Sony, Horizon Zero Dawn'ın bu ay sonu çıkacak remastered sürümünü PC'de oynamak için PSN hesabı zorunluluğu getirdi.

Sony, son zamanlarda PlayStation oyunlarının PC versiyonlarında uyguladığı politikalar ile büyük eleştiri altındaydı. Şirket, oyuncuların yapımları oynaması için PlayStation Network (PSN) hesabına sahip olması zorunluluğu getiriyordu. Bu durum, bazı ülkelerdeki insanların oyunlara erişmesinin bile önüne geçiyordu. God of War Ragnarök de bunun en yakın örneğiydi. Birçok kişi PSN zorunluluğu nedeniyle Steam’den oyuna eleştiri yağdırmıştı.

Şimdi ise şirketin bu gelen tepkilere hiç aldırış etmediğini gösteren bir gelişme yaşandı. Buna göre yakın zamanda duyurulan Horizon Zero Dawn’ın yenilenmiş versiyonu da aynı şekilde çıkış yapacak.

Horizon Zero Dawn Remastered, PSN hesabı olmadan oynanamayacak

2017’de çıkan Horizon Zero Dawn’ı geliştirilmiş özellikler ve görsellerle yeniden deneyimlememizi sağlayacak remastered sürümü, 31 Ekim 2024’te piyasaya sürülecekti. Oyunun Steam sayfası da açılmıştı.

İşte burada PSN hesabı zorunluluğunun gerektiği görüldü. PSN hesabı olmayanlar, maalesef Horizon Zero Dawn Remastered’ı oynayamayacaklar. Üstelik Horizon Zero Dawn’ın önceki versiyonu da satıştan kaldırılmış. Yani şu anda sadece ay sonu çıkacak remastered versiyon alınabiliyor. Bu da oyunun PSN hesabı olmadan oynamanın hiçbir yolu olmadığı anlamına geliyor.

Hâliyle bu durum tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi yine büyük tepki çekmeye başladı. Steam’deki birçok kullanıcı Sony’ye sert çıkarak oyunu almayacaklarını belirtti. Çıkış yaptığında PSN zorunluluğu nedeniyle inceleme puanlarının düşük olacağını da tahmin edebiliriz. Oyunun 49,99 dolarlık (1.705,93 TL) fiyata sahip olduğunu belirtelim.

God of War Ragnarök ve Horizon Zero Dawn Remastered dışında daha önce Helldivers 2 ve Ghosts of Tsushima gibi oyunlarda da PSN hesabı zorunluluğu görmüştük.