HP, yapay zekaya adaptasyonu hızlandırmak için 6.000 kişiyi işten çıkarıyor

HP, yapay zekâ destekli dönüşüm planı kapsamında 6.000 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, önümüzdeki 3 yılda operasyonlarını sadeleştirmeyi ve $1 milyar tasarruf etmeyi hedefliyor.

HP, 2025 dördüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini açıkladı. Şirket, önümüzdeki 3 yıl içinde 4.000 ila 6.000 kişiyi işten çıkaracak. Bu karar, operasyonel verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme hedefiyle alındı.

CEO Enrique Lores, yapay zekâ teknolojilerinin benimsenmesinin üretkenliği ciddi oranda artırdığını vurguladı. HP, üretimden müşteri hizmetlerine kadar birçok alanda yapay zekâyı entegre etmeye başladı.

Bu dönüşümle birlikte HP, yıllık $1 milyar tasarruf etmeyi planlıyor. İşten çıkarmalar ise küresel çapta uygulanacak ve şirketin toplam çalışan sayısını %10’a kadar azaltabilir.

Geçmişte pandemi sonrası toparlanma sürecinde zorlanan HP, şimdi yapay zekâyı merkeze alan bir stratejiyle geleceğe hazırlanıyor. Ancak bu dönüşüm, binlerce çalışanın işini kaybetmesine neden olacak.