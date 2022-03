Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu sene beşincisi düzenlenecek olan How to Start Girişimcilik Zirvesi, 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Geçtiğimiz beş yıldır her sene üniversite öğrencileri ile iş dünyasından profesyonellerin bir araya geldiği başarılı bir etkinlik olarak hayata geçirilen How to Start Girişimcilik Zirvesi, bu sene 5-6 Mart tarihlerinde fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen ve iş dünyasında farklı sektörlerden pek çok tanıdık ismin katılacağı etkinlikte girişimcilik sisteminin en başarılı girişimcileri, yatırımcıları ve kendini tanıtmak isteyen girişimler öğrenciler ile bir araya gelecek.

Etkinlikte odak 'girişimcilik'

Ace Games kurucusu ve Peak Games kurucu ortağı Hakan Baş, BlindLook kurucu ortağı Sadriye Görece, Figopara kurucusu ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, Sendeo CEO’su Özgün Şahin, TBS Investment kurucusu Tunç Berkman, Azor Brand & People Solutions kurucusu ve öğretim üyesi Emre Başkan, ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş gibi sektörden pek çok önemli ismin katılacağı etkinlikte farklı konu başlıkları ve girişimcilğe farklı bakış açıları ele alınacak.

5 Mart tarihinde başlayacak olan etkinliğin detaylarına göz atmak ve etkinlikteki yerinizi ayırtmak için buraya tıklayarak How to Start Girişimcilik Zirvesi'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.