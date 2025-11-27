Gerçek Renk, Dokunmadan Kontrol ve En İyi Selfie Kamera Deneyimi: HUAWEI nova 14 Pro'yu İnceledik!

HUAWEI’nin nova serisindeki en iddialı model sonunda burada. Eğer “Fotoğraflarım gerçekten benim gördüğüm gibi çıksın, telefonum performans sorunu yaşatmasın, şarjım da gün boyu gitsin” diyorsanız, nova serisinin en gelişmiş üyesi sizin için iyi bir seçenek olacak.

HUAWEI nova 14 Pro, markanın genç kitleye hitap eden “stil + inovasyon” çizgisini bu kez çok daha yüksek bir seviyeye taşıyor. nova 13 ile kıyasladığımızda hem kamera tarafında, hem bataryada hem de yapay zekâ özelliklerinde önemli bir yükseliş var.

Bu telefonun asıl olayı ise tek bir cümlede özetlenebilir: Gerçeğe en yakın renkleri fotoğraflara taşıyan Ultra Chroma Kamera devrimi. Bu teknoloji ilk kez nova serisinde ve kamera deneyimini gerçekten üst seviyeye çıkarıyor.

Tasarım: Canlı, premium ve şık.

HUAWEI tasarım noktasında hep cesur davranan ve telefonlara karakter getirmeyi seven bir marka. nova serisi de kendine has tasarım diliyle aynı anda enerjik ve şık bir görünüş isteyen herkesin zevkine hitap etmeyi başarıyor.

nova 14 Pro’nun 6.78 inçlik dörtlü kavisli ekran tasarımı, telefonu oldukça zarif gösteriyor ve ergonomik hissettiriyor. 7,78 mm incelik ve 207 gram ağırlık, elinizdeki cihazın modern bir ürün olduğunu hissettiriyor. Özellikle Kristal Buz Mavisi rengi, saydam buz dokusunu andıran “Ice Crystal Texture” ile çok premium duruyor. Siyah seçenek ise daha sade bir şıklık isteyenler için düşünülmüş.

nova serisinin tasarım imzası olan All New Star Orbit Ring de nova 14 Pro ile yeniden tasarlanmış ve serinin ruhunu yeni nesile taşırken yeni görünmeyi de ihmal etmiyor.

Ekran: 1-120 Hz LTPO ile gerçek adaptif deneyim.

Ekran 1-120 Hz LTPO adaptif yenileme hızını destekliyor. Yani sosyal medyada gezerken ya da oyun oynarken 120 Hz akıcılığını alırken, sabit görüntülerde 1 Hz’e düşerek pil tasarrufu sağlıyor. Ayrıca 2160 Hz PWM karartma, göz yorgunluğunu azaltmak için gerçekten fark yaratıyor.

Kamera: “Göze En Yakın Renk” teknolojisi artık nova serisinde.

Bir kamerayı iyi yapan şey sadece sensör çözünürlüğü değil; renk doğruluğu. nova 14 Pro burada seriye yeni dahil olan Ultra Chroma modülü ise gerçekten önemli bir performans yükseltmesi sunuyor. Bu teknoloji 1.500.000 spektral kanal ile ışığı çok daha detaylı ölçüyor ve renkleri “gözün gördüğü haliyle” kaydediyor. Böylece özellikle cilt tonlarında ve neon ışıklı sahnelerde inanılmaz bir fark yaratıyor.

Kısacası büyüleyici bir gün batımı görüp fotoğrafını çektiğinizde yaşadığınız o ''neden gördüğüm kadar güzel değil'' hissi nova serisi ile geride kalıyor.￼

Arka kameraya baktığımızda bizi;

• 50 MP RYYB Ana Kamera (F1.4–F4.0 fiziksel diyafram)

• 12 MP Telefoto Portre Kamera (3x optik, 30x dijital)

• 8 MP Ultra Geniş Makro Lens (2 cm makro)

• Ultra Chroma modülü

karşılıyor. Telefoto portrelerde yoğun ışık-altı koşullarda bile yüz hatları çok net. Makro lens ise detay kaçırmıyor.

nova 14 Pro'nun ön kamerasına baktığımızdaysa

• 50 MP Ön Ultra Portre Çift Kamera

• 8 MP Yakın Çekim Portre Kamera

• 0.8x – 5x çok odaklı selfie zoom (piyasada ilk ve tek)

görüyoruz.

Geniş açılı grup selfielerinde kimse bozulmuyor, 2x yüz portresinde doğal cilt dokusu korunuyor, 5x yakın çekimde makyaj detayları bile net çıkıyor.

Selfie zoom’un 5x seviyesinde bu kadar net kalması açıkçası epey etkileyici. Normalde alışık olduğumuz, zoom'da yaşanan yapaylaşma ve bozulma burada kendini hissettirmiyor.

Portre tarafında aynı zamanda üç farklı mod var; Doğal, Narin, Şık. Ve her biri, doğallığı engellemeden gözle görülür farklılık sunuyor.

Ultra Hızlı Anlık Çekim özelliği:

Çift Deklanşör teknolojisi sayesinde telefon kısa ve uzun pozlama performansını birleştiriyor. Böylece daha aydınlık ama bulanık bir uzun pozlama ya da daha karanlık ama net bir kısa pozlama arasında seçim yapmamıza gerek kalmıyor.

Böylece özellikle hareket halindeki anları yakalamak çok daha kolay oluyor ve elde edilen sonuçlar da çok daha etkileyici hale geliyor.

Yapay Zekâ: Dokunmadan kontrol, en iyi ifadeler ve diğer akıllı özellikler.

AI Best Expression özelliği:

Galeride bir grup fotoğrafını açıp “AI En İyi İfade”ye dokunuyorsun, telefon her kişi için daha iyi yüz ifadesi öneriyor. Bu özellik, özellikle kalabalık fotoğraflarda hayat kurtarıyor.

AI Hareket Kontrolü özelliği:

Mutfakta tarif bakarken ya da ellerin ıslakken ekranı kaydırmak zorunda değilsin. Telefonun önünde elini yukarı-aşağı hareket ettirmen yeterli. Bence en pratik yeniliklerden biri bu. Teknolojik cihazlarda jestlerle kontrolü çok seven biri olarak bu özellik beni epey etkiledi.

Ayrıca ekran görüntüsü almak için de elinizi ekran karşısında tutup el simgesini gördükten sonra yumruk yapmanız yeterli. Bu da kullanması keyifli ve faydalı bir yenilik olmuş.

AI Gürültü Engelleme, Akıllı Kontrol Düğmesi ve EMUI 15 Temaları:

Gürültülü ortamlarda telefon görüşmeleri çok daha konforlu, akıllı kontrol düğmesi ile yapacağınız bir çift tıklama ataması hayatı kolaylaştırabiliyor, ana ekrandaki interaktif temalar da oldukça eğlenceli.

Pil performansı ne durumda?

• 5500 mAh pil

• 100W SuperCharge Turbo şarj

Yaklaşık 20 dakikada %60 seviyesine çıkabilen bir hızdan bahsediyoruz. Pil performansı çok rahat bir günü çıkarıyor, LTPO ekran sayesinde kullanım süresi daha da uzuyor.

Zaten HUAWEI batarya konusundaki yeteneklerini tüm ürünlerinde gösteren ve sürekli geliştiren bir marka. Ben saatlerini de kulaklıklarını da tabletlerini de kullanmış biri olarak herhangi bir HUAWEI cihazda şarja dair sorun yaşamayacağımdan artık çok eminim.

Gelelim Google uygulamaları konusuna: AppGallery ile sorunsuz kullanım.

HUAWEI bu duruma dair çözümünü hızlıca geliştirmişti zaten ama sürekli olarak sistemini güncelleyip yenileyerek çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Yeni MicroG güncellemesi sayesinde Google servislerini artık çok daha konforlu ve sorunsuz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tabii ki Gbox üzerinden Google Play’e erişip uygulamaları normal Android telefon kullanır gibi indirebiliyorsunuz.

Pratik bir yöntem;

AppGallery’yi açın. WhatsApp veya YouTube’u arayıp indirin. İndirme sırasında çıkan MicroG Servis iznini onaylayın. Tekrar AppGallery’ye girip “Gbox” uygulamasını aratın ve indirin. Gbox’ı açın. Ana ekranda göreceğiniz Google Play Store ikonuna uzun basın ve “Kısayol ekle” seçeneğine dokunun. Artık Play Store ana ekranınızda görünecek.

Böylece dilediğiniz tüm uygulamaları sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak...

HUAWEI nova 14 Pro, özellikle kamera tarafında bu yıl gördüğümüz en iddialı orta-üst segment modellerden biri.

• Selfie kalitesi çok yüksek.

• Ultra Chroma Kamera gerçek renklerde fark yaratıyor.

• Dokunmadan kontrol ve AI Best Expression gibi özellikler günlük hayata pratik ve işe yarar özellikler getiriyor.

• Tasarım modern, ekran akıcı, pil güçlü.

Kısacası: Stil, performans ve kamera kalitesini bir arada isteyen genç kitle için bu telefon “tam nokta atışı”.

HUAWEI nova 14 pro, 9 Aralık'ta ön satışa çıkacak ve lansman için kaydolan herkes FreeBuds SE 3 hediye kazanacak. Satın alım sonrası ise 100W SuperCharger hediye.

