Huawei MateBook 13 Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni dizüstü bilgisayarı MateBook 13’ü Türkiye’de satışa sundu. Ultra İnce FullView ekranı ile kullanıcılara etkileyici bir görsel deneyim vadeden cihaz, hafif ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.

Ülkemizde daha çok akıllı telefon modelleri ve giyilebilir ürünleri ile bilinen Huawei, son dönemde dizüstü bilgisayar piyasasında da iddialı adımlar atıyor. Çinli teknoloji devi, MacBook Air katili olarak tanımlanan yeni modeli MateBook 13’ü nihayet Türkiye’de satışa sundu. Peki, MateBook 13 hangi özelliklerle geliyor? Daha da önemlisi, fiyatı ne kadar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bu soruların yanıtlarına hep birlikte bakalm.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Huawei MateBook 13, 2160 x 1440 çözünürlük sunan dokunmatik özellikli 2K Ultra-Slim FullView ekranla geliyor. Yüzde 88’lik ekran-gövde oranı ile segmentinin en iddialı modellerinden biri olan MateBook 13, 4.4 mm ölçülerindeki yan çerçeveleri sayesinde hafif ve şık bir görünüm sunuyor.

Huawei MateBook 13 tasarımı

Gücünü 10. nesil Intel Core işlemciden alan dizüstü bilgisayar, 16 GB'a kadar çift kanallı RAM ile geliyor. Ek olarak, 2 GB GDDR5 ile NVIDIA GeForce MX250’e sahip olan MateBook 13, bu sayede görüntü ve video düzenleme görevlerinin yanı sıra eğlence deneyimlerini desteklemek için üst düzey bir grafik işleme gücü sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara entegre edilen Parmak İzi destekli Güç Düğmesi, parmak izi doğrulaması ve oturum açma gibi işlevlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu düğme, kullanıcıların parolalarını yeniden girmek veya parmaklarını yeniden taramak zorunda kalmadan bilgisayarlarını hızlı bir şekilde uyandırmalarına ve işlerine devam etmelerine olanak tanıyor.

Huawei MateBook 13, yenilenen HUAWEI Share özellikleri sayesinde akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuruyor. Sürükle bırak özelliği sayesinde akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan görüntülemeyi sağlayan dizüstü bilgisayar, bunun yanı sıra Multi-Screen Collaboration özelliği ile de cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim imkanı tanıyor.

286 x 211 x 14,9mm ölçülerinde ve 1,3 kg ağırlığında olan MateBook 13, mobiliyete ve hıza önem veren kullanıcıları hedefliyor. Çeşitli şarj çıkışlarıyla kullanılabilen 65W Type-C taşınabilir adaptörle birlikte gelen dizüstü bilgisayar, bazı telefonlar için HUAWEI SuperCharge’ı da destekliyor.

Huawei MateBook 13 fiyatı

Hafif, şık ve güçlü tasarımı ile öne çıkan Huawei MateBook 13, bugün itibarıyla 7.899,00 TL kampanya fiyatıyla Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca kampanya dahilinde 999 TL değerindeki Freebuds 3 kablosuz kulaklık ise sadece 1 TL’ye kullanıcıların oluyor. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Huawei MateBook 13 özellikleri