Hyundai, Dünya'daki ya da uzaydaki insansız görevlerde kullanılabilecek, bozuk arazi koşullarında bir eklem bacaklı gibi hareket edebilen robot araba konsepti TIGER'ı duyurdu.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, bir yandan yeni nesil otomobil projeleri üzerinde çalışmaya devam ederken bir yandan da benzersiz robot arabalar ve eVTOL araçlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Fütüristik projeleri için New Horizons Studios adında ayrı bir birim kuran Hyundai, daha önce duyurmuş olduğu “yürüyebilen” robot araba konsepti Elevate’i daha da ileri taşıyan TIGER’ı duyurdu.

Tam adı “Dönüştürülebilir Akıllı Arazi Seyir Robotu” olan TIGER, ilk bakışta fütüristik tasarıma standart, dört tekerlekli bir otomobil gibi görünüyor olsa da onu son derece özel kılan bir yapıya sahip. TIGER, birden fazla eklem noktasına sahip özel bir tekerlekli bacaklara sahip. Bu sayede de hep standart bir aracı aracı gibi tekerlekleri üzerinde ilerleyebiliyor, hem de tıpkı bir eklem bacaklı gibi bozuk arazi koşullarında “yürüyebiliyor”.

Hyundai’nin daha önce göstermiş olduğu Elevate konsepti, benzer bir eklemli yapı sunmasına rağmen yalnızca insanları taşımayı hedefliyordu. Yeni TIGER konsepti ise insan, kargo paketleri, ilk yardım paketleri sedye ya da farklı bir şey taşımak üzere özelleştirilebilen modüler bir yapıya sahip. Dahası, TIGER’ı bir eVTOL’e entegre ederek bir yerden bir yere “uçurma” imkanı da bulunuyor.

Hyundai, TIGER için paylaşmış olduğu tanıtım videosunda geliştirmiş olduğu robot araba konseptinin yeteneklerini açık bir şekilde gösteriyor. Üstelik söz konusu videoya göre TIGER, yalnızca Dünya’daki bozuk arazi koşullarında gerçekleştirilecek insansız görevlerde değil; Ay, Mars ya da uzaydaki farklı bir noktada gerçekleştirilmesi muhtemel insansız görevler için de kullanıma uygun olacak.

Hyundai TIGER tanıtım videosu