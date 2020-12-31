Huawei P50 Pro'nun İlk Konsept Tasarım Görseli

Tutarlı sızıntılarıyla bilinen OnLeaks, Huawei P50 Pro'nun ilk konsept tasarım görselini paylaştı. Görsele göre Huawei, çift ön kameradan ve manyetik ahizeden vazgeçmiş durumda.

Huawei, geçtiğimiz aylarda duyurulan Huawei Mate 40 ailesi ile yine yılın en iddialı akıllı telefonlarından bazılarını piyasaya sürmeyi başarmıştı. Yeni yılın hafiften hafiften kendini göstermeye başlamasıyla birlikte gözler, 2021’de tanıtılacak ilk Huawei amiral gemisi P50’ye dönmüş durumda.

Daha önce pek çok tutarlı sızıntı gerçekleştirmiş olan Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), Huawei P50 Pro’dan nasıl bir tasarım beklememiz gerektiğini ortaya koyan ilk 3D konsept görseli paylaştı. Paylaşılan görsele göre P50 Pro, en azından önden bakıldığında daha kavisli bir ekrana sahip Galaxy S21 gibi görünecek.

OnLeak'e göre Huawei P50 Pro böyle görünecek

OnLeaks’e göre Huawei P50 Pro, 6,6 inçlik kavisli ekran ile karşımıza çıkacak. Cihazın yüksekliği 159, genişliği ise 73 mm olacak. P50 Pro’nun kalınlığı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmasa da en azından kamera çıkıntısında 1 santimetreyi aşan bir kalınlığa sahip olacağını tahmin etmek çok da zor değil.

Huawei P50 Pro’yu selefinden ayıran belkide en önemli tasarım detayı, ekranın sol üst köşesinde bulunan çift kameralı ekran deliğinin, tek kamera içerecek şekilde ekranın orta üst kısmına taşınmış olması. Bu da demek oluyor ki P50 Pro’da 3D yüz tanıma ve geniş açılı selfie kamera bulunmayacak.

OnLeaks’in Huawei P50 Pro ile ilgili aktardığı son bilgi, P40 Pro’da manyetik ses aktarma teknolojisini kullanan ahizenin, P50 Pro’da standart ahize olarak karşımıza çıkacak olması. Görünüşe göre Huawei, ekran/gövde oranı konusunda daha iyi bir amiral gemisi akıllı telefon ile karşımıza çıkacak olsa da ahize ve ön kamera noktasında bazı “gerilemelere” sahne olacak.