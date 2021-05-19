Huawei, 200 metrekare gibi oldukça iddialı bir kapsama alanına ve kendi HarmonyOS işletim sistemine sahip yeni ürünü H6 Wi-Fi Router'ı duyurdu. Wi-Fi 6 Plus destekli cihaz, 3000 Mbps'e kadar bağlantı hızı sunuyor.

Bugün yeni bir lansman gerçekleştiren Huawei, pek çok ürünü ile birlikte yeni H6 Wi-Fi Router'ını da duyurdu. Pek tüketici dostu bir fiyat etiketine sahip olmayan Huawei'nin yeni router'ı, 200 metrekarelik geniş kapsama alanı ve HarmonyOS işletim sistemi ile öne çıkıyor.

Çinli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamalara göre H6 Wi-Fi Router, geniş kapsama alanı içinde 3000 Mbps'e varan oldukça yüksek bağlantı hızları sunabiliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi cihaz, bu denli yüksek bağlantı hızları için Wi-Fi 6 Plus standartlarını destekliyor.

Her ne kadar bir kullanıcı arayüzüne sahip olmasa da H6 Wi-Fi Router'ın bizzat Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS işletim sistemi ile çalışıyor olması, cihaza bazı avantajlar da katıyor. Şirketin açıklamasına göre router, akıllı algoritmaları sayesinde çevrimiçi konferans uygulamaları ve oyunlarda gecikmeyi yüzde 20 oranında azaltmayı başarıyor.

Huawei H6 Wi-Fi Router, 200 metrekare gibi oldukça geniş bir kapsama alanına sahip olsa da uç noktalarda sinyali güçlendirmek ya da kapsama alanını genişletmek için 6 adede kadar alt router kullanımını destekliyor. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre H6 Wi-Fi Router, 78 dolar fiyat etiketine sahip. Cihazı tüm alt router seti ile birlikte 310 dolar karşılığında alabildiğiniz gibi alt router başına 62 dolar ödeyerek harici olarak da alabilirsiniz.