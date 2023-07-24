Kahve zinciri Starbucks, İç Moğolistan'da düzenlenen festival alanına otağ şeklinde şube açtı.

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, Çin’in İç Moğolistan özerk bölgesinde geçtiğimiz günlerde başlayan 33. Naadam Festivali kapsamında kırların ortasına geçici bir şube açtı. Şube, “otağ” olarak bildiğimiz geleneksel Moğol çadırlarından ilham alıyordu.

Bölgeden gelen görüntüler, özellikle ülkemizde sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı, paylaşıldı. Moğol geleneği ile günümüz kültürünün en büyük parçalarından biri bir araya gelince ortaya birbirinden yaratıcı yorumlar çıktı.

İç Moğolistan’daki Starbucks böyle gözüküyor:

Moğol tarzını taşıyan Starbucks’a gelen tepkiler: