General Motors'un elektrikli Hummer'ı bir YouTuber tarafından kanlı canlı olarak görüntülendi. Speed Phanom isimli YouTuber'ın videosuyla birlikte otomobil hayranları da araca yakından bakma şansı yakaladı.

Geçtiğimiz hafta, otomobil sevdalıları tarafından merakla beklenen 2022 GMC Hummer EV çıkışını yapmıştı. Üç motora kadar 1.000 beygirgücü üretebilen Hummer EV, Tesla Cybertruck'tan sonra dünyanın ilk elektrikli 'supertruck'ı olacak.

Aracın Edition 1'inin 112 bin 595 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Aracın üreticisi General Motors, elektrikli Hummer'ın şu ana kadar sadece GCI videolarını gösterdi ve hatta şu an için çalışır durumda bir prototipinin olmadığını da dile getirdi. Ancak YouTube'da otomobiller üzerine içerik üreten Speed Phenom, yeni elektrikli Hummer'a yakından bakma şansı elde etti.

Elektrikli Hummer'a yakından bakış

Speed Phanom'un videosunda neredeyse üretime hazır gibi duran bu Hummer EV prototipi, tıpkı Tesla'nın Cybertruck'ında olduğu gibi oldukça füturistik bir tasarıma sahip. Speed Phanom, prototipin içerisine girdiğinde bu füturistik konseptin kabinde de devam ettiği görülüyor.

Aracın içerisinde 13,4 inçlik bir bilgi eğlence ekranı ve 12,3 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Hummer EV'nin prototipinde fiziksel düğmelerdense dokunmatik ekranların tercih edildiği görülüyor ki birçok işlev, bu ekranlardan hallediliyor.

Hummer EV de tıpkı öncelleri gibi oldukça güçlü bir araç olacak. Yukarıda da söylediğimiz gibi üç motoru bulunan araç 1.000 beygirgücü üretebiliyor ve 0'dan 99 km/sa hıza sadece üç saniye içerisinde ulaşabiliyor ki bir pikap için böyle bunun oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Kendisi de bir C8 Corvette sahibi olan Speed Phanom, 2021'in güz aylarında çıkış yapacak olan Edition 1'in ön siparişini verenler arasında bulunuyor. Ayrıca Hummer EV Edition 1'ın ön siparişleri çıkışından yalnızca 1 saat sonra dolmuştu.