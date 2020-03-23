Huawei Browser'a Açılış Sayfası Değiştirme Özelliği Geldi

Huawei, kendi internet tarayıcısı Huawei Browser'ı güncelledi. Güncelleme, uygulamaya açılış sayfasını isteğe göre değiştirme özelliği kazandırdı. Böylelikle kullanıcılar, artık Google ya da Yandex gibi arama motorlarını ya da sık ziyaret ettikleri bir web siteyi açılış sayfası olarak tanımlayabilecekler.

Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir kendi ekosistemini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere şirket, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ABD hükümetinin ambargosuna maruz kaldı. Huawei'yi casusluk yapmakla suçlayan ABD hükümeti, Çinli teknoloji üreticisinin ABD merkezli şirketlerle çalışmasına yasak getirdi. Bu yasaklama, Huawei'nin özellikle de Google'dan mahrum kalmasına yol açtı.

Huawei'nin son dönemlerde piyasaya sürdüğü akıllı telefon modellerinde Google Servisleri bulunmuyor. Bu hizmetin Huawei telefonlarda olmaması, kullanıcıların Google Play Store, Google Chrome ve YouTube gibi pek çok uygulamayı kullanamayacakları anlamına geliyor. Bu durum Huawei'yi kendi ekosistemini oluşturmaya mahkum ediyor ve Huawei, yavaş yavaş kendi uygulamalarını tüketicilerin hizmetine sunuyor.

Huawei'nin kendi ekosistemini oluşturabilmek için geliştirdiği uygulamalardan bir tanesi de Huawei Browser oldu. Şirket, bu uygulamayla birlikte müşterilerine gelişmiş bir internet tarayıcı sunuyor. Şimdiyse Huawei, bu uygulama için kullanımı daha keyifli bir hale getirecek bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme, Huawei Browser kullanıcılarının ana sayfalarını yönetebilmelerine imkan sağlıyor.

Artık Huawei Browser kullanıcıları, tarayıcının ana sayfasını istedikleri bir web site olarak belirleyebilecekler. Hemen aşağıda açıkladığımız yöntemler ile tarayıcınızın ana sayfasını istediğiniz web sitesi ya da sayfası olarak belirleyebilirsiniz.

Huawei Browser'ın ana sayfası nasıl değiştirilir?

Eğer sizler de Huawei Browser uygulamasını kullanıyorsanız, son güncellemeyi telefonunuza yükledikten sonra ana sayfanızı dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bunu yapabilmek içinse şu işlemleri sırasıyla uygulamanız gerekiyor;