Huawei Watch D2, Yeni Sağlık İşlevleri ve Mavi Rengiyle Güncellendi

Huawei, sevilen akıllı saati Watch D2'ye önemli yenilikler getirdiğini açıkladı. Cihaza yeni sağlık işlevleri ve mavi renk kayış eklendi.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, farklı farklı cihazlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Gelişmiş özellikler sunan akıllı saatleri de bunlardan biriydi. Şirketin Watch D2 isimli saati de dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise bu saatle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Huawei, tansiyon ölçüm özelliğiyle dikkat çeken akıllı saati** Watch D2’ye önemli bir güncelleme** getirdi. Bu adımla şirket, sağlık takibi konusunda giyilebilir teknolojilerde bir standart belirliyor.

"Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu" ve "Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi" özellikleri

Güncelleme, "Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu" ve "Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi" olmak üzere iki yeni önemli özelliği kullanıma sunuyor. Bunların yanı sıra cihaz için şık bir görünüme sahip olan mavi kayış seçeneği de şirket tarafından yapılan bir duyuruyla tanıtıldı.

"Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu", kullanıcıların kan basıncı sağlıklarını daha detaylı yönetmelerine olanak tanıyor. Bu özellik, "Sabit zamanlı ölçüm" ile kullanıcıların gün içinde belirledikleri spesifik zaman noktalarında otomatik ölçüm yapılmasını sağlıyor. “Sürekli periyot ölçümü" seçeneği ise gündüz, gece veya sabah erken saatler gibi özel zaman dilimleri belirleyerek bu periyotlarda tansiyon takibini mümkün kılıyor. Bu mod, özellikle sabah hipertansiyonu ve gece hipertansiyonu gibi durumların daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacak.

"Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi" özelliği ise kullanıcılara tekli veya periyodik ölçümler yapma ve potansiyel risklere karşı uyarı alma imkânı sunuyor. Analiz sonucunda, "Kalp atış hızı düzensizliği saptanmadı", "Düzensiz kalp atış hızı (atriyal fibrilasyon riski)" veya "Şüpheli atriyal fibrilasyon" gibi bilgilendirici sonuçlar kullanıcıya iletiliyor.

Bu özellikler dışında kullanıcılar, yeni mavi renkli kayışa da ulaşabilirler. Şirketin resmî sitesinden satılan Watch D2 modelinin normal fiyatı 17.999 TL. Şu anda 2 bin TL’lik indirimle 15.999 TL’ye satın alınabiliyor.