Nixxes Software, merakla beklenen Horizon Zero Dawn Remastered için bilgisayar sistem gereksinimlerini açıkladı.

Guerilla Games, Horizon Zero Dawn'ı bilgisayar ve PlayStation 5 için remasterlama kararı almış ve Nixxes Software ile birlikte çalışacağını açıklamıştı. Nixxes Software, oyunun elden geçirilmiş bu yeni versiyonu için sistem gereksinimlerini açıkladı.

31 Ekim'de çıkacak olan Remastered versiyon için gereken sistem gereksinimleri şu şekilde:

Horizon Zero Dawn Remastered Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşlemci Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600 Grafik NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB veya AMD Radeon RX 5500 XT 4GB NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 5700 Bellek 16GB 16GB Depolama 135GB minimum 135GB minimum İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Horizon Zero Dawn Remastered nasıl bir oyun?

Pek çok ödül kazanan Horizon Zero Dawn, yeni nesil teknolojilere ve konsollara uyumlu hâle gelecek. 2020'de çıkan aksiyon rol yapma oyununda, makinelerin kontrolündeki gelecekte Aloy'un görevlerini tamamlıyor ve kendimizi sonu gelmeyen bir maceranın içinde buluyoruz.

Horizon Zero Dawn Remastered şu anda 49,99 dolardan ön satışa çıkmış durumda.