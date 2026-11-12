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MacBook Pro Parçalarına Ayrıldı: Parlayan Logonun Sırrı Ne? [Video]

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iFixit, dokunmatik ekranlı PROLED MacBook Pro'yu sökerek parlayan logonun sırrını ve cihazın tamir edilebilirlik puanını ortaya çıkardı.

MacBook Pro Parçalarına Ayrıldı: Parlayan Logonun Sırrı Ne? [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

iFixit ekibi, Apple’ın dokunmatik ekranlı yeni PROLED MacBook Pro modelini parçalarına ayırarak cihazın iç tasarımını mercek altına aldı.

Yapılan detaylı söküm işlemiyle birlikte hem arka kapaktaki parlayan logonun nasıl çalıştığı hem de Apple’ın 14 inçlik M6 MacBook Pro’ya kıyasla nasıl ağırlık tasarrufu sağladığı ortaya çıktı.

İçerikten Görseller

MacBook Pro Parçalarına Ayrıldı: Parlayan Logonun Sırrı Ne? [Video]
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Parlayan logonun arkasındaki teknoloji

Apple, PROLED MacBook Pro’nun arka kapağına yeniden parlayan bir logo ekledi ancak OLED panelde geleneksel bir arka aydınlatma bulunmadığı için farklı bir mühendislik çözümü üretti. Şirket, eşit bir parlaklık elde etmek adına dört adet LED, bir yansıtıcı katman ve bir difüzör kullandı. Işık kapalı olduğunda ise logonun iki yönlü ayna kaplaması cihaza parlak bir görünüm kazandırıyor.

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Ancak bu şık tasarımın tamir tarafında ciddi bir bedeli var. Logoya ulaşmak oldukça zor çünkü bu bileşen doğrudan ekranın arkasında yer alıyor. Logonun arızalanması durumunda tek onarım seçeneği ekranı tamamen sökmek. iFixit ekibi de bu söküm sırasında camın alttaki katmanlardan ayrılması nedeniyle OLED panele zarar vererek ekranı kırdı.

Dokunmatik menteşe ve iç donanım detayları

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Apple, yeni modelin dokunmatik kullanım için özel olarak tasarlanmış bir menteşeye sahip olduğunu belirtiyor fakat iFixit, menteşenin temelde M6 MacBook Pro ile aynı olduğunu, yalnızca ekranın üst kısmına dokunulduğunda açısını daha iyi koruyabilmesi için biraz daha sertleştirildiğini ifade etti.

Cihazın iç bileşenlerine bakıldığında Thunderbolt/USB-C portlarının ve fanların değiştirilebildiği ancak bunun için anakartın yerinden çıkarılması gerektiği görülüyor. HDMI portu, SDXC kart yuvası, SSD ve bellek ise doğrudan anakarta lehimli olduğu için kolayca değiştirilemiyor.

Öte yandan iFixit, iki farklı PROLED MacBook Pro modeli arasında anakart değişimi yaparak parça eşleştirme durumunu da test etti. Onarım Yardımcısı çalıştırıldıktan sonra dokunmatik ekran ve Touch ID dâhil tüm bileşenlerin sorunsuz çalıştığı ve dokunmatik ekranın yeni bir parça eşleştirme sorunu yaratmadığı görüldü.

Ağırlık tasarrufu ve tamir edilebilirlik puanı

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PROLED MacBook Pro’da ağırlığı azaltmak için alt kasadaki alüminyum miktarı düşürülmüş. M6 modelinde 456 gram olan alt kasa ağırlığı bu modelde 364 grama indirilmiş. Ayrıca cihazın trackpad’i de M6 modeline kıyasla biraz daha küçük tutulmuş. Dokunmatik ekran ve parlayan logoya rağmen ekran düzeneği 101 gram, batarya ise 2 gram daha hafif.

Tüm bu bulguların ardından PROLED MacBook Pro, iFixit’ten 10 üzerinden 5 tamir edilebilirlik puanı aldı. Bu skor, M5 MacBook Pro’dan bir puan yüksek, MacBook Neo’dan ise bir puan düşük.

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