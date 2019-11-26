İnternetten IBAN Sorgulama Nasıl Yapılır?

Günümüzde para transferi yapmak için IBAN numaraları kullanılıyor. Hesaplarınıza tanımlı IBAN numaralarını sorgulamak da eskisinden çok daha basit bir hale geldi. Biz de bu içeriğimizde hesabınıza tanımlı IBAN numarasını nasıl öğrenebileceğinizi anlatıyoruz.

Eskiden para gönderme işlemleri sadece hesap numaraları üzerinden yapılıyordu. Üstelik sadece hesap numarasını bilmek yeterli olmuyordu. Bunun yanında şube kodu ve hesap sahibinin ismi gibi farklı bilgileri de girmemiz gerekiyordu. Ayrıca işin bir de yüksek maliyet kısmı vardı. Ancak IBAN numaraları ile beraber para gönderme işlemleri hem hızlandı hem de ucuzladı.

Bazı kişiler IBAN numarasını öğrenmek için hâlâ bankaların kapılarını çalıyorlar. Aslında bu işlemi çok daha basit yollardan yapabilirsiniz. Bunun en basit yolu ise bankanıza ait mobil bankacılık uygulaması. Biz ise mobil bankacılık uygulaması olmayanlara veya şifresini bilmeyenler için internetten çok basit IBAN sorgulama işlemlerini bankalara göre açıkladık.

IBAN nedir?

Bankalarda açtığınız her bir hesabın birer numarası oluyor. Bu numaralar ile Türkiye içerisinde rahatlıkla işlem yapılabiliyor. Ancak geçmişte uluslararası işlemlerde yaşanan hatalı işlemler nedeniyle, tüm ülkelerde tanımlı olan ortak bir hesap numarası sistemine geçildi. IBAN’ı kısaca ve en basit haliyle hesabınızın uluslararası kimlik kartı gibi düşünebilirsiniz.

IBAN kullanımı 2010 yılı itibarıyla tüm ülkede zorunlu hale geldi. Avrupa Birliği’nin düzenlemesiyle beraber bu tarihten itibaren uluslararası para transferleri daha hızlı ve kolay hale geldi. Tabii bu durum aynı zamanda ülke içi para transferini de etkiledi. O tarihten itibaren artık sadece tek bir numara ile para transferleri gerçekleşebilir oldu.

IBAN çözümleme nedir?

IBAN numarası aslında hesap numarasından ve şube kodlarından oluşmakta. Yani numarayı gördükten sonra hesap numarası veya şube kodunu öğrenmek basit. Ancak her banka numara oluştururken farklı formüller kullanılıyor. Örneğin her IBAN numarasında şube kodu bilgisi yer almıyor. Bu nedenle bankaların sitelerinden gerekli bilgileri almak gerekiyor.

IBAN numaranız ile 16 haneli kart numaranızın herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtelim. IBAN numarasının dağılığı ise şöyledir:

Numaranın ilk iki hanesi ülkeyi, sonraki iki hane ise kontrol basamaklarını tanımlar. Ondan sonraki 5 hane ise bankanızın tanımlanmasıdır. IBAN numarasının sadece son 16 hanesi hesap numaralarını içermektedir. Bazı bankalar bu numara içerisinde şube kodunu da verirken bazıları vermiyor.

eDevlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor mu?

eDevlet üzerinden IBAN sorgulaması yapmak mümkün. Ancak bu işlemi sadece daha önce SGK’dan şahıs ödemeleri almış kişiler yapabiliyorlar. Geçici iş göremezlik paraları, evlenme yardımları, emzirme yardımları, ilaç, tedavi ve tıbbi malzeme bedelleri ile benzeri ödemeler alanlar, daha önce tanımladıkları hesapların IBAN numarasına erişebiliyorlar.

Buradan eDevlet’e giriş yapın.

Ana sayfadaki arama bölümüne “ Şahıs Ödemeleri ” yazın ve ilk seçeneğe tıklayın.

” yazın ve ilk seçeneğe tıklayın. Gelen sayfadan hesap bilgilerinize ulaşın.

Eğer daha önce SGK’dan şahıs ödemeleri aldıysanız ve hesaplarınız sisteme kayıtlıysa, sadece kayıtlı hesaplarınızın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Şahıs ödemesi almayanlar da aşağıdaki örneklerdeki gibi bankaların sitelerinden şifresiz veya kimliksiz sorgulamalar yapabilir.

Garanti Bankası IBAN sorgulama:

Buradan Garanti BBVA sorgulama sayfasına gidin.

Garanti Şube Kodu ve Hesap Numarası bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Kendiniz veya diğer müşteriler için sorgulama yapabilirsiniz.

“Tamam” seçeneğine tıklayın.

Garanti Bankası, yeni adıyla Garanti BBVA üzerinden sadece bu bankadaki hesapların IBAN sorgulaması yapılabiliyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. IBAN numaraları bankalar tarafından sistematik bir şekilde veriliyor. Burada yanlış bilgiler girseniz bile size bir numara gösterilecektir. Bu nedenle sizden istenen Şube Kodu ve Hesap Numarası bilgilerini kesinlikle doğru girmelisiniz.

Ziraat Bankası IBAN sorgulama:

Buradan Ziraat Bankası e-Iban sorgulama sayfasına girin.

Şube kodunu seçin.

Hesap Numarası ve Ek Numarası bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

“Hesapla” seçeneğine tıklayın.

Ziraat Bankası IBAN doğrulama yapmak isteyen kullanıcılara kolaylık sağlayan bankalardan biri. Sorgulama sayfasına girdiğiniz zaman şube kodlarını otomatik olarak karşınıza çıkartıyor. Hesabınızı açtığınız şubeyi bulup seçerek, otomatik olarak şube kodunu girmiş oluyorsunuz. Ardından müşteri numarası ve ek numarasını da girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Yapı Kredi IBAN sorgulama:

Buradan Yapı Kredi sorgulama sayfasına girin.

Hesap numaranızı boş alana yazın.

“IBAN Oluştur” seçeneğine tıklayın.

Yapı Kredi müşterileri IBAN’da en şanslı olanlardan. Çünkü numaralarının son haneleri direkt hesap numaraları oluyor. Hiç sorgulama yapmadan bile numarayı bulmanız mümkün. Ancak siz yine de site üzerinden gerekli bilgiyi doğru bir şekilde girerek sorgulama yapmayı unutmayın.

Vakıfbank IBAN sorgulama:

Buradan VakıfBank sorgulama sayfasına giriş yapın.

Kart/Hesap Numarası veya Yatırım Hesabı Numarası bilgilerini doğru girin.

“IBAN öğren” seçeneğine tıklayın.

Vakıfbank’tan iki hesap tipi için sorgulama yapılıyor. İlk bölümde kart veya hesap numaranızı girerek bireysel hesabınızın sorgulamasını yapabilirsiniz. 2. bölümde ise yatırım hesabı numaranızı girerek yatırım hesapları için sorgulama yapabilirsiniz.

Akbank IBAN sorgulama:

Buradan Akbank sorgulama sayfasına girin.

Hesap Türü bölümünden hesabınızın birim türünü seçin.

Şube kodunu doğru bir şekilde girin. (Eğer bilmiyorsanız buradan öğrenebilirsiniz.)

“Hesapla” seçeneğine tıklayın.

Akbank’ta IBAN doğrulama ve sorgulama işlemleri aynı anda yapılabiliyor. Gelen sayfada öncelikle numarasını öğrenmek istediğiniz hesabın türünü seçmelisiniz ve bilgileri eksiksiz doldurmalısınız. İkinci ekrandan ise direkt IBAN numarası girerek, hesap bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Denizbank IBAN sorgulama:

Buradan Denizbank sorgulama sayfasına girin.

Hesabınızın bağlı olduğu şubeyi seçin.

Hesap numaranızı girin.

Ek numaranızı girin.

“Hesapla” seçeneğine tıklayın.

Denizbank’ın sorgulama sayfasından ayrıca IBAN doğrulama da yapabiliyorsunuz. Yine diğer bankalarda olduğu gibi şube kodu ve hesap numarasının yanı sıra, ek numarasını da doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sistem yine size bir numara verecek ama bu numara yanlış olacaktır.

İş Bankası IBAN sorgulama:

Buradan İş Bankası sorgulama sayfasına girin.

“ Hesap Tipi ” bölümünden hesap türünüzü seçin.

” bölümünden hesap türünüzü seçin. Hesap numaranızı girin.

“Hesapla” seçeneğine tıklayın.

İş Bankası’nın sitesi üzerinden de iki türlü işlem yapılabiliyor. İsterseniz IBAN numaranızı sorgulayabilir veya farklı bir numarayı doğrulayabilirsiniz. Sorgulama sayfasının hemen üstünde de numarayı nasıl çözümlemeniz gerektiği konusunda detaylı bir bilgilendirme yer alıyor.

QNB Finansbank IBAN sorgulama:

Buradan QNB Finansbank sorgulama sayfasına girin.

Sayfanın en aşağısına inin.

“ Hesap No ” bölümüne hesap numaranızı girin.

” bölümüne hesap numaranızı girin. “Göster” seçeneğine tıklayın.

Finansbank IBAN sorgulama sayfasını biraz daha detaylı ve geniş tutmuş durumda. Bu sayfada banka içerisinde IBAN’la neler yapılabileceği konusunda bilgiler yer alıyor. Ancak siz sadece numarayı öğrenmek istiyorsanız direkt sayfanın en aşağısına inip sorgulama yapabilirsiniz.

Halkbank IBAN sorgulama:

Buradan Halkbank sorgulama sayfasına girin.

“ IBAN Hesaplama ” bölümündeki bilgileri eksiksiz doldurun.

” bölümündeki bilgileri eksiksiz doldurun. “Hesapla” seçeneğine tıklayın.

Halkbank sorgulama sayfasından ayrıca IBAN numarası ile hesap numarası ve şube kodu bulma işlemi de yapabiliyorsunuz. Şube kodu girilmesi gereken bölümde yine bir kolaylık sağlanarak, tüm şubelerin ve kodlarının yer aldığı bir listeden seçim yapılıyor.

TEB sorgulama:

Buradan TEB sorgulama sayfasına girin.

Şehir bilgisini seçin.

Şube bilgisini seçin.

Hesap numarasını girin.

“Hesapla” seçeneğine tıklayın.

TEB’den sorgulama yaparken hesap numarası ve şube kodunun yanı sıra şehir bilgisini de girmemiz gerekiyor. Şehir bilgisini girdikten sonra o ildeki tüm şubeler liste halinde geliyor. Böylece hesabızın açıldığı şubenin kodunu daha rahat öğrenebilirsiniz.

IBAN sorgulaması veya çözümlemesi yapmak aslında bu kadar basit. Her banka kendi sitesinden bu işlemlere izin veriyor. Zaten belirli formüller kullanıldığından bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Direkt bankalardan kolayca bu işlemi yapmak varken, güvenmediğiniz site ve servisleri kullanmak kişisel bilgileriniz açısından güvenli olmayabilir.