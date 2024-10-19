Horizon Zero Dawn Remastered, PS5’in özellikleri sayesinde daha fazla NPC'ye sahip olacak. NPC'ler daha gerçekçi bir şekilde hareket edecekler.

Guerrilla Games ve Nixxes, Horizon Zero Dawn Remastered ile birlikte oyunun dünyasını daha canlı hale getirmeyi hedefliyor.

PlayStation sitesinde yapılan açıklamalara göre, PS5’in güçlü donanımının sunduğu imkanlarla birlikte oyun içerisinde daha fazla NPC yer alacak.

PS5'in gücüyle NPC sayısı ve çeşitliliği artacak

Nixxes'in kıdemli teknik oyun tasarımcısı Brian van Nunen, köylerde, şehirlerde ve karakollarda daha fazla NPC ekleneceğini belirtti. PS5’in artan bellek kapasitesinin bu değişikliklerde önemli rol oynadığını ifade eden van Nunen, NPC’lerin daha çeşitli programlara sahip olacağını ve daha gerçekçi bir şekilde hareket edeceklerini vurguladı. Ayrıca, oyuncu karakterlerinin yaşam alanlarında durabileceği, oturabileceği ve çalışabileceği yeni alanların oluşturulduğunu da ekledi.

Öte yandan, Horizon Zero Dawn Remastered, oyun dünyasına daha fazla derinlik katmak için yeni diyaloglar ve hareket yakalama (mo-cap) teknolojisi ile donatıldı. 10 saatten fazla yeni mo-cap kaydı ile 2500’den fazla yeni dosya oluşturuldu. Nixxes, bu süreçte animasyonların geliştirilmesi için özel araçlar geliştirdi. Böylelikle karakterlerin eylemleri ve diyalogları daha uyumlu hale getirildi.

Horizon Zero Dawn Remastered, PS5'in gücünden faydalanarak oyunculara daha dinamik ve gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyun 31 Ekim'de PC ve PS5'e gelecek.