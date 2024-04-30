Huawei'nin nova serisinin en yeni üyelerinden nova 12 SE'yi birkaç günlük deneyimimin ardından sizin için inceledim.

Dev paralar harcamadan, günlük kullanımda performanstan kameraya her yönüyle sizi uzun süre memnun edecek bir telefon arayışınız varsa bu incelemeyi dikkatle okumanızı öneririm.

Huawei bildiğiniz üzere telefonlarında sunduğu kamera özellikleri, uzun süre kalıcı performansı ve tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. nova serisi de iş f/p dengesi olunca bunların en iyi yansıdığı serilerden biri. Ben de birkaç günümü Huawei nova 12 SE ile geçirdim ve telefonu her yönüyle deneyimleme şansım oldu.

Tasarım ve performans detaylarına geçmeden önce hızlıca kafalarda oluşan o ilk soruyu cevaplayayım;

Malum Huawei ve Google servisleri konusu soru işaretleri oluşturuyor kafalarda. Ancak Huawei ilk günden beri bu tür ''sorunların'' kullanıcılara yani bizlere yansımaması için çözümler üretiyor.

Gelinen noktada ise artık Huawei EMUI 14 ile birlikte tüm Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden indirilebiliyor. Herhangi bir sanal cihaz kurulumu vs. gerekmeden, herhangi bir Android cihaza Google uygulamaları indirir gibi kurulumunuzu yapıp devam edebiliyorsunuz.

Şu an için bu şekilde doğrudan AppGallery üzerinden yüklenebilen 30 uygulama var. Instagram, WhatsApp, YouTube, tüm Google servisleri bu listede yer alıyor.

Eğer indirmek istediğiniz uygulama doğrudan AppGallery üzerinden erişilebilir değilse de yapmanız gereken şey AppGallery üzerinden Play Store indirmek. Zaten ardından aklınıza gelebilecek tüm uygulamalara rahatlıkla erişebiliyorsunuz.

Bu noktada kimi durumlarda GBox yüklenmesi de istenebiliyor ancak GBox da artık farklı çalışıyor. Herhangi bir üçüncü taraf buluta veri gönderilmesine gerek kalmadan doğrudan cihaz üzerinde çalışıyor, yüklenen uygulamalar da GBox içine değil, doğrudan telefona yükleniyor. Yani gerekli olduğu durumlarda oldukça kolay halledebileceğiniz bir adım diyebiliriz.

Ben telefonu kullandığım süre boyunca AppGallery ihtiyaç duyduğum tüm uygulamalar için yeterli oldu zaten ancak aklında soru işareti kalanlar için tüm detayları açıklamak istedim.

Gelin şimdi telefonun tasarımından başlayarak detaylara geçelim;

Huawei nova 12 SE iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Benim kullandığım siyah olandı, zaten daha ziyade koyu tonlar sevdiğim için benim epey hoşuma gitti, gayet şık ve premium hissettiriyor. Bir de yeşil olan var. Görsellerine göz attım ve eğlenceli renklerde telefon kullanmayı sevenler için iyi bir alternatif gibi görünüyor o da.

Huawei nova 12 SE, 7.39 mm'lik bir ''Süper İnce Tasarıma'' sahip ve 186 gram ağırlığında. Yani oldukça ince bir telefon ve hafiflik konusunda da günlük kullanımda tatmin eden bir ölçüde diyebilirim. Öyle hantal bir telefon değil yani son derece hafif ve zarif.

Arkada iki adet kamera yer alıyor ve Huawei'nin nova serisine özel geliştirdiği "Star Orbit Ring" tasarımı da kamera dizilimini de öne çıkarıyor. Alt tarafa doğru da nova logosu yer alıyor. Bu zaten serinin imza görüntüsü diyebiliriz.

Ben büyük kamera dizilimlerinden genelde çok hoşlanmıyorum ama nova 12 SE'de kamera dizilimi kararında olmuş. Eğer o konuda şüpheleriniz varsa göz yoran, kullanımda sıkıntı çıkaran bir dizilim değil yani.

Ekran, batarya ve genel performans ne durumda?

Huawei nova 12 SE'de 6,67 inçlik bir OLED ekran var. Bu da bu segmentte bir telefon için rakiplerinden ayrıştıran bir özellik tabii ki. 2400x1080 çözünürlük, P3 renk gamı, 90 Hz yenileme hızı ve 270 Hz örnekleme hızıyla hem dokunma duyarlılığı hem de akıcı ve net görüntü sunma anlamında oldukça başarılı bir ekran.

Telefonda 66W Huawei SuperCharge Turbo 2.0 ile gelen 4500mAh pil bulunuyor ve 32 dakikalık kısa bir sürede %100 şarj imkanı sunuyor. Pek çok üründe bu tür süre veren söylemler laboratuvar ortamındaki test sonuçlarını ifade eder ve gerçek hayatta farklılık gösterir, ama ben de nova 12 SE ile kendi deneyimimde yaklaşık 30 dakikada %100 şarja ulaştığımı özellikle belirtmeliyim.

İşlemci tarafında Snapdragon 680 var. Eğer telefondan yüksek oyun performansı gibi beklentileriniz varsa bu noktada biraz yetersiz kalacaktır açık konuşmak gerekirse. Ama sonuçta bir amiral gemisi değerlendirmiyoruz ve telefon günlük kullanımda gayet iyi performans gösteriyor. Özellikle EMUI 14'ün getirdiği tüm özellikler ile birlikte telefonun oldukça akıcı bir kullanım sunduğunu söyleyebilirim.

Videolar izleyeyim, sosyal medyada takılayım, fotoğraf video çekeyim paylaşayım, biraz da işlerimi halledeyim diyerek alacaksanız, bu noktada telefonun bataryadan işlemciye her yönüyle yeterli olduğunu söyleyebilirim.

Şimdi gelelim bir diğer merak noktasına: kamera

Huawei nova 12 SE'de ön tarafa baktığımızda 32 MP Yüksek Çözünürlüklü Ön Selfie Kamerası yer alıyor. Ben hem görüntülü görüşmelerde hem de birkaç fotoğraf denemesinde performansı yeterli buldum.

Arkada ise 108MP ana kamera, 2MP makro kamera, 8MP 112° Ultra Geniş Açılı Portre kamerası yer alıyor. Video ve fotoğrafta yine performans bence yeterliydi. Netleme için de PDAF, yani faz algılamalı netlik sistemi var. Bu da görüntü kalitesini artırarak dengeli bir performans sağlıyor aslında. Özellikle ortam ışığının iyi olduğu durumlarda kamera performansında bir sıkıntı yaşamazsınız. Düşük ışıkta ise tabii ki performans biraz daha düşüyor ama gece modu ile onu da dengelemek mümkün oluyor.

Tabii bu noktada yine vurgulamak lazım, bir amiral gemisi seviyesinde yüksek kamera performansı beklememeniz gerekiyor. Eğer öyle bir beklentiniz varsa fiyat aralığınızı ikiye katlayıp daha üst modellere göz atmanız gerekir.

Sonuç olarak;

Huawei nova 12 SE, günlük kullanımda uzun süreli ve tüm işini görecek bir telefon arayanlar için oldukça iyi bir seçenek. Huawei'nin özellikle EMUI 14 ile yazılım anlamında getirdiği çözümlerle birlikte cihaz pek çok ''olası problemi'' de geride bırakmış.

Daha önce Huawei kullanan ve sorunsuz bir Huawei deneyiminin ne kadar tatmin edici olduğunu bilen pek çok kişi, yaşanan gelişmeler sonrası Google uygulama problemleri sebebiyle istemeden de olsa Huawei seçme noktasında geri adım atmaya başlamıştı.

Ancak EMUI 14'ün de katkılarıyla nova 12 SE'de tüm bu problemler artık çözülmüş durumda. Yani eğer Huawei tercih etme niyetiniz varsa ama soru işaretlerini bir türlü kafanızdan silemiyorsanız, nova 12 SE bu noktada Huawei için iyi bir geri dönüş telefonu diyebilirim.

Hafif, şık, kullanışlı ve gün içinde sosyal medyadan iş yönetimine pek çok senaryo için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir telefon ortaya çıkmış. Kamerası da bu segmentteki pek çok telefona göre iyi bir performans sergiliyor.

Şu an için telefon 19.999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyata 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i hediyesi ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediyesi de dahil. Yani oldukça avantajlı.

Ayrıca 800 TL kupon fırsatı, Akbank ile 3 ay alışveriş kredisi fırsatı ve birlikte alımda 1.500 TL indirimli Watch GT 4 Altın imkanı da var.

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