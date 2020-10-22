Geçtiğimiz günlerde tanıtılan GMC Hummer EV; tasarımı, performansı ve tamamen elektrikli olmasıyla konuşulsa da araç, Unreal Engine üzerine inşa edilen araç içi sistemiyle de farkını ortaya koyuyor.

General Motors, geçtiğimiz gece gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile ‘dünyanın ilk süper kamyoneti’ olarak tanımladığı 2022 GMC Hummer EV’yi resmi olarak tanıtmıştı. GMC Hummer; üç elektrikli motoru, 1.000 beygirlik gücü ve tek şarjla 500 kilometreyi aşan menzili ile neden ‘süper kamyonet’ olarak tanımlandığını zaten kanıtlamıştı. Ancak aracın içine girdiğimizde, dışarıdaki sertlik yerini konfor ve teknolojiye bırakıyor.

2022 GMC Hummer EV, 12,3 inç büyüklüğünde bir gösterge ekranına ve 13,4 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranına sahip. Dijital gösterge ekranı ve bilgi-eğlence ekranının yeni nesil tüm araçlarda yer aldığını söyleyebilirsiniz ve bu kesinlikle doğru. Zaten Hummer EV’yi benzerlerinden ayıran nokta sahip olduğu ekranlar değil, Unreal Engine üzerine inşa edilen ilk araç içi sisteme sahip olması.

Yanlış okumadınız, 2022 GMC Hummer EV’nin araç içi sistemi, daha çok oyunlardan bildiğimiz Unreal Engine üzerine tasarlanmış durumda ki bu da Hummer EV’nin hem gösterge paneli hem de bilgi-eğlence ekranında grafiksel açıdan çok daha detaylı bilgiler paylaşabilmesini mümkün kılıyor.

Bir örnek vermek gerekirse; 2022 GMC Hummer EV’de bulunan pitch and roll widget'ı, jiroskopik geri besleme özelliği sayesinde off-road sürüş sırasında kamyonetin dengesini ve tekerleklerin ayrı ayrı pozisyonunu gösterebiliyor. Ayrıca dilerseniz ekrana farklı widget’lar ekleyebilir, Yengeç Modu veya Watts to Freedom yüksek hız modunda tekerlekleri ve araçtaki diğer detayları eş zamanlı olarak görebilirsiniz.

Hummer EV kreatif direktörü Scott Martin, araç ile ilgili yaptığı açıklamalarda araç içi sistemin 64 GB’lık bir belleğe sahip olduğunu ve Intel CPU’dan güç aldığını bildirdi. İşletim sistemi olarak Android’i kullanan sistem, Google ile yapılan ortaklık sayesinde Play Store, Google Haritalar ve sesle kontrol gibi özellikleri de destekliyor.

2022 GMC Hummer EV’de bulunan widget’lar