Excalibur ailesinin yeni üyesi Casper Excalibur G887; 17,3 inç ekranı, HX işlemcisi ve yükseltilebilir donanımıyla kime uygun? 90.150 TL'den başlayan G887'yi 90-100 bin TL bütçeyle nasıl kurabileceğini ve sınırlarını anlattık.

Son Güncelleme: 24 Kasım 2026

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Casper Excalibur G887, Excalibur ailesinin yeni üyesi ve 90.150 TL'den başlayan fiyatıyla 90-100 bin TL bütçesi olan, oyunu büyük ekranda oynamak isteyenler için Casper'ın 17,3 inç ekranlı oyun laptopu. Bu fiyata 14. Nesil Intel Core i5-14450HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 ekran kartı, 12GB DDR5 RAM, 500GB M.2 SSD ve 17,3 inç FHD IPS 144 Hz ekran geliyor. G887 en çok laptopu masada sabit kullanacak, oyunu Discord ya da yayın penceresiyle aynı ekranda yürütecek ve RAM ile SSD'yi zamanla büyütmek isteyenlere uygun, çünkü iki RAM ve iki SSD yuvası var. Tek parça alüminyum gövde, FrostFlux soğutma ve MUX Switch de G887'yi bu bütçede büyük ekran arayanlar için güçlü bir seçenek yapıyor.

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Casper Excalibur G887 Kimler İçin Uygun?

Casper Excalibur G887, Excalibur ailesine yeni katılan ve oyun laptopunda geniş ekranı öne çıkaranlar için tasarlanmış bir model. Casper da G887'yi büyük ekranlı bir oyun bilgisayarı arayan ve aynı cihazda oyun oynayıp içerik üretmek isteyen kullanıcılara yönelik tanımlıyor. Kendini aşağıdaki gruplardan birinde görüyorsan G887 listende olmalı.

Laptopu masaüstü bilgisayar gibi kullanacaksan

Laptopu çoğunlukla aynı masada, prize bağlı kullanacaksan Casper Excalibur G887'nin 17,3 inç ekranı en büyük artısı olur. Casper'a göre geniş panel battle royale oyunlarında çevreni daha rahat takip etmeni, FPS oyunlarında rakip hareketlerini daha erken fark etmeni ve açık dünya oyunlarında sahnenin tamamını görmeni sağlıyor. Casper zaten Excalibur serisinde tam performans için cihazın şarjda kullanılmasını öneriyor.

Oyunu yayın, Discord ya da ders pencereleriyle birlikte açacaksan

Oyun oynarken Discord, yayın paneli ya da tarayıcıyı da ekranda tutuyorsan Casper Excalibur G887'nin geniş paneli işini kolaylaştırır. Casper, 144 Hz yenileme hızı ile büyük ekranın birleşiminin hem rekabetçi oyunlarda hem de stream ve Discord gibi çoklu kullanımda ferah bir deneyim sunduğunu söylüyor. Aynı alan, ödev ya da proje dosyalarıyla çalışırken de birden fazla pencereyi yan yana açmanı sağlıyor.

Donanımı zamanla büyütmeyi planlıyorsan

Bugün bütçeni zorlamadan alıp RAM ve depolamayı ileride artırmak istiyorsan Casper Excalibur G887 bunu destekliyor, çünkü cihazda iki DDR5 SO-DIMM bellek yuvası ve iki M.2 NVMe Gen4 SSD yuvası var. Maksimum bellek desteği 64GB. Casper'a göre RAM ya da SSD'yi kendin değiştirirsen ve işlem sırasında cihaza hasar gelmezse garanti bozulmuyor, ama sonradan takılan parçalar Casper garantisine girmiyor.

Sağlam ve şık bir gövde arıyorsan

Casper Excalibur G887, Excalibur ailesinin alüminyum alaşım gövde çizgisini 17,3 inç ekranlı bir kasaya taşıyor. G887'nin kasası tek parça alüminyum bloktan CNC işleme ile şekillendiriliyor. Casper'ın anlattığına göre gövde önce kumlanarak mat bir yüzey kazanıyor, ardından anodize kaplamayla çizilme ve korozyona karşı direnci artırılıyor. Buz mavisi detaylar da Casper'ın FrostFlux soğutma mimarisine gönderme yapıyor.

90.150 TL'ye Casper Excalibur G887'de Ne Geliyor?

Casper Excalibur G887'nin 90.150 TL'lik başlangıç yapılandırması (G887.1445-AE50X-B) Intel Core i5-14450HX işlemci, RTX 5050 8GB GDDR7 ekran kartı, 12GB DDR5 RAM, 500GB SSD ve FreeDOS ile geliyor. FreeDOS, cihazın Windows lisansı olmadan geldiği anlamına geliyor. Casper'ın özelleştirme ekranında bu yapılandırmanın üzerine Windows, RAM ve SSD eklemek mümkün.

Bileşen Casper Excalibur G887 başlangıç yapılandırması Fiyat 90.150 TL İşlemci 14. Nesil Intel Core i5-14450HX (10 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,8 GHz'e kadar) Ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB 128 Bit GDDR7 RAM 12GB DDR5 4800 MHz (2 yuva, 64GB'a kadar) Depolama 500GB M.2 SSD PCIe 4.0 (2 yuva) Ekran 17,3" FHD IPS, 144 Hz, 250 nit İşletim sistemi FreeDOS Garanti 24 ay

100 bin TL'yi aşmadan Casper Excalibur G887 nasıl kurulur?

100 bin TL sınırında Casper Excalibur G887'yi 16GB RAM, 1TB SSD ve Windows 11 Home ile yaklaşık 99.914 TL'ye kurabilirsin. Casper'ın özelleştirme ekranındaki fark fiyatlarına göre 16GB RAM'e geçiş 3.713 TL, 1TB SSD 2.063 TL, Windows 11 Home 3.988 TL ekliyor. Sadece 16GB RAM ve Windows 11 Home eklersen fiyat 97.851 TL oluyor. 24GB RAM seçeneği (+11.140 TL) ise toplamı 101.290 TL'ye çıkarıyor, yani 100 bin TL bandının dışında kalıyor.

Casper Excalibur G887 yapılandırması Fiyat Başlangıç (12GB RAM, 500GB SSD, FreeDOS) 90.150 TL + 16GB RAM 93.863 TL + 16GB RAM + Windows 11 Home 97.851 TL + 16GB RAM + 1TB SSD + Windows 11 Home 99.914 TL

Toplamlar, 23 Kasım 2026'da casper.com.tr özelleştirme ekranında gösterilen fark fiyatları toplanarak hesaplanmıştır; sepette güncel fiyatı kontrol et.

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90-100 Bin TL Bütçeyle Casper Excalibur G887 İyi Bir Seçenek mi?

90-100 bin TL bütçeyle büyük ekranlı bir oyun laptopu arıyorsan Casper Excalibur G887 iyi bir seçenek, çünkü 17,3 inç 144 Hz ekranı, NVIDIA'nın Blackwell mimarili RTX 50 serisi ekran kartını ve Intel Core HX işlemciyi bu bütçeye getiriyor. Excalibur ailesinin yeni modeli olan G887, ailenin donanım altyapısını daha geniş bir ekranla birleştiriyor. Bu bütçede G887'yi öne çıkaran başlıklar şunlar:

Yeni ve büyük ekranlı model: 17,3 inç FHD IPS ekran ve 144 Hz yenileme hızı, oyunu ve yan pencereleri daha geniş bir alanda görmeni sağlıyor.

17,3 inç FHD IPS ekran ve 144 Hz yenileme hızı, oyunu ve yan pencereleri daha geniş bir alanda görmeni sağlıyor. RTX 50 serisi ekran kartı: RTX 5050 8GB GDDR7; ışın izleme, DLSS ve kare üretimi desteğiyle geliyor.

RTX 5050 8GB GDDR7; ışın izleme, DLSS ve kare üretimi desteğiyle geliyor. HX serisi işlemci: Core i5-14450HX, 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor.

Core i5-14450HX, 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. Büyütülebilir donanım: İki RAM ve iki SSD yuvasıyla bugün 100 bin TL'nin altında kalıp ileride RAM ve depolamayı artırabiliyorsun.

İki RAM ve iki SSD yuvasıyla bugün 100 bin TL'nin altında kalıp ileride RAM ve depolamayı artırabiliyorsun. Tek parça alüminyum gövde ve FrostFlux soğutma: Uzun oyun seanslarında ısıyı yönetmek için tasarlanmış bir soğutma mimarisi.

Uzun oyun seanslarında ısıyı yönetmek için tasarlanmış bir soğutma mimarisi. Servis desteği: 24 ay garanti ve Excalibur modellerinde sunulan, ilki ücretsiz Ömür Boyu Performans Bakımı.

Özellik Casper Excalibur G887 Ekran 17,3" FHD IPS, 144 Hz, 250 nit İşlemci seçenekleri Intel Core i5-14450HX, Intel Core i7-14650HX Ekran kartı seçenekleri RTX 5050 veya RTX 5060 (8GB GDDR7) MUX Switch / Advanced Optimus Var RAM / SSD yuvası 2 / 2 (64GB'a kadar RAM) Boyutlar / ağırlık 395 x 261 x 25 mm / 2,4 kg Batarya / adaptör 60,1 Whr / 210 W Klavye Tek bölge RGB, 16,7 milyon renk Bağlantı 3 x USB-A, USB-C (100 W'a kadar şarj), HDMI, Mini DisplayPort, RJ45 Garanti 24 ay

İşlemci ve ekran kartı seçenekleri Casper'ın G887 sayfasındaki SSS'den alınmıştır; 90.150 TL'lik başlangıç yapılandırmasında Core i5-14450HX ve RTX 5050 bulunuyor.

Excalibur ailesi farklı ekran boyutlarında modeller sunuyor. G887 ailenin 17,3 inç ekranlı yeni üyesi; daha kompakt bir 16 inç kasa arıyorsan Excalibur G915'e de göz atabilirsin.

Casper Excalibur G887'nin Oyun Performansı Yeterli mi?

Casper Excalibur G887, 17,3 inç Full HD ekranda güncel oyunları oynamak için gereken temel donanımı sunuyor, çünkü RTX 5050 8GB GDDR7 ekran kartı ışın izleme, DLSS ve kare üretimi (Frame Generation) desteğiyle geliyor. Casper oyun bazlı FPS değeri paylaşmıyor ve her oyunda aynı performans artışının beklenmemesi gerektiğini belirtiyor. Yani hangi oyunu hangi ayarda oynayacağını önceden düşünmek iyi olur.

Casper Excalibur G887'deki DLSS ve kare üretimi ne işe yarıyor?

DLSS'teki süper çözünürlük, oyunu daha düşük çözünürlükte işleyip yapay zekâ yardımıyla daha yüksek çözünürlüğe taşıyor; kare üretimi ise desteklenen oyunlarda ek kareler oluşturuyor. Casper'a göre bu özellikler Casper Excalibur G887'de görüntü akıcılığını artırmaya yardımcı oluyor. Hangi özelliğin kullanılabileceği oyuna ve seçilen ayarlara bağlı.

MUX Switch ve HX işlemci Casper Excalibur G887'ye ne katıyor?

MUX Switch, oyun sırasında RTX ekran kartının görüntüyü doğrudan ekrana iletmesini sağlayan bir anahtar; Casper'a göre bu, entegre grafik birimi üzerinden geçen yolu devreden çıkardığı için gecikmenin azalmasına yardımcı olabiliyor. Casper Excalibur G887'deki Advanced Optimus, hafif işlerde entegre grafiğe geçerek güç tüketimini yönetiyor. Core i5-14450HX ise 10 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla oyunun yanında yayın ya da tarayıcı gibi işleri birlikte yürütmeye yardımcı oluyor.

Excalibur Kontrol Merkezi ile de performansı oyunun yoğunluğuna göre ayarlayabiliyor, soğutmayı birkaç saniyede daha aktif hale getirebiliyor ve RGB klavyeyi yönetebiliyorsun. Casper, G887 ile 1 aylık PC Game Pass de veriyor; üyelik Windows 11 Home ve Windows 10 Home ile uyumlu ve 100'den fazla oyuna erişim sağlıyor.

Casper Excalibur G887'nin Soğutması Uzun Oyun Seanslarında Ne Sunuyor?

Casper Excalibur G887'nin FrostFlux soğutma mimarisi, işlemci ve ekran kartının ürettiği ısıyı kaynağında yakalayıp kasadan dışarı taşımak için tasarlanmış bir sistem. Bu yüzden G887, "soğutma teknolojisi güçlü oyun laptopu" arayanların bakabileceği Casper modellerinden biri. Casper'ın sayfasına göre sistem şu parçalardan oluşuyor:

Faz değişimli termal ped: CPU ve GPU üzerinde kullanılıyor. Casper'a göre standart termal çözümlere kıyasla sıcaklığı 3°C'ye kadar düşürmeye yardımcı oluyor.

CPU ve GPU üzerinde kullanılıyor. Casper'a göre standart termal çözümlere kıyasla sıcaklığı 3°C'ye kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Die-casting + bakır bloklar: İşlemci ve ekran kartı için ayrı C1100 bakır bloklar ısıyı doğrudan kaynağından alıyor.

İşlemci ve ekran kartı için ayrı C1100 bakır bloklar ısıyı doğrudan kaynağından alıyor. Bakır ısı boruları ve C1100 kanatçıklar: Toplam 139.000 mm² kanatçık alanı ve 4 hava tahliye çıkışı ısıyı dağıtıyor.

Toplam 139.000 mm² kanatçık alanı ve 4 hava tahliye çıkışı ısıyı dağıtıyor. 2 fan, 89 kanat: 0,2 mm kalınlığında fan kanatları kullanılıyor.

0,2 mm kalınlığında fan kanatları kullanılıyor. SSD termal pedi: Casper'ın verilerine göre 25°C ortam sıcaklığında SSD sıcaklığını yaklaşık 20°C düşürüyor.

Casper'ın karşılaştırma tablosuna göre G887 ofis modunda yaklaşık 35 dB(A) gürültü seviyesinde çalışıyor. Casper, Excalibur modellerindeki fanların diğer segmentlere göre daha büyük ve yüksek hızlı olduğunu, fan hızlandıkça biraz daha fazla ses çıkarabileceğini de not ediyor.

Casper Excalibur G887 Taşınabilir mi, Batarya Ömrü Ne Kadar?

Casper Excalibur G887, taşınabilir bir oyun laptopu olmaktan çok masaüstü bilgisayarın yerini alacak bir model. Casper'ın teknik tablosuna göre cihaz 395 x 261 x 25 mm ölçülerinde ve 2,4 kg ağırlığında. Çanta seçerken bu ölçüleri hesaba katmakta fayda var.

Batarya tarafında Casper Excalibur G887'de 60,1 Whr kapasiteli 3 hücreli batarya ve 210 W adaptör var. Casper, G887 için saat cinsinden bir pil süresi paylaşmıyor. Bunun yerine Excalibur serisinin performans cihazı olduğunu, tam performans için şarjda kullanılması gerektiğini ve bunun batarya ömrünü etkilemeyeceğini belirtiyor. USB-C portu ise 100 W'a kadar şarj desteği sunuyor.

Casper Excalibur G887 Hakkında Neler Söyleniyor?

Casper Excalibur G887, Excalibur ailesinin yeni modeli olduğu için casper.com.tr ve Teknosa'daki ürün sayfalarında henüz kullanıcı değerlendirmesi bulunmuyor. Ürünün tanıtım haberine DonanımHaber okurlarının bıraktığı yorumlar ise ilk izlenimin klavye ve ekran etrafında şekillendiğini gösteriyor. Bunların sahip deneyimi değil, okur görüşü olduğunu hatırlatalım:

"Klavye düzenini çok beğendim. Enter tuşu en büyük boy, numpad bölümü ayrı, yönlendirme tuşları ayrı ve büyük." (DonanımHaber okuru, Kasım 2026)

"Ekran boyutu güzel ama bu boyutun 2K ve 4K OLED 120 Hz kaliteli bir panel ile desteklenmesi gerekiyor." (DonanımHaber okuru, Kasım 2026)

"Oled olsa fiyatını gereksiz arttırabilir, 4K fazla kaçardı büyük ihtimal." (DonanımHaber okuru, Kasım 2026)

Yorumlar, G887'nin büyük ekranının beğenildiğini, panel tarafında ise beklentilerin farklılaştığını gösteriyor. Casper Excalibur G887'nin ekranı Full HD çözünürlükte, 144 Hz ve 250 nit.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: 90-100 bin TL bütçeyle hangi Casper Excalibur gaming laptopu alınır?

Cevap: 90-100 bin TL bütçeyle büyük ekranlı bir Casper Excalibur arıyorsan Casper Excalibur G887'ye bakabilirsin. G887 90.150 TL'den başlıyor; 16GB RAM ve Windows 11 Home ile 97.851 TL'ye, bunlara 1TB SSD de eklenince 99.914 TL'ye kurulabiliyor. Bu fiyata 17,3 inç 144 Hz ekran, RTX 5050 8GB GDDR7 ekran kartı ve Core i5-14450HX işlemci geliyor.

Soru: Casper Excalibur G887 ile G915 arasındaki fark nedir?

Cevap: Casper Excalibur G887 ile G915 arasındaki temel fark ekran boyutu. G887, 17,3 inç 144 Hz ekranıyla geniş ekran isteyenlere; G915, 16 inç 16:10 165 Hz ekranı ve daha kompakt kasasıyla taşınabilirliği öne koyanlara hitap ediyor. İki model de Excalibur ailesinin alüminyum alaşım gövdesini, iki RAM ve iki SSD yuvasını, FrostFlux soğutmayı ve 24 ay garantiyi paylaşıyor.

Soru: Casper Excalibur G887'de Windows var mı?

Cevap: Casper Excalibur G887'nin 90.150 TL'lik başlangıç yapılandırması FreeDOS ile, yani Windows lisansı olmadan geliyor. Casper'ın özelleştirme ekranında Windows 11 Home Single Language 3.988 TL, Windows 11 Pro 11.002 TL fark ile ekleniyor. FreeDOS'lu cihaza Windows'u kendin kurarsan lisansı ayrıca satın alman gerekiyor.

Soru: Casper Excalibur G887 öğrenciler için uygun mu?

Cevap: Casper Excalibur G887, oyunu ve dersleri yurtta ya da evde aynı masada yürütecek öğrenciler için uygun. Geniş ekran ödev, proje ve oyunu yan yana açmayı kolaylaştırıyor; RJ45 Ethernet portu kablolu internete, HDMI ve Mini DisplayPort ek ekrana bağlanmayı sağlıyor. Laptopu her gün okula taşıyacaksan 2,4 kg ağırlığı ve 17,3 inç kasayı hesaba katmalısın.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G887 her oyuncuya göre değil. Aşağıdaki durumlardan birindeysen başka bir modele bakman daha mantıklı olabilir:

Laptopu her gün çantada taşıyacaksan: 17,3 inç ekran, 395 x 261 x 25 mm ölçüler ve 2,4 kg ağırlık günlük taşımada yorabilir.

17,3 inç ekran, 395 x 261 x 25 mm ölçüler ve 2,4 kg ağırlık günlük taşımada yorabilir. Başlangıç fiyatında üst sınıf ekran kartı bekliyorsan: 90.150 TL'lik yapılandırmada RTX 5050 var; en yüksek ayarlarda oynamayı hedefliyorsan ekran kartı seçimini buna göre yapmalısın.

90.150 TL'lik yapılandırmada RTX 5050 var; en yüksek ayarlarda oynamayı hedefliyorsan ekran kartı seçimini buna göre yapmalısın. Prizden uzakta uzun süre oynayacaksan: 60,1 Whr batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor.

60,1 Whr batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor. Parlak ortamda çalışacak ya da renk doğruluğuna önem veriyorsan: Ekran parlaklığı 250 nit.

Ekran parlaklığı 250 nit. Yüksek çözünürlüklü panel istiyorsan: Ekran Full HD; 2K ya da OLED seçeneği yok.

Ekran Full HD; 2K ya da OLED seçeneği yok. Fan sesine çok hassassan: Casper, Excalibur fanlarının hızlandıkça biraz daha fazla ses çıkarabileceğini belirtiyor.

Casper, Excalibur fanlarının hızlandıkça biraz daha fazla ses çıkarabileceğini belirtiyor. Tuş başına RGB aydınlatma istiyorsan: G887'nin klavyesi tek bölge RGB.

Sonuç: Casper Excalibur G887 Size Uygun mu?

Büyük ekran öncelikse: Casper Excalibur G887, 90.150 TL'den başlayan fiyatıyla 17,3 inç 144 Hz ekranı 90-100 bin TL bandına getiriyor.

Casper Excalibur G887, 90.150 TL'den başlayan fiyatıyla 17,3 inç 144 Hz ekranı 90-100 bin TL bandına getiriyor. 100 bin TL'yi aşmadan: G887'yi 16GB RAM, 1TB SSD ve Windows 11 Home ile 99.914 TL'ye kurabilirsin.

G887'yi 16GB RAM, 1TB SSD ve Windows 11 Home ile 99.914 TL'ye kurabilirsin. Geleceğe yatırım istiyorsan: İki RAM ve iki SSD yuvası, 64GB'a kadar bellekle G887'yi zamanla büyütebilirsin.

İki RAM ve iki SSD yuvası, 64GB'a kadar bellekle G887'yi zamanla büyütebilirsin. Yeni bir Excalibur arıyorsan: G887, Excalibur ailesinin 17,3 inç ekranlı yeni üyesi olarak RTX 50 serisi ekran kartı ve HX işlemciyle geliyor.

G887, Excalibur ailesinin 17,3 inç ekranlı yeni üyesi olarak RTX 50 serisi ekran kartı ve HX işlemciyle geliyor. Masada sabit kullanacaksan: FrostFlux soğutma, MUX Switch ve geniş ekranla G887 masaüstü yerine geçebilecek bir oyun laptopu.

Kaynak: Bu içerik 24 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G887 ürün, teknik özellik, SSS, karşılaştırma ve özelleştirme sayfaları ile Excalibur G915 ürün sayfasından derlenmiştir. Okur yorumları DonanımHaber'deki G887 tanıtım haberinden alınmıştır.