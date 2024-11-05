Hyundai, kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini paylaştı. Mark bu ay Bayon'da indirim yaptı. Diğer modellerin fiyatları ise değişmedi.
Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz fiyatları düşüren Hyundai, bu ay Bayon hariç fiyat listesine dokunmadı. Yani ekim ayı fiyatları, olduğu gibi bu ay da kullanılacak. Bayon'da ise 20 bin TL indirim mevcut.
Gelin hep birlikte Hyundai'ın Kasım 2024 fiyat listesine bakalım.
Hyundai sıfır araba fiyatları - Kasım 2024
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|i10
|920.000 TL
|920.000 TL
|i20
|979.000 TL
|979.000 TL
|Elantra
|1.634.000 TL
|1.634.000 TL
|Yeni Bayon
|1.099.000 TL
|1.079.000 TL
|Kona
|1.845.000 TL
|1.845.000 TL
|Yeni Tucson
|1.696.076 TL
|1.696.076 TL
|Yeni SANTA FE Hibrit
|3.995.000 TL
|3.995.000 TL
|Yeni Ioniq 5
|-
|1.895.000 TL
|Ioniq 6
|1.765.000 TL
|1.765.000 TL
i10 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 MPI 67 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|920.000 TL
|1.0 MPI 67 PS, Benzinli
|Jump, AMT
|965.000 TL
|1.2 MPI 84 PS, Benzinli
|Style, AMT
|995.000 TL
|1.2 MPI 84 PS, Benzinli
|Elite (Çift Renk), AMT
|1.062.000 TL
i10 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|7.000 TL
|Jump, Style, Elite
i20 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump + Nav, Manuel
|979.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Jump + Nav, Otomatik
|1.101.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style + Nav, Otomatik
|1.199.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Elite + Nav, Otomatik
|1.295.000 TL
i20 opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|8.000 TL
|Jump, Style, Elite
Elantra fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım- Şanzıman
|Fiyat
|1.6 MPI 123 PS, Benzinli
|Prime, Otomatik
|1.634.000 TL
|1.6 MPI 123 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.800.000 TL
Yeni Bayon fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|1.079.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|1.209.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.269.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.369.000 TL
Bayon opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|8.000 TL
|Style, Elite, Jump
Kona fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli
|Prime, Otomatik
|1.845.000 TL
|1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|2.005.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.554.950 TL
Kona opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|9.000 TL
|Elite
Yeni Tucson fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|1.696.076 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli
|Prime Plus, Otomatik
|2.115.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli
|Elite Plus, Otomatik
|2.465.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel
|Prime, Otomatik
|2.065.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel
|Elite, Otomatik
|2.315.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel
|Elite Plus, Otomatik
|2.555.000 TL
|1.6 T-GDI HEV 4x2, Hibrit
|Elite, Otomatik
|2.590.000 TL
Tucson opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|13.000 TL
|Comfort, Prime, Prime Plus, Elite, Elite Plus
Yeni SANTA FE Hibrit fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 T-GDI HEV 215PS, Hibrit
|Progressive 4X4 AT, Otomatik
|3.995.000 TL
Yeni SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|20.000 TL
|Progressive 4X4 AT
Yeni IONIQ 5 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 4x2, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.895.000 TL
Ioniq 6 fiyatları - Kasım 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|111 kW 4x2, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.765.000 TL