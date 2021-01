Tartışmalı bir şekilde final yapan ve hayranlarının epey bir sinirini bozan Game of Thrones evreni, House of the Dragon ile ekranlarımıza gelmeye devam edecek. Game of Thrones dizisinde izlediğimiz olayların kökenine ineceğimiz House of the Dragon dizisinin çıkış tarihine, oyuncularına ve konusuna hep beraber bir göz atıyoruz.

Henüz Yüzüklerin Efendisi dizisi çıkmadığı için hâlâ TV’nin en yüksek bütçeye sahip dizisi olan Game of Thrones, 2019 yılında final yapmıştı. Özellikle final sezonuyla ve son bölümleri ile hayranlarını isyan ettiren dizi, yayın hayatı boyunca çok başarılı olsa da özensiz final sezonu nedeniyle kötü eleştirilere maruz kalmıştı.

Fakat HBO, Game of Thrones içeriklerini arttırmakta kararlı gibi duruyor. Game of Thrones evreninde geçecek ve Targaryen hanedanını konu alacak House of the Dragon, uzun süredir üzerinde çalışılan bir proje ve çekimlerine yakın zamanda başlanılıyor. Hazırsanız hep beraber House of the Dragon ile ilgili ortaya çıkan detaylara, dizinin oyuncularına, konusuna ve çıkış tarihine yakından bakalım.

House of the Dragon dizisinin konusunu ne olacak?

Bildiğiniz üzere Game of Thrones dizisinde izlediğimiz hikâye, George R.R. Martin tarafından yazılan Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinde geçiyor. Dokuz kitaplık dev bir seri olan Buz ve Ateşin Şarkısı’nda ise anlatılmamış daha birçok hikâye bulunuyor. House of the Dragon dizisi de bizleri Game of Thrones dizisinden 300 yüzyıl önceye götürerek, Targaryen hanedanının hüküm sürdüğü dönemi anlatacak.

Özellikle 2018 yılında yayınlanan Fire & Blood (Ateş ve Kan) kitabında anlatılan olaylara dayanacak olan dizide; Targaryen hükümdarlığı sürecinde yaşanan, kardeşi kardeşe ve hatta ejderhaları bile birbirine düşüren iç savaş anlatılacak. Ayrıca George R.R. Martin’in Gardner Dozois ile birlikte yazdığı iki kısa roman Dangerous Women ve Rogues da yan materyal olarak dizide kullanılacak. Romanlardan Dangerous Women, Targaryen iç savaşı Dance of the Dragons’ın bilinmeyen taraflarını anlatırken, Rogues ise Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde çok bahsedilen Prens Daemon Targaryen’in erken hayatını anlatıyor.

House of the Dragon dizisinin yaratıcıları ve yönetmeni:

George R.R. Martin, Game of Thrones dizisinde olduğu gibi yardımcı yaratıcı olarak House of the Dragon dizisinde de yer alacak. Hatta George Martin’in kendi blog yazılarında paylaştıklarına göre 2016 yılında bu yana Game of Thrones dizisine alternatif olarak bu diziyi düşünüyorlarmış. George Martin’in yanı sıra Colony dizisi ve Rampage filmiyle tanınan Ryan Condal da yardımcı yaratıcı olarak dizide görev alıyor. Ryan Condal aynı zamanda Game of Thrones yönetmeni Emmy ödüllü Miguel Sapochnik ile dizinin yapımcılığını da üstleniyor.

Dizide görev alacak yönetmenlere baktığımızda ilk olarak Miguel Sapochnik ile karşılaşıyoruz. Sapochnik, Condal tarafından yazılan ilk bölümü ve daha sonraki bazı bölümleri yönetecek. Dizinin açıklanan diğer yönetmenleri arasında da The Witcher yönetmeni Geeta V. Patel, The Alienist yönetmeni Clare Kilner ve Banshee yönetmeni Greg Yaitanes bulunuyor. Dizinin senaryo kısmında ise George Martin ve Ryan Condal’a yine Colony dizisinden Wes Tooke, The OA’dan Claire Kiechel ve Ti Mikkel destek olacak.

House of the Dragon’da rol alacak oyuncular:

House of the Dragon dizisi şu an için açıklanan çok fazla isim yok. Fakat iyi haber ise dizi için açıklanan oyuncuların hangi karakterleri canlandıracağının ortaya çıkmış olması. In America, Dead Man’s Shoes ve Hot Fuzz filmlerinden tanınan Paddy Considine dizide Kral Viserys Targaryen’i canlandıracak. Steven Spielberg’ün Ready Player One filminde başarılı bir performans gösteren Olivia Cooke, Kral’ın Eli Otto Hightower’ın kızı Alicent Hightower karakteri ile karşımıza çıkacak.

2020 yılında Amazon yapımı Hannah dizisinde rol alan İngiliz oyuncu Emma D’Arcy, kralın kızı ve ejderha sürücüsü olan Prenses Rhaenyra Targaryen rolünü üstlenecek. Son olarak Doctor Who dizisinin sevilen “doktoru” Matt Smith, Kral Viserys’in küçük kardeşi ve ejderha kanına sahip olan savaşçı Prens Daemon Targaryen rolüyle ekranlarımıza gelecek.

House of the Dragon dizisinde yer alması muhtemel diğer karakterler:

Her ne kadar dizi çoğunlukla Kral Viserys, kızı Rhaenyra ve kardeşi Daemon arasındaki olaylara yoğunlaşacak gibi görünse de kitaplarda bulunan bazı kilit karakterler de dizide kendilerine yer bulacaktır. Dizide yer alması beklenen karakterlerden bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Kral II. Aegon, Kral II. Aegon’un kız kardeşi Helaena, kuzeni Rhaenyra ile evlenen Ser Laenor Velaryon, Laenor Velaryon’un ebeveynleri Rhaenys Targaryen ve Lord Corlys Velaryon, Harrenhal varisi Lord Lyonel Strong’un oğlu Harwin Strong, Rhaenyra Targaryen ve Laenor Velaryon’un çocukları Prenses Jacarys, Prens Lucerys ve Prens Joffrey, Daemon Targaryen’in metresi Mysaria, Dragonseeds olarak adlandırılan ve Rhaenyra için savaşan evlilik dışı Targaryen çocukları; Nettles, Hugh The Hammer ve Ulf The White. Son olarak Rhaenyra Targaryen’in amcası Daemon’dan doğacak oğlu III. Aegon.

Bahsi geçen Targaryen iç savaşına ne sebep olmuştu?

Game of Thrones evreninde ve Targaryen hanedanında, taht ve hüküm hakkı bazen bu kurala uyulmasa da genellikle kralın ilk doğan erkek çocuğuna geçiyor. Fakat Kral I. Jaehaerys’in hükümdarlığı süresinde yaşanan bazı talihsiz olaylar, Targaryen hanedanını neredeyse yıkıma sürükleyen bir iç savaşın zeminin hazırlıyor.

Kral I. Jaehaerys’in ilk oğlu Prens Aemon öldüğünde geriye Rhaenys isminde bir kız bırakmıştı. Fakat Kral ilk doğan oğlunu ve torununu şereflendirmek yerine tahtın bir sonraki varisi olarak ikinci doğan oğlu Prens Baelon’u seçti. Prens Baelon da beklenmedik bir şekilde ölünce Great Council toplandı ve oylama ile Rhaenys’ın oğlu Laenor yerine Baelon’un oğlu Viserys varis olarak seçildi. Bu nedenle Kral I. Jaehaerys’in torunu Rhaenys, babasından gelen yönetme hakkını ikinci kez kaybetmiş oldu.

Kral Viserys’in hükümdarlığı sırasında da beklenmedik bir şey oldu. Viserys ilk doğan kızına Rhaenyra adını verdi ve kızını tahtın varisi olarak ilan etti. Fakat Kral Viserys öldükten sonra tahta kanlı bir şekilde ikinci karısı Alicent Hightower’dan doğan oğlu Aegon geçti. Daha sonra yönetme hakkını yeniden ele geçirmek için Rhaenyra, tahtı kendisi için isteyen amcası Prens Daemon Targaryen ile evlendi ve Game of Thrones tarihinin en büyük ve en kanlı iç savaşı başlamış oldu.

House of the Dragon ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon’un yayınlanma tarihinin kesinleşmesi için henüz çok erken. Dizinin çekimlerine 2021 yılında başlanacak. Fakat HBO Max’in gelecek dönemde platformda yayınlanacak yapımları tanıttığı teaser videosunda House of the Dragon dizisi de kendine yer bulmuş durumda. Tanıtım videosuna göre House of the Dragon dizisi 2022 yılında gösterime girecek.

House of the Dragon tanıtım fragmanı:

House of the Dragon dizisi hakkında bildiğimiz her şeyi aktardığımız içeriğimizin sonuna geldik. House of the Dragon sayesinde, Game of Thrones evrenini daha uzun yıllar ekranlarda göreceğiz gibi duruyor. Sizler House of the Dragon hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.