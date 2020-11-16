İBB'den Bir Başkadır Açıklaması: 24 No'lu Hat Gerçek Değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Netflix'in son dönemlerdeki fenomen dizisi "Bir Başkadır" için açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamalarda, dizideki 24 numaralı hattın gerçekte olmadığı ifade edildi. Netflix de bu fırsatı kaçırmayarak, İBB'ye cevap verdi.

Yayınlandığı ilk gün itibarıyla sosyal medyanın trendlerinden bir tanesi olmayı başaran, Netflix'in yeni dizilerinden "Bir Başkadır"a İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil oldu. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dizide sık sık görülen 24 numaralı otobüs hattının gerçekte var olmadığı ifade edildi. Netflix'e bir de gönderme yapan belediye, dizinin fenomen repliklerinden biriyle net bir cevap aldı.

Bir Başkadır dizisinde 24 nolu bir otobüs kullanıyor. Bu otobüs, Beykoz ile Mecidiyeköy arasında çalışıyor. Ancak böyle bir şey gerçekte yok. İşte bu fırsatı kaçırmayan İBB, "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor." cümlesini kurarak, MOBİETT aracılığıyla hatların öğrenilebileceğini söyledi. Zaten sıklıkla paylaşım yapan Netflix Türkiye de atılan bu tweeti, Meryem'in "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim." cümlesiyle yanıtladı.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o paylaşımı

Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit'in başrol olduğu dizi, farklı hayatlara sahip olan insanların hikayelerinin kesişmesini anlatıyor. Dizinin PR çalışmaları bugüne dek fazla detaylı yapılmamış olsa da Bir Başkadır, Netflix'te yayınlandığı günden beri fenomen haline geldi. Twitter Türkiye'nin trendlerinden düşmek bilmeyen dizi, fazlasıyla da beğenildi.