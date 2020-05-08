Huawei Mate 40 Pro'nun Hayranlık Uyandıran Konsept Tasarımı

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi telefonu Mate 40 Pro için yeni bir konsept tasarım oluşturuldu. Bağımsız tasarımcılar tarafından oluşturulan konsept, telefonun özellikle ekranı ve arka kamera kurulumu ile ilgili heyecanlandırıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonları P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus modellerini duyurdu. P40 ve P40 Pro pek çok ülkede satışa sunulmuş olsa da P40 Pro Plus almayı düşünen kişilerin bir süre daha beklemeleri gerekiyor.

Huawei'nin 2020 yılındaki ikinci amiral gemisi serisi olacak Mate 40, son bahara yakın bir tarihte duyurulacak. Huawei, bugüne kadar bu telefonuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken telefonla ilgili sızdırılan bilgiler de fazlasıyla sınırlı. Şimdiyse bağımsız tasarımcılar, Huawei Mate 40 Pro'ya ait bir konsept tasarım oluşturdular ve bu telefondan neler beklediklerini ortaya koydular.

Huawei Mate 40 Pro için hazırlanan konsept tasarım

Yayınlanan konsept tasarım günümüz akıllı telefon trendlerine çok yakın olsa da çok daha şık ve gelişmiş bir akıllı telefon sunuyor. Bir konsept, karşımıza ciddi anlamda kavisli ve çerçevesiz ekranlı bir telefonun yanı sıra beş farklı sensöre sahip bir kamera kurulumu çıkarıyor.

Huawei Mate 40 Pro için oluşturulan konsept tasarımın ön tarafında dikkate değer detaylar bulunuyor. Tasarımcılar, Huawei Mate 40 Pro için ekrana gömülü kamera teknolojisi sunarken, ekranın altındaki ve üstündeki çerçeveler de neredeyse tamamen yok edilmiş durumda.

Huawei Mate 40 Pro ile ilgili bildiğimiz şeyler yok denecek kadar az. Ancak bu akıllı telefonun; 2020'nin ikinci yarısında tüketicilerle buluşması, 5 nm üretim sürecinden çıkan yeni birin Kirin işlemci kullanması ve EMUI 11 ile çalışmasına kesin gözüyle bakılıyor.