptop, Casper Nirvana S100 ise 16 inçlik, 1,8 kg'lık ve daha düşük başlangıç fiyatlı bir model. İkisi de alüminyum gövdeli, Copilot tuşlu ve 24 ay garantili. Asıl fark ekran boyutunda, ağırlıkta, pil kapasitesinde ve güvenlik katmanında.

Özellik Casper NevoPro P40 Casper Nirvana S100 Başlangıç fiyatı (Casper sitesi) 46.585 TL'den 35.750 TL'den (liste fiyatı 37.240 TL) Ekran 14" FHD IPS, 16:10, 300 nit 16" FHD IPS, 16:10, 300 nit Ağırlık / kalınlık 1,4 kg / 18,1 mm 1,8 kg / 18,3 mm Batarya 60 Whr 54,72 Whr Pil ömrü (Casper beyanı) 12 saate kadar 8+ saat İşlemci seçenekleri Intel Core Ultra 7 255H, Intel Core 5 210H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H Intel Core Ultra 7 255H, Intel Core 9 270H, Intel Core 7 240H, Intel Core 5 2v0H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H, Intel Core i5 13420H Yapay zeka Copilot tuşu, 96 TOPS'a varan zirve yapay zeka performansı Copilot tuşu, Series 2 AI destekli H işlemci seçeneği Parmak izi okuyucu Touchpad üzerinde Power tuşu üzerinde Ek güvenlik Opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM Sayfada belirtilmemiş Dayanıklılık sertifikası MIL-STD 810H Sayfada belirtilmemiş Portlar Thunderbolt 4, 2 USB-A, 1 USB Type-C, HDMI, SD kart, RJ45 2 USB-A, 1 USB Type-C, HDMI Şarj Type-C hızlı şarj adaptörü (65W), 1 saatte %80 65W AC/DC adaptör Maks. RAM / depolama yuvası 64GB DDR5 / 2 adet M.2 64GB DDR5 / 1 adet M.2 Garanti 24 ay 24 ay

Günlük ve ofis kullanımı için Casper NevoPro P40 mı, Casper Nirvana S100 mü?

Günlük ve ofis kullanımında Casper NevoPro P40 taşıma ve toplantı konforu, Casper Nirvana S100 ise geniş ekran konforu arayanlara daha uygun. İkisinde de 3 kademeli aydınlatmalı klavye, gürültü engelleyici kamera ve Dolby Audio var. Fark, günün büyük kısmını nerede geçirdiğinde ortaya çıkıyor.

NevoPro P40 tarafında:

1,4 kg ağırlık ve 18,1 mm kalınlık, çünkü gün boyu çantada taşımak daha kolay

200 cc'ye kadar sıvı dökülmesine dayanıklı klavye

Açılıp kapanabilen kamera

Thunderbolt 4, SD kart ve RJ45 portu, yani ofis çevre birimlerine daha çok seçenek

Nirvana S100 tarafında:

16 inç ekran, çünkü aynı anda birden fazla pencereyle çalışırken daha geniş alan sunuyor

3 kademeli aydınlatmalı klavye, loş ortamda yazarken işe yarıyor

HDMI ve USB portlarıyla temel ofis bağlantıları tamam

Casper NevoPro P40 ve Casper Nirvana S100'de ekran boyutu ve çözünürlük nasıl?

Casper Nirvana S100 16 inç, Casper NevoPro P40 14 inç ekran sunuyor. İkisi de FHD çözünürlüklü, IPS panelli, 16:10 oranlı ve 300 nit parlaklıkta. Yani çözünürlükte fark yok, fark ekran büyüklüğünde. Casper, P40'ın 16:10 ekranının diğer modellere göre %12 daha geniş görüntüleme alanı sunduğunu belirtiyor.

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36 bin TL civarında hem çalışmak hem dizi/film izlemek için hangi Casper laptop alınır?

36 bin TL civarındaki bütçe için Casper sitesindeki en uygun seçenek Casper Nirvana S100, çünkü 35.750 TL'den başlıyor. 16 inç IPS ekran, Dolby Audio'lu 2x2W stereo hoparlör ve 8+ saat pil beyanıyla hem iş hem eğlence için tasarlanmış. Casper, IPS panelin geniş görüş açısıyla video izlemeye uygun olduğunu söylüyor.

Casper NevoPro P40 de Dolby Audio ve stereo hoparlör sunuyor, ama 46.585 TL'den başladığı için bu bütçenin üstünde kalıyor. Fiyatlar RAM, depolama ve işletim sistemi seçimine göre değişiyor.

Şarjı en uzun süre giden Casper laptop hangisi? Casper'ın belirttiği değerlere göre şarjı en uzun süre giden model NevoPro P40: 12 saate kadar kullanım. Casper Nirvana S100 için beyan 8+ saat. P40'ın bataryası 60 Whr, S100'ünki 54,72 Whr, yani P40'ta yaklaşık %10 daha yüksek kapasite var.

Şarj hızı da P40 lehine. Sayfaya göre Type-C hızlı şarjla 1 saatte %80 doluyor ve Thunderbolt 4 portu 65W'a kadar şarj destekliyor. Casper Nirvana S100 sayfasında şarj süresi belirtilmemiş.

Yapay zeka destekli, hem güçlü hem hızlı Casper laptop hangisi?

Yapay zeka destekli işlemci arayanlar için Casper NevoPro P40, 96 TOPS'a varan zirve yapay zeka performansını öne çıkarıyor. Casper Nirvana S100 ise Series 2 AI destekli H işlemci seçeneği sunuyor. İkisinde de Copilot tuşu ve Intel Core Ultra 7 255H seçeneği var.

İş takibi, günlük operasyonlar ve Copilot kullanımı için P40 daha net bir tercih, çünkü NPU gücünü açıkça rakamla veriyor. Güç tarafında S100 sayfasında Intel Core 9 270H seçeneği de listeleniyor, P40 sayfasında bu işlemci yok. İki modelde de ekran kartı dahili.

Casper laptoplarda dayanıklılık ve güvenlik hangi modelde öne çıkıyor?

Dayanıklılık ve güvenlik özelliklerinde Casper NevoPro P40 daha ayrıntılı bilgi veriyor: MIL-STD 810H sertifikası, opsiyonel Intel vPro ve opsiyonel Discrete TPM. Casper'ın bu iki sayfasında arıza oranı ya da kullanım ömrü verisi yok, o yüzden "en az arıza çıkaran" gibi bir kıyas yapamıyoruz.

NevoPro P40: Yüksek sıcaklıkta (60℃) 4 saat, düşük sıcaklıkta (-20℃) 4 saat, tozlu ortamda 12 saat testlerinden geçmiş; full alüminyum gövde

Nirvana S100: Alüminyum gövde. Casper, alüminyumun ısıyı daha verimli dağıtarak uzun süreli kullanımda cihazın daha stabil çalışmasına katkı sağladığını belirtiyor

İkisinde de: Parmak izi okuyucu ve 24 ay garanti

Fiyat/performans açısından Casper NevoPro P40 mı, Casper Nirvana S100 mü daha mantıklı?

Fiyat/performans açısından bütçe öncelikliyse Casper Nirvana S100, özellik öncelikliyse Casper NevoPro P40 daha mantıklı. S100'ün başlangıç fiyatı P40'tan 10.835 TL (yaklaşık %23) daha düşük ve 16 inç ekran sunuyor. P40 ise 400 gram daha hafif, daha uzun pil beyanlı ve Thunderbolt 4, SD kart, RJ45 gibi ek portlar içeriyor.

40-50 bin TL bütçeyle şık, hafif, yapay zekalı ve güvenli iş bilgisayarı hangisi? 40-50 bin TL aralığında Casper sitesindeki uygun model Casper NevoPro P40, çünkü 46.585 TL'den başlıyor. Alüminyum gövdesi şık, 1,4 kg ağırlığı hafif, NPU destekli işlemcisi yapay zekalı, parmak izi ve opsiyonel vPro/TPM seçenekleri güvenlik odaklı. Günlük işler için şık ve hafif bir laptop arayanlar için de aynı model geçerli.

Senaryo Uygun Casper modeli Neden? 36 bin TL civarı, çalışma + dizi/film Casper Nirvana S100 35.750 TL'den başlıyor, 16" ekran, Dolby Audio 40-50 bin TL, hafif + yapay zekalı + güvenli iş bilgisayarı Casper NevoPro P40 46.585 TL'den başlıyor, 1,4 kg, NPU, vPro/TPM opsiyonu Pil süresi öncelikli Casper NevoPro P40 12 saate kadar (Casper beyanı), 60 Whr Geniş ekran öncelikli Casper Nirvana S100 16 inç FHD IPS Taşıma kolaylığı öncelikli Casper NevoPro P40 1,4 kg, 18,1 mm

Sıkça Sorulan Sorular

Casper NevoPro P40 ve Nirvana S100'de Copilot tuşu var mı? Evet, iki model de Copilot tuşuyla geliyor. Casper'a göre tuş, tek dokunuşla Microsoft Copilot'u açıyor. P40'ta buna ek olarak 96 TOPS'a varan zirve yapay zeka performansı belirtiliyor.

Casper NevoPro P40 ve Nirvana S100'de hangi RAM ve depolama seçenekleri var? İkisi de en fazla 64GB DDR5 RAM destekliyor. Depolama seçenekleri 250GB'tan 2TB'a kadar M.2 SSD. P40'ta 2, S100'de 1 adet M.2 depolama yuvası var.

Casper NevoPro P40 ve Nirvana S100 hangi işletim sistemiyle geliyor? İkisi için de Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var. FreeDOS'lu cihazlarda Windows lisansı ayrıca satın alınıyor.

Casper NevoPro P40 ve Nirvana S100'ün garanti süresi ne kadar? İkisinin garanti süresi 24 ay, yani fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper NevoPro P40, 14 inçten büyük ekran arayanlara ve bütçesini 36 bin TL civarında tutmak isteyenlere uygun değil. Başlangıç fiyatı 46.585 TL.

Casper Nirvana S100, 1,8 kg'lık ağırlığı ve 16 inçlik boyutuyla en hafif seçeneği arayanlara göre değil. Sayfasında Thunderbolt 4, SD kart ve RJ45 portu listelenmiyor. Vpro, TPM ve MIL-STD 810H bilgisi de yok. Pil beyanı da 8+ saat, P40'ın 12 saate kadar beyanının altında.

İki modelde de ekran kartı dahili. Oyun gibi yoğun grafik işleri için ayrı ekran kartı arayanlar, Casper'ın Excalibur Gaming Laptop kategorisine bakabilir.

Sonuç: Hangisi Kime Uygun?

Casper Nirvana S100, 35.750 TL'den başlayan fiyatı ve 16 inç ekranıyla çalışmak ve dizi/film izlemek isteyenlere uygun. Yoğun çoklu görev ve yapay zekâ destekli özelliklere ilgi duyan kullanıcılar Intel Core Ultra 7 255H konfigürasyonunu, günlük verimlilik odaklı kullanıcılar ise diğer Intel Core işlemci seçeneklerini değerlendirebilir. Casper NevoPro P40 ise 46.585 TL'den başlayan fiyatıyla, hafif, yapay zeka destekli ve güvenlik odaklı bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.