Hyundai, kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini paylaştı. Mark bu ay Bayon'da indirim yaptı. Diğer modellerin fiyatları ise değişmedi.

Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz fiyatları düşüren Hyundai, bu ay Bayon hariç fiyat listesine dokunmadı. Yani ekim ayı fiyatları, olduğu gibi bu ay da kullanılacak. Bayon'da ise 20 bin TL indirim mevcut. Gelin hep birlikte Hyundai'ın Kasım 2024 fiyat listesine bakalım. Hyundai sıfır araba fiyatları - Kasım 2024 Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı i10 920.000 TL 920.000 TL i20 979.000 TL 979.000 TL Elantra 1.634.000 TL 1.634.000 TL Yeni Bayon 1.099.000 TL 1.079.000 TL Kona 1.845.000 TL 1.845.000 TL Yeni Tucson 1.696.076 TL 1.696.076 TL Yeni SANTA FE Hibrit 3.995.000 TL 3.995.000 TL Yeni Ioniq 5 - 1.895.000 TL Ioniq 6 1.765.000 TL 1.765.000 TL i10 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel 920.000 TL 1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, AMT 965.000 TL 1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, AMT 995.000 TL 1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.062.000 TL i10 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 7.000 TL Jump, Style, Elite i20 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump + Nav, Manuel 979.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump + Nav, Otomatik 1.101.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style + Nav, Otomatik 1.199.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite + Nav, Otomatik 1.295.000 TL i20 opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 8.000 TL Jump, Style, Elite Elantra fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım- Şanzıman Fiyat 1.6 MPI 123 PS, Benzinli Prime, Otomatik 1.634.000 TL 1.6 MPI 123 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.800.000 TL Yeni Bayon fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.079.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.209.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.269.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.369.000 TL Bayon opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 8.000 TL Style, Elite, Jump Kona fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli Prime, Otomatik 1.845.000 TL 1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli Elite, Otomatik 2.005.000 TL 115 kW, Elektrikli Advance, Otomatik 1.554.950 TL Kona opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Elite Yeni Tucson fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 1.696.076 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 2.115.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli Elite Plus, Otomatik 2.465.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Prime, Otomatik 2.065.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Elite, Otomatik 2.315.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel Elite Plus, Otomatik 2.555.000 TL 1.6 T-GDI HEV 4x2, Hibrit Elite, Otomatik 2.590.000 TL Tucson opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 13.000 TL Comfort, Prime, Prime Plus, Elite, Elite Plus Yeni SANTA FE Hibrit fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI HEV 215PS, Hibrit Progressive 4X4 AT, Otomatik 3.995.000 TL Yeni SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2024 Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 20.000 TL Progressive 4X4 AT Yeni IONIQ 5 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.895.000 TL Ioniq 6 fiyatları - Kasım 2024 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 111 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.765.000 TL Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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