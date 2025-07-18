Akıllı telefonlarda kilit ekranı artık sadece saati göstermekle sınırlı değil. Üreticiler, bu alanı daha işlevsel hale getirmek için farklı çözümler geliştiriyor. Son olarak Huawei, kilit ekranı deneyimini farklı bir seviyeye taşıyan yeni bir özellikle gündeme geldi.

Huawei, kilit ekranı konusuna farklı bir bakış açısı getiren yeni özelliğini duyurdu. Şirketin belirli üst segment telefonlarında sunulan bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık ekran kilidini açmadan 3D oyunlar oynayabiliyor. Üstelik bu oyunlar, göz takibi ve telefonun hareketlerine duyarlı bir şekilde çalışıyor.

Huawei'in yeni kilit ekranı özelliği, telefonu sadece hareket ettirerek veya göz takibiyle oyun oynamayı mümkün hale getiriyor. Kullanıcılar, örneğin ekrandaki basket toplarını telefonlarını sağa sola eğerek yönlendirebiliyor. Üstelik tüm bunlar, ekran kilidini açmaya bile gerek kalmadan yapılabiliyor.

Huawei, kilit ekranını oyun alanına dönüştürüyor

Bu yeni özellik şimdilik sadece bazı Huawei’nin amiral gemisi modellerinde kullanılabiliyor. Aslında etkileşimli kilit ekranları Android kullanıcılarına pek yabancı değil. Hatırlarsanız, bir dönem Samsung telefonlarda parmağınızı ekrana sürüklediğinizde dalgalanan animasyonlar karşımıza çıkıyordu. Huawei ise bu fikri biraz daha ileriye taşımış gibi görünüyor.

Huawei, bu sistemi geliştirerek 3D etkileşimli oyunları doğrudan kilit ekranına entegre etti. Böylece telefon kilidi açılmadan basit oyunlarla etkileşim kurulabiliyor.

Huawei, klasik kilit ekranı mantığını tamamen değiştirip kullanıcılarına daha farklı bir deneyim sunmaya başlamış durumda. Ancak bu yeniliğin hangi modellere yayılacağı ya da ne zaman daha fazla cihaza geleceği şimdilik belirsiz.