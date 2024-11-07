Huawei'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Mate 70'in standart modeline yönelik yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı.

Huawei'nin yeni amiral gemisi serisi Mate 70'in tanıtımının bu ay yapılması beklenirken, telefonla ilgili çeşitli sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Özellikle akıllı telefon sektöründe sızıntılarıyla ünlenen Digital Chat Station, serideki standart model Mate 70'in ekran ve kamera özelliklerini içeren detayları paylaştı. Digital Chat Station'ın paylaştığı bu bilgiler, yeni serinin önceki Mate 60'a benzer bir kamera ünitesiyle geleceğini ancak belli başlı iyileştirmelere de sahip olacağını gösteriyor.

Huawei Mate 70 nasıl görünecek?

Sızıntıya göre Mate 70'in ana kamerasında 50MP çözünürlüğünde ve 1/1.5 inç boyutunda büyük bir sensör yer alacak. Bu sensörün en dikkat çeken özelliği ise değişken diyafram açıklığına sahip olması. Böylece kullanıcılar, lensin aldığı ışık miktarını ayarlayarak bulanıklık efektini ve görüntü kalitesini daha hassas bir şekilde kontrol edebilecekler.

Bunun dışında telefonda 12MP çözünürlüğe sahip periskop telefoto lens de bulunacak ve bu lens, 5x optik yakınlaştırma sunacak. Ekran tarafında ise Mate 70, Huawei’nin önceki modellerde tercih ettiği kavisli ekran tasarımından vazgeçerek daha düz bir ekranla karşımıza çıkacak. 6.69 inç büyüklüğündeki bu ekranın yanında yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alabileceği konuşuluyor.

Son olarak telefonda 3D yüz tanıma teknolojisinin olup olmayacağı belirsizliğini koruyor, zira Huawei bu özelliği genellikle üst modellerine saklıyor.

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