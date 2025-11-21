Hyundai, elektrikli otomobilleri 3 dakikada şarj etmek için çalışmalara başladı

Hyundai, elektrikli araçların benzinli araçlar kadar hızlı dolmasını hedefliyor. Yeni teknolojiyle şarj süresinin 3 dakikaya inmesi amaçlanıyor. Şirket bunu yeni teknik merkezi üzerinden geliştiriyor.

Hyundai, elektrikli araçları üç dakikada şarj etmeyi hedefleyen ultra hızlı bir şarj sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, benzinli araçların yakıt dolum süresini yakalayan bu teknolojinin EV kullanıcılarının en büyük endişesi olan şarj süresini çözeceğini vurguluyor.

Hyundai Motor Europe Teknik Merkezi Başkanı Tyrone Johnson, müşterilerin araçlarını “3 dakikada doldurmak istediğini” belirterek hedefin bu ihtiyaçtan doğduğunu açıkladı. Hyundai, hâlihazırda 800V mimari ve 350 kW üstü şarj hızları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni teknolojinin geliştirilmesi, 200 milyon Euro yatırımla kurulan Avrupa Teknik Merkezi’nde yürütülüyor. Bu merkez, batarya yapısı, araç mimarisi ve şarj altyapısını birlikte optimize eden projeler için kilit rol oynuyor.

Şirket, benzinli araçla eşdeğer dolum süresinin elektrikli araçlara geçişi hızlandıracağı görüşünde. Buna rağmen, altyapı ve enerji yönetimi açısından 3 dakikaya inmenin zaman alacağı da belirtiliyor.