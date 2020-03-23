Huawei P40 Pro'nun 50x Zoom ile Geleceği İddia Edildi

26 Mart’ta resmi olarak tanıtılması beklenen Huawei P40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sızıntı dünyasının bilinen isimlerinden Ishan Agarwal, P40 Pro’nun 50X zoom özelliğine sahip olacağını iddia etti.

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi serisi P40’ın üzerindeki örtüyü 26 Mart’ta kaldıracak. Daha önce pek çok söylentiye ve sızıntıya sahne olan Huawei P40 ve P40 Pro, 2020’nin en iddialı akıllı telefonlarından ikisi olacak. Bilhassa serinin büyük abisi P40 Pro, kamera tarafındaki özellikleri ile kullanıcıları mest etmeye hazırlanıyor.

Sızıntı konusunda başarılı bir sicile sahip olan Ishan Agarwal, Huawei’nin yeni akıllı telefonları hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. Agarwal'a göre P40 Pro’da 50 megapiksel ana kamera, 40 megapiksel telefoto lens, ToF sensörü ve 12 megapiksel ultra geniş sensör olmak üzere farklı işlevlerde kullanılabilecek dört kamera bulunuyor. Teknoloji gurusu ayrıca telefonun ‘Huawei XD Fusion Engine’ adlı özel bir fotoğraf çipine sahip olacağını ve 50X’e kadar zoom yapabileceğini söylüyor.

Bu konuda Huawei'nin beklentilerin gerisinde kalacağını söylemek sanıyorum çok da yanlış olmaz. Zira Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra modelinde 100x dijital zoom özelliği sunarak bu konuda çıtayı yukarıya çekmişti.

Huawei P40'ın aşağıdaki gibi bir tasarıma sahip olması bekleniyor

Huawei P40 Pro, 6.58 inçlik ekranın sol üst köşesinde yer alan delikli bölmede, 32 megapiksel ön kameraya ve derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Agarwal, hem P40 hem de P40 Pro’nun Kirin 990 yonga seti tarafından destekleneceğini belirtiyor. MmWave frekanslarıyla uyumlu olmayan entegre bir 5G modeme sahip olan Kirin 990, geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen IFA fuarında tanıtılmıştı.

Agarwal, P40 serisinin RAM ve depolama yapılandırmaları hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Dolayısıyla telefonların performansına dair bir öngörüde bulunmamız şu aşamada pek mümkün değil. Bununla birlikte, P40 Pro’da 4,200mAh büyüklüğünde bir batarya olacağı tahmin ediliyor.

P40 hakkında da bilgiler sunan Agarwal, telefonun 6.1 inçlik bir ekrana ve 50 megapiksel, 16 megapiksel ve 8 megapiksel sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını iddia ediyor. Daha görkemli özellikler sunan abisinin aksine derinlik sensörü bulunmayan telefon, 30x zoom yapabilecek. Buna rağmen P40, Pro versiyonunda olduğu gibi XD Fusion Engine'e sahip olacak. Cihazda 3.800mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor.

ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlar nedeniyle Google Servisleri olmadan satışa çıkması beklenen Huawei P40 serisi, 26 Mart’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Lansmana sadece 3 günlük bir uzaklıktayız ancak o zamana kadar cihazla ilgili yeni bilgiler açığa çıkması halinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.