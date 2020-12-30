DxOmark, 2020'nin En İyi Telefon Kameralarını Açıkladı

DxOmark; fotoğraf çekimi, video kaydı, gece modu gibi farklı kategorilerde en iyi performansı gösteren akıllı telefonları açıkladı. Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 40 Pro, 2020'ye damga vurdu desek yeridir.

Popüler kamera karşılaştırma kuruluşu DxOmark, farklı kategorilerde yılın en iyi kamera performansını gösteren akıllı telefonlarını açıkladı. Huawei’nin en yeni amiral gemisi konumunda olan Mate 40 ailesi, pek çok farklı kategoride 2020’nin en iyi performansını gösteren telefonu olurken iPhone 12 Pro Max’in hiçbir kategoride “en iyi” olamaması dikkat çekti.

DxOmark’ın açıklamalarına göre 2020’nin en iyi fotoğraf çeken en iyi düşük ışık performansı gösteren telefonu Huawei Mate 40 Pro+ olurken; en iyi video kaydı ödülü Mate 40 Pro’nun oldu. En iyi arka plan bulanıklığı (bokeh) efekti kategorisinde ise Mate 40 Pro, birinciliği Samsung Galaxy S20 Ultra ile paylaştı.

DxOmark'a göre yılın en iyi kamera performansını gösteren telefonu: Huawei Mate 40 Pro+

DxOmark, yılın en iyi telefoto kamera ve ultra geniş açı performansını Xiaomi Mi 10 Ultra’nın gösterdiğini açıkladı. Mi 10 Ultra’nın Mate 40 aiilesi gelene kadar DxOmark genel listesinin zirvesinde yer aldığını düşünürsek Mi 10 Ultra’nın birden fazla kategoride “en iyi” olmasının çok da sürpriz bir sonuç olmadığını ifade edebiliriz.

DxOmark’a göre yılın en iyi akıllı telefon kameraları

En iyi fotoğraf: Huawei Mate 40 Pro+

DxOmark, iPhone 12 Pro Max ve Mate 40 Pro’nun da bu kategoride zirveye yakın sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.

En iyi video kaydı: Huawei Mate 40 Pro

DxOmark, iPhone 12 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+’ın da bu kategoride zirveye yakın sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.

En iyi gece modu: Huawei Mate 40 Pro+

DxOmark, Xiaomi Mi 10 Ultra ve Huawei Mate 40 Pro’nun da bu kategoride zirveye yakın sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.

En iyi arka plan bulanıklığı (Bokeh): Huawei Mate 40 Pro/Samsung Galaxy S20 Ultra

En iyi telefoto kamera: Xiaomi Mi 10 Ultra

DxOmark, Huawei Mate 40 Pro+, Vivo X50 Pro+ ve Oppo Find X2 Pro’nun da bu kategoride zirveye yakın sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.

En iyi ultra geniş açı kamera: Xiaomi Mi 10 Ultra

DxOmark, Huawei Mate 40 Pro+’ın da bu kategoride zirveye yakın sonuçlar elde ettiğini belirtiyor.