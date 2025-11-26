HONOR, Apple Watch Benzeri Tasarıma Sahip Uygun Fiyatlı Saati Watch X5'i Tanıttı

HONOR, uygun fiyata dikkat çekici özellikler sunan yeni akıllı saati Watch X5'i resmen duyurdu. Cihazın, Apple Watch benzeri tasarımla gelmesi dikkat çekiyor.

Telefonlarıyla son yıllarda öne çıkmayı başaran Çinli teknoloji devi HONOR, aksesuarlarıyla da dikkat çeken bir firmaydı. Şimdi ise şirket, yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de Watch X5 ismini alan yeni akıllı saatti. Cihaz, Çin’de gerçekleştirilen bir lansmanla resmen tanıtıldı.

HONOR’un yeni akıllı saati **Apple Watch’a benzeyen bir kare şeklinde ekran tasarımıyla **kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihaz, oldukça uygun fiyatlı olarak gelirken fiyatına göre iyi özellikler sunmasıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Karşınızda HONOR Watch X5

Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneğiyle sunulacak Watch X5 modeli, 1,97 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Cihazın çerçeveleri yalnızca 1,8 mm kalınlığında. 302 PPI yoğunluğuna sahip ekranda 60 Hz yenileme hızı sunuluyor. Bunun dışında sürekli açık ekran, hareket edildiğinde açılma gibi özellikler var. 29 gram ağırlığında olduğunu ve alüminyum kasa kullanıldığını belirtelim.

X5 modeli birçok farklı sensörle donatıldı. Barometre, pusula, jiroskop, jeomanyetik sensör, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer gibi kullanıcının çok işine yarayacak farklı farklı sensörleri görebilirsiniz. Cihazda 120’den fazla spor modu, profesyonel spor desteği, sesli egzersiz bildirimi gibi özellikler var.

Sağlık özellikleri arasında** 24 saat kalp atış hızı takibi, SpO2 takibi, uyku ve stres analizi, tek dokunuşla sağlık ölçümleri, kadınlara özel sağlık takip özellikleri** gibi şeyler var. Tüm veriler, analiz ve uzun vadeli yardım için HONOR’un resmî sağlık uygulamasıyla senkronize ediliyor.

Bluetooth 5.3, 5 ATM ve IP68 suya ve toza dayanıklılık da sunulan cihazda, standart kullanımda 14 gün pil ömrü yer alacak. Sürekli açık ekran kullanılırken ise bu süre 5 güne düşecek. Cihazın Android 9.0 ve iOS 13 üstü telefonların hepsine uyumlu olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 63 dolar olarak açıklandı.