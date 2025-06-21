Huawei, HarmonyOS 6 sürümünü tanıttı. Yapay zekâ destekli XiaoYi asistanı ve cihazlar arası dosya paylaşımı gibi yenilikler sunuluyor. HarmonyOS 6, sezgisel akıllı asistan XiaoYi, Touch and Share özelliği ve sınırlı cihaz desteğiyle geliştiricilere sunuldu. Şimdilik ise yalnızca Huawei marka cihazlarla sınırlı.

Huawei, kendi geliştirdiği işletim sistemini bir adım ileri taşıyarak HarmonyOS 6 sürümünü duyurdu. Bu yeni sürüm, özellikle yapay zekâ destekli akıllı asistanı ve cihazlar arası daha akıcı iletişim sağlayan özellikleriyle öne çıkıyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Geliştirici Konferansı kapsamında HarmonyOS 6 işletim sistemini resmen duyurdu. Yeni sürüm, genel tasarımda yapılan ince ayarların yanı sıra yapay zekâ entegrasyonuyla öne çıkıyor. Sisteme eklenen yeni "Intelligent Agent Framework", kullanıcıyla daha doğal etkileşim kurabilen yeni kişisel asistan XiaoYi'yi içeriyor.

Touch and Share ile tek dokunuşla dosya aktarımı mümkün

XiaoYi, kullanıcı komutlarını sezgisel olarak algılayabiliyor ve sesli komutlara ek olarak ekrandaki içerikleri analiz ederek sonuçlar sunabiliyor. Sistem, ChatExcel gibi araçlarla ofis işlemlerine yardımcı olurken, aynı zamanda uygulama geliştirme süreçlerinde de destek sunabiliyor. Huawei, bu özellikleri sahnede gerçek zamanlı olarak da sergiledi.

HarmonyOS 6’da yer alan bir diğer yenilik ise Touch and Share özelliği. Bu özellik sayesinde Huawei cihazları arasında yalnızca ekran temasıyla dosya paylaşımı veya oyun bağlantısı kurulabiliyor. Ancak işlevin şimdilik yalnızca Huawei marka cihazlarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

HarmonyOS 6 Geliştirici Beta Programı aktif olarak devam ediyor. Programa katılmak isteyen geliştiricilerin Huawei Geliştirici Birliği üzerinden kayıt olmaları ve kimlik doğrulaması yapmaları gerekiyor. Başvuru süresi 30 Haziran’a kadar devam edecek. Yeni işletim sistemi ise; Huawei Mate 70, Mate 60 serisi, Mate X5 ve MatePad Pro modelleri dahil olmak üzere belirli cihazlarda kullanılabilecek.